Stasera la televisione riapre un capitolo inquietante della storia recente: Carlo Lucarelli torna su Rai 3 con una nuova puntata di Misteri dimenticati – Blu Notte, dedicata al passaggio di potere della mala romana e ai retroscena di un falsario che sembra uscito da un noir. Si ripercorrono gli anni Settanta tra arresti, doppie vite e domande rimaste senza risposta.

Il programma che riporta alla luce episodi oscuri della Roma anni Settanta

La trasmissione focalizza l’attenzione su episodi che hanno cambiato il volto della Capitale. Tra cronaca nera e intrecci politici, la città diventa teatro di un confronto tra clan emergenti e poteri consolidati.

Nel racconto si alternano documenti, immagini d’epoca e interviste. Lucarelli guida lo spettatore lungo percorsi spesso trascurati, puntando a ricomporre i fili di vicende complesse.

Chi erano i Marsigliesi e come hanno trasformato la malavita romana

La Roma degli anni Settanta, teatro dei cambiamenti della malavita.

Un arrivo dall’estero che ha cambiato gli equilibri

Il gruppo noto come clan dei Marsigliesi arriva dalla Francia e trova terreno fertile nella Roma degli anni Settanta. La loro comparsa accelera processi di trasformazione nel crimine organizzato cittadino.

Traffici di droga : l’eroina diventa una fonte di ricchezza smisurata.

: l’eroina diventa una fonte di ricchezza smisurata. Sequestri e violenza : nuovi metodi per imporre il controllo territoriale.

: nuovi metodi per imporre il controllo territoriale. Infiltrazioni economiche: interessi legati a patrimoni e attività lecite.

Il gruppo utilizza metodi raffinati e una gestione imprenditoriale degli affari illeciti. Non è solo cronaca: è un cambiamento culturale nell’underworld romano.

Tony Chichiarelli: il falsario che confonde le piste

Al centro della seconda parte del programma c’è Tony Chichiarelli, figura ambigua e multilivello. Abile nella falsificazione, agisce tra passaggi d’identità e documenti taroccati che aprono scenari inquietanti.

Il falsario: strumenti e tecniche dietro alle falsificazioni.

Il profilo e le domande senza risposta

Abilità artistica : trasformava fogli in credibilità.

: trasformava fogli in credibilità. Rapporti con la malavita : legami che vanno oltre il mestiere.

: legami che vanno oltre il mestiere. Possibili contatti politici: ipotesi che coinvolgono eventi clamorosi.

La sua figura si incrocia con episodi che restano avvolti nel mistero. Tra questi emergono connessioni con il rapimento di Aldo Moro, che sollevano interrogativi sull’estensione delle sue conoscenze e sulle finalità dei suoi atti.

Elementi che il programma mette in luce

Lucarelli prova a ricomporre un mosaico fatto di testimonianze e prove. Alcuni elementi ricorrenti nella puntata:

Reti criminali internazionali e scambi transalpini.

internazionali e scambi transalpini. Documenti falsi usati come strumenti di potere.

usati come strumenti di potere. Atmosfere e metodi che avvicinano la cronaca alla politica.

Gli esperti che intervengono nella ricostruzione

Per spiegare i risvolti investigativi la puntata si avvale di contributi tecnici. Intervengono professionisti con ruoli diversi, chiamati a chiarire dinamiche criminologiche e forensi.

Silio Bozzi : criminologo, analista della scena del crimine ed ex dirigente della Polizia di Stato.

: criminologo, analista della scena del crimine ed ex dirigente della Polizia di Stato. Margherita Carlini : psicologa clinica e criminologa forense.

: psicologa clinica e criminologa forense. Mirella Gherardi: medico legale con competenze in esami post mortem e perizie.

Le voci degli esperti puntano a sgombrare il campo da ipotesi semplicistiche e a offrire chiavi di lettura più rigorose.

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