Un film basato su una vicenda reale porta sullo schermo la vita di John Davidson, attivista britannico con la sindrome di Tourette. Diretto da Kirk Jones, il lungometraggio arriverà nelle sale il 26 novembre con Fandango e promette di mescolare emozione, humor e confronto sociale.
Dal libro al cinema: la genesi del progetto e la data d’uscita
Kirk Jones ha trasformato l’autobiografia di Davidson in una sceneggiatura che vuole essere fedele e rispettosa. La pellicola, distribuita in Italia da Fandango, si prepara a debuttare il 26 novembre.
Il trailer italiano è stato mostrato in anteprima, offrendo uno sguardo diretto sui momenti chiave della storia e sull’intensità dei personaggi.
Protagonista e formazione del cast: volti e scelte attoriali
Il ruolo principale è affidato a Robert Aramayo, giovane attore salito alla ribalta grazie a serie e produzioni internazionali.
- Robert Aramayo interpreta John Davidson adulto.
- Scott Ellis Watson interpreta il John ragazzo.
- Maxine Peake, Shirley Henderson e Peter Mullan completano il cast.
La scelta degli interpreti punta a equilibrare note drammatiche e momenti di leggerezza, valorizzando autenticità e intensità emotiva.
Premi principali e riconoscimenti recenti
Aramayo ha conquistato un riconoscimento importante nel 2026.
- BAFTA 2026 come Miglior Attore Protagonista.
- BAFTA 2026 come Miglior Star Emergente.
- Il film ha ottenuto anche un premio per il casting.
Il racconto della vita di John Davidson: eventi chiave e temi trattati
La pellicola segue il percorso di Davidson dagli anni adolescenziali all’età adulta.
- Diagnosi a 15 anni, in un periodo in cui informazione e servizi erano scarsi.
- Tic che vengono spesso fraintesi come ostilità o disordine comportamentale.
- Un episodio di arresto che riflette incomprensioni istituzionali.
- La nascita di un gruppo di supporto che cambia la sua vita.
- Un momento clamoroso alla cerimonia per l’onorificenza MBE.
Tra le scene più difficili e simboliche c’è il gesto spontaneo rivolto alla sovrana, un episodio che mette in luce la complessità della condizione.
Impegno della produzione con la comunità Tourette
La produzione ha coinvolto persone con Tourette da tutto il Regno Unito.
È stato nominato un Access Coordinator per garantire supporto e rappresentazione corretta. Alcuni membri della comunità hanno partecipato alle riprese in Scozia.
Questa scelta mira a evitare stereotipi e a dare voce a chi vive la sindrome ogni giorno.
Dati e numeri sulla sindrome di Tourette: quanto è diffusa
Per comprendere il contesto sociale, ecco alcuni dati aggiornati e fonti riconosciute.
- NHS England: circa 1 bambino su 100 in età scolare presenta Tourette.
- Tourettes Action (UK): la coprolalia riguarda approssimativamente 1 persona su 10 tra chi ha Tourette.
- In Italia si stima la presenza di circa 350.000 persone con Tourette, di cui circa 70.000 in forma grave.
Trailer, libro e risorse: dove approfondire
Il film è tratto dall’autobiografia di Davidson, pubblicata in Italia da Fandango Libri.
Chi vuole saperne di più può guardare il trailer disponibile online e cercare il volume per leggere la testimonianza completa.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.