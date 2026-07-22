Ministri EP un segreto in arrivo: fuori il singolo canzoni ombra

I Ministri tornano a farsi sentire con un progetto inedito che raccoglie tracce rimaste nell’ombra per anni. L’EP arriva a fine maggio e anticipa i concerti estivi del 2026, portando sul palco pezzi riscoperti e qualche novità pensata per i fan.
Un EP d’archivio rivisitato: l’uscita e il contesto
L’EP Canzoni Ombra esce il 29 maggio per l’etichetta Woodworm. Si tratta di brani che non erano entrati negli album ufficiali della band. Alcune tracce sono state rielaborate in studio insieme a Ivan Antonio Rossi. Al progetto si aggiungono due inediti.
La pubblicazione segue il tour di Aurora Popolare e anticipa le esibizioni nei festival estivi del 2026. La scelta propone il materiale come parte viva del repertorio della band.
Dalla newsletter al disco: l’esperimento con i fan
Il nucleo dell’operazione nasce nel 2022. I Ministri inviarono alcune tracce ai fan tramite la newsletter ufficiale. La richiesta era semplice: ascoltarle senza condividerle online.
«Abbiamo provato a costruire qualcosa basato sulla fiducia: dare musica in anteprima e chiedere discrezione»
Secondo la band, la community ha rispettato quell’accordo. Quel gesto ha favorito la decisione di registrare e pubblicare i pezzi in forma ufficiale.
Il brano chiave: Gente che si ostina a vivere
La traccia di punta è Gente che si ostina a vivere. Il pezzo parla di resistenza quotidiana, con parole snelle e un approccio diretto.
Testo e musica bilanciano ironia e disincanto. L’idea è mettere a fuoco ciò che spinge le persone a restare in piedi nei momenti di difficoltà.
Immagine, packaging e formato fisico
La grafica dell’EP riprende l’immaginario musicale e visivo su cui la band ha lavorato negli ultimi anni. Per questa uscita si è scelto un richiamo agli spartiti tradizionali.
Il formato fisico prevede un vinile 12’’ one side, con lato B liscio. La confezione sarà in stile bauletto, con busta interna nera non stampata.
Concerti estate 2026: dove vedere i Ministri
I live estivi includeranno i nuovi brani di Canzoni Ombra insieme ai pezzi storici della band. Di seguito le date già confermate nei festival italiani.
- 18 giugno – Mood Summer Festival – Rende (CS)
- 20 giugno – La Prima Estate – Lido di Camaiore (LU)
- 4 luglio – D’Acord Festival – Lagnasco (CN)
- 10 luglio – Fool Festival – Morrovalle (MC)
- 11 luglio – RockUnMonte – Montespertoli (FI)
- 15 luglio – Jamrock Festival – Vicenza
- 16 luglio – Invincible Fest c/o Eur Social Park – Roma
- 18 luglio – Suoni di Marca – Treviso
- 22 luglio – Ferrara Sotto Le Stelle – Ferrara
- 30 luglio – Onde Mediterranee – Gradisca d’Isonzo (GO)
- 1 agosto – PIF Festival – Frigento (AV)
Biglietti e acquisto
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Foto di copertina: AstarteAgency
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.