Ottobre si apre con un calendario di uscite ricco e variegato. Nomi italiani e registi internazionali riempiono le sale, tra biopic, thriller, storie di emigrazione e film d’autore. Scorri la selezione per scoprire date, protagonisti e i film più attesi del mese.

Prima ondata: uscite del 1° ottobre da non perdere

La città dei vivi — Edoardo Gabbriellini

Una ricostruzione intensa degli ultimi giorni di un ragazzo tra periferia e centro di Roma. Il film prende spunto da un’inchiesta giornalistica.

Cast: Emanuele Maria Di Stefano, Valerio Mastandrea

Emanuele Maria Di Stefano, Valerio Mastandrea Note: Presentato nella sezione Orizzonti alla Mostra di Venezia.

Digger — Alejandro González Iñárritu

Un magnate del petrolio e una missione disperata per fermare una catastrofe ecologica. Tom Cruise interpreta il potente imprenditore.

Digger affronta il tema della catastrofe ecologica e della responsabilità aziendale.

Protagonista: Tom Cruise

Tom Cruise Temi: potere, colpa ambientale, redenzione

Un po’ di luce — Ali Asgari

Un medico iraniano, privato della professione, affronta una giornata decisiva con la famiglia. La quotidianità diventa fonte di nuova speranza.

Dal regista di: Divine Comedy

Divine Comedy Focus: dignità personale e resilienza

Verity — Michael Showalter

Una scrittrice sostituisce un’autrice inabile e scopre un manoscritto che mischia verità e finzione. Suspense psicologica e segreti di famiglia.

Cast: Dakota Johnson, Anne Hathaway

Dakota Johnson, Anne Hathaway Genere: thriller psicologico

Dal 8 ottobre: drammi italiani e inchieste americane

Balcanica — Nicola Sorcinelli

Un direttore d’orchestra e suo figlio fuggono dall’Afghanistan fino all’Italia. In viaggio incontrano una giovane dottoressa e una scelta che cambia tutto.

Cast: Babak Karimi, Ivar Wafaei, Matilda De Angelis

Babak Karimi, Ivar Wafaei, Matilda De Angelis Premio: vincitore del pubblico alle Giornate degli Autori, Venezia

L’estranea — Paolo Strippoli

Una madre torna a cercare la figlia per confessare un patto oscuro fatto anni prima. Il segreto riapre ferite e richiede un prezzo pesante.

Cast: Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Valeria Bruni Tedeschi

Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Valeria Bruni Tedeschi Rappresentanza: scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar 2027

The Social – Il prezzo della verità — Aaron Sorkin

La vicenda dei Facebook Files ricostruita attraverso la denuncia di una whistleblower e il lavoro dei giornalisti che hanno messo in luce i rischi della piattaforma.

Interpreti: Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong

Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong Temi: responsabilità dei social, disinformazione

Animals — Ben Affleck

Un rapimento sconvolge la campagna elettorale di un candidato sindaco e mette a nudo segreti familiari e scelte morali.

Cast: Ben Affleck, Kerry Washington

Ben Affleck, Kerry Washington Piattaforma: Netflix

Metà mese: musica, politici e vicende giudiziarie

Je so’ pazzo — Nicola Prosatore (15 ottobre)

Biopic su Pino Daniele che ripercorre l’infanzia, la formazione artistica e il concerto storico del 1981.

Je so’ pazzo racconta la musica e l’identità napoletana di Pino Daniele.

Protagonista: Massimiliano Caiazzo

Massimiliano Caiazzo Temi: musica, identità napoletana, fragilità

Primetime — Lance Oppenheim (15 ottobre)

La nascita di un format televisivo basato su operazioni sotto copertura. Un’indagine sul confine tra informazione e spettacolo.

Cast: Robert Pattinson, Merritt Wever

Robert Pattinson, Merritt Wever Riflessione: exploit mediatico e responsabilità etica

Zustìssia — Francesco Piras (15 ottobre)

Una revisione processuale riapre il caso di un triplice omicidio in Sardegna. Un avvocato torna a sfidare omissioni e verità giudiziarie.

Cast: Fabrizio Ferracane, Michele Riondino

Fabrizio Ferracane, Michele Riondino Temi: giustizia, errori giudiziari

Titoli internazionali e grandi autori: metà e fine mese

Fatherland — Paweł Pawlikowski (16 ottobre)

Un viaggio nel dopoguerra tedesco fra due zone d’occupazione. Padre e figlia affrontano l’esilio, il lutto e la memoria storica.

Cast: Hanns Zischler, Sandra Hüller

Hanns Zischler, Sandra Hüller Regista: premio Oscar per Ida

Masterplan — Thomas Vincent (Prime Video dal 16 ottobre)

Un colpo alla Gioconda che mescola colpi di scena e legami familiari inattesi. Squadra internazionale, piano audace e sorprese.

Cast: Stanley Tucci, Simona Tabasco, Victor Belmondo

Stanley Tucci, Simona Tabasco, Victor Belmondo Piattaforma: Prime Video

L’assurda storia della Gialappa’s Band — Walter Veltroni (22 ottobre)

Documentario che ripercorre quarant’anni di radio e tv attraverso la voce di tre autori che hanno rivoluzionato l’intrattenimento italiano.

Protagonisti: Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Carlo Taranto

Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Carlo Taranto Contenuti: repertori, testimonianze, commedie scoperte dal trio

Klara e il sole — Taika Waititi (22 ottobre)

Un’Amica Artificiale alimentata dal sole osserva l’umanità e cerca di salvare la ragazza che la sceglie. Un mix di tenerezza e etica tecnologica.

Cast: Jenna Ortega, Mia Tharia, Amy Adams

Jenna Ortega, Mia Tharia, Amy Adams Temi: IA, solitudine adolescenziale

Ragione e sentimento — Georgia Oakley (22 ottobre)

Nuova trasposizione del romanzo classico, tra convenzioni sociali e passioni contrastanti. Due sorelle cercano equilibrio tra cuore e ragione.

Cast: Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles

Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles Genere: drama romantico tratto da Jane Austen

Urchin — Harris Dickinson (22 ottobre)

Storia di reinserimento e ricadute di un giovane senzatetto londinese. Un debutto che esplora fragilità e tentazioni della strada.

Protagonista: Frank Dillane

Frank Dillane Premio/Selezione: Un certain regard a Cannes

Fine ottobre: horror, riflessioni e un grande ritorno storico

It Ends — Alexander Ullom (28 ottobre)

Quattro amici intrappolati in un viaggio notturno senza uscita. Orrore fisico e angoscia esistenziale si mescolano in un thriller claustrofobico.

Cast: Phinehas Yoon, Akira Jackson, Noah Toth

Phinehas Yoon, Akira Jackson, Noah Toth Genere: horror psicologico

Dio ride — Giovanni Veronesi (29 ottobre)

Nella Toscana del Seicento un predicatore popolare sfida le gerarchie ecclesiastiche. La fede diventa terreno di scontro con il potere.

Cast: Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Carlo Cecchi

Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Carlo Cecchi Argomenti: religione, potere, critica sociale

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