Giusy Ferreri: arriva musica classica con lo zampino di un ex di X Factor

Giusy Ferreri apre il 2026 con un nuovo singolo che mescola tenerezza e ironia, pronto a catturare le playlist di inizio anno. “Musica Classica” uscirà il 2 gennaio su tutte le piattaforme digitali e sarà trasmesso in radio. Il lancio promette sorprese e un ritorno personale al pop contemporaneo.
Il singolo: emozioni domestic e un riparo sonoro
La traccia esplora l’idea della musica come rifugio quotidiano. Oggetti semplici diventano simboli. Il giradischi e il gesto di alzare il volume rappresentano protezione e conforto.
Il sound è pensato per restare in testa. Melodia e ritmo si alternano tra energia e nostalgia. Il risultato è un brano pop accessibile. Capace di parlare sia al grande pubblico che agli ascoltatori più attenti.
Chi ha scritto “Musica Classica” e cosa cambia
Dietro il pezzo c’è un team di autori noto e uno volto nuovo.
- Canova – autore con esperienza e tratto pop.
- Vincenzo Colella – coautore, firma riconosciuta.
- Davide Mogavero – al suo primo credito come autore per terzi.
La partecipazione di Mogavero è il punto di svolta. Dopo esperienze ai talent e una presenza crescente sui social, ora firma per altri artisti. Questo segna una nuova fase della sua carriera creativa.
Il percorso di Davide Mogavero
Mogavero è noto per la sua partecipazione a X Factor e ad Amici. Ha coltivato la scrittura anche durante gli anni da indipendente. Negli ultimi tempi è diventato popolare su TikTok, condividendo musica e momenti con la famiglia.
Etichetta, distribuzione e tempistiche
Il brano esce per l’etichetta LA15. Sarà disponibile su store digitali e nelle rotazioni radio dal 2 gennaio 2026. La strategia punta a un avvio forte per la stagione musicale dell’anno nuovo.
Dettagli promozionali includono post social e possibili performance live nei mesi successivi. L’obiettivo è raggiungere sia le classifiche che le playlist editoriali.
Annuncio social e reazioni dei fan
Ferreri ha comunicato l’uscita attraverso i suoi canali ufficiali. Ha giocato con la sorpresa, chiamando i fan a scoprirne il contenuto senza troppi preavvisi.
I follower hanno reagito rapidamente. Commenti e condivisioni hanno amplificato l’attesa. Molti hanno salutato con entusiasmo il ritorno della cantante, definendo il pezzo una promessa di risveglio artistico per il 2026.
Come ascoltare e cosa aspettarsi
Per chi vuole seguire l’uscita:
- Controllare le piattaforme streaming dal mattino del 2 gennaio.
- Seguire i canali ufficiali di Giusy Ferreri per aggiornamenti.
- Ascoltare le radio che inseriranno il brano in rotazione.
Il singolo punta a un ascolto immediato. La speranza è che il pezzo diventi un riferimento nelle playlist di chi cerca brani pop che mescolano sentimento e leggerezza.
Articoli simili
- Musica italiana settimana 2/2026: concerti, tour e prime novità
- Scegli chi ti ama: lascia chi vuole cambiarti e migliora la tua autostima
- Elettra Lamborghini torna alle origini con il nuovo singolo Miaw Wau
- Musica italiana settimana 53/2025: concerti, tour e novità di fine anno
- Mobrici nuovo singolo Astri scritto con Calcutta nel 2026
Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.