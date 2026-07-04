Ragione e sentimento remake al cinema: il trailer incuriosisce

Il nuovo trailer di Ragione e sentimento porta di nuovo alla luce il tessuto sensibile di Jane Austen, con immagini che promettono un adattamento capace di dialogare col passato e con il pubblico di oggi. Scene rurali, sguardi intensi e una regia che sembra voler scavare nelle relazioni familiari: elementi che spingono a rivedere il classico con attenzione.
Il trailer che rilancia il romanzo: atmosfera e paragoni obbligati
Le prime sequenze diffuse da Focus Features mostrano un film d’epoca curato nella fotografia e nello stile. È inevitabile il confronto con il celebre adattamento del 1995 diretto da Ang Lee. Tuttavia, il montaggio e la scelta delle immagini suggeriscono un intento diverso. Non solo romanticismo, ma una lettura attenta alle tensioni emotive tra i personaggi.
Il film punta a restituire la complessità delle relazioni femminili e le contraddizioni tra sentimento e dovere. Nel trailer emergono momenti di dolore, di speranza e di silenzi eloquenti.
Elinor e Marianne riscritte: interpretazioni e carattere
La nuova versione affida a due giovani attrici ruoli centrali e molto diversi tra loro. Daisy Edgar-Jones interpreta Elinor, mentre Esmé Creed-Miles veste i panni di Marianne. Il film sembra valorizzare il contrasto tra ragione e passione attraverso questi volti contemporanei della narrazione.
Due modalità di vivere il lutto e l’amore
Elinor è tratteggiata come controllo e responsabilità. Marianne incarna l’impeto e la vulnerabilità. Il confronto tra le sorelle diventa il motore emotivo della storia.
Dietro la macchina da presa: regia e sceneggiatura
La regia è di Georgia Oakley, nota per il film Blue Jean. La sceneggiatura è firmata da Diana Reid. La coppia creativa sembra orientata verso una lettura più intima e contemporanea del romanzo.
Temi al centro
- Pressioni sociali: come convenzioni e rango plasmano le scelte delle protagoniste.
- Identità emotiva: la difficoltà di conciliare sentimento e aspettative esterne.
- Sorellanza: il sostegno e lo scontro tra donne in un mondo restrittivo.
Il cast completo: volti noti e nuove promesse
Accanto alle due protagoniste, il progetto si avvale di interpreti riconoscibili e promettenti. Ecco i principali nomi e i rispettivi ruoli:
- Caitríona Balfe – Mrs. Dashwood
- Frank Dillane – John Willoughby
- Herbert Nordrum – Colonnello Brandon
- George MacKay – Edward Ferrars
- Bodhi Rae Breathnach – Margaret Dashwood
La coppia Daisy Edgar-Jones ed Esmé Creed-Miles ha già condiviso il set in passato, un elemento che potrebbe rafforzare la chimica tra Elinor e Marianne.
Date di uscita e distribuzione internazionale
Le prime date ufficiali indicano l’uscita nel Regno Unito il 25 settembre. Negli Stati Uniti il film arriverà nelle sale il 16 ottobre. Per l’Italia non è ancora stata resa nota una data di distribuzione.
- Regno Unito: 25 settembre
- Stati Uniti: 16 ottobre
- Italia: data da confermare
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.