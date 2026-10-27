Ottobre si apre con un calendario di uscite ricco e variegato. Nomi italiani e registi internazionali riempiono le sale, tra biopic, thriller, storie di emigrazione e film d’autore. Scorri la selezione per scoprire date, protagonisti e i film più attesi del mese.
Prima ondata: uscite del 1° ottobre da non perdere
La città dei vivi — Edoardo Gabbriellini
Una ricostruzione intensa degli ultimi giorni di un ragazzo tra periferia e centro di Roma. Il film prende spunto da un’inchiesta giornalistica.
- Cast: Emanuele Maria Di Stefano, Valerio Mastandrea
- Note: Presentato nella sezione Orizzonti alla Mostra di Venezia.
Digger — Alejandro González Iñárritu
Un magnate del petrolio e una missione disperata per fermare una catastrofe ecologica. Tom Cruise interpreta il potente imprenditore.
- Protagonista: Tom Cruise
- Temi: potere, colpa ambientale, redenzione
Un po’ di luce — Ali Asgari
Un medico iraniano, privato della professione, affronta una giornata decisiva con la famiglia. La quotidianità diventa fonte di nuova speranza.
- Dal regista di: Divine Comedy
- Focus: dignità personale e resilienza
Verity — Michael Showalter
Una scrittrice sostituisce un’autrice inabile e scopre un manoscritto che mischia verità e finzione. Suspense psicologica e segreti di famiglia.
- Cast: Dakota Johnson, Anne Hathaway
- Genere: thriller psicologico
Dal 8 ottobre: drammi italiani e inchieste americane
Balcanica — Nicola Sorcinelli
Un direttore d’orchestra e suo figlio fuggono dall’Afghanistan fino all’Italia. In viaggio incontrano una giovane dottoressa e una scelta che cambia tutto.
- Cast: Babak Karimi, Ivar Wafaei, Matilda De Angelis
- Premio: vincitore del pubblico alle Giornate degli Autori, Venezia
L’estranea — Paolo Strippoli
Una madre torna a cercare la figlia per confessare un patto oscuro fatto anni prima. Il segreto riapre ferite e richiede un prezzo pesante.
- Cast: Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Valeria Bruni Tedeschi
- Rappresentanza: scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar 2027
The Social – Il prezzo della verità — Aaron Sorkin
La vicenda dei Facebook Files ricostruita attraverso la denuncia di una whistleblower e il lavoro dei giornalisti che hanno messo in luce i rischi della piattaforma.
- Interpreti: Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong
- Temi: responsabilità dei social, disinformazione
Animals — Ben Affleck
Un rapimento sconvolge la campagna elettorale di un candidato sindaco e mette a nudo segreti familiari e scelte morali.
- Cast: Ben Affleck, Kerry Washington
- Piattaforma: Netflix
Metà mese: musica, politici e vicende giudiziarie
Je so’ pazzo — Nicola Prosatore (15 ottobre)
Biopic su Pino Daniele che ripercorre l’infanzia, la formazione artistica e il concerto storico del 1981.
- Protagonista: Massimiliano Caiazzo
- Temi: musica, identità napoletana, fragilità
Primetime — Lance Oppenheim (15 ottobre)
La nascita di un format televisivo basato su operazioni sotto copertura. Un’indagine sul confine tra informazione e spettacolo.
- Cast: Robert Pattinson, Merritt Wever
- Riflessione: exploit mediatico e responsabilità etica
Zustìssia — Francesco Piras (15 ottobre)
Una revisione processuale riapre il caso di un triplice omicidio in Sardegna. Un avvocato torna a sfidare omissioni e verità giudiziarie.
- Cast: Fabrizio Ferracane, Michele Riondino
- Temi: giustizia, errori giudiziari
Titoli internazionali e grandi autori: metà e fine mese
Fatherland — Paweł Pawlikowski (16 ottobre)
Un viaggio nel dopoguerra tedesco fra due zone d’occupazione. Padre e figlia affrontano l’esilio, il lutto e la memoria storica.
- Cast: Hanns Zischler, Sandra Hüller
- Regista: premio Oscar per Ida
Masterplan — Thomas Vincent (Prime Video dal 16 ottobre)
Un colpo alla Gioconda che mescola colpi di scena e legami familiari inattesi. Squadra internazionale, piano audace e sorprese.
- Cast: Stanley Tucci, Simona Tabasco, Victor Belmondo
- Piattaforma: Prime Video
L’assurda storia della Gialappa’s Band — Walter Veltroni (22 ottobre)
Documentario che ripercorre quarant’anni di radio e tv attraverso la voce di tre autori che hanno rivoluzionato l’intrattenimento italiano.
- Protagonisti: Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Carlo Taranto
- Contenuti: repertori, testimonianze, commedie scoperte dal trio
Klara e il sole — Taika Waititi (22 ottobre)
Un’Amica Artificiale alimentata dal sole osserva l’umanità e cerca di salvare la ragazza che la sceglie. Un mix di tenerezza e etica tecnologica.
- Cast: Jenna Ortega, Mia Tharia, Amy Adams
- Temi: IA, solitudine adolescenziale
Ragione e sentimento — Georgia Oakley (22 ottobre)
Nuova trasposizione del romanzo classico, tra convenzioni sociali e passioni contrastanti. Due sorelle cercano equilibrio tra cuore e ragione.
- Cast: Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles
- Genere: drama romantico tratto da Jane Austen
Urchin — Harris Dickinson (22 ottobre)
Storia di reinserimento e ricadute di un giovane senzatetto londinese. Un debutto che esplora fragilità e tentazioni della strada.
- Protagonista: Frank Dillane
- Premio/Selezione: Un certain regard a Cannes
Fine ottobre: horror, riflessioni e un grande ritorno storico
It Ends — Alexander Ullom (28 ottobre)
Quattro amici intrappolati in un viaggio notturno senza uscita. Orrore fisico e angoscia esistenziale si mescolano in un thriller claustrofobico.
- Cast: Phinehas Yoon, Akira Jackson, Noah Toth
- Genere: horror psicologico
Dio ride — Giovanni Veronesi (29 ottobre)
Nella Toscana del Seicento un predicatore popolare sfida le gerarchie ecclesiastiche. La fede diventa terreno di scontro con il potere.
- Cast: Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Carlo Cecchi
- Argomenti: religione, potere, critica sociale
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.