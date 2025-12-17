Adidas Winter Club trasforma gli sport invernali in cartoon in stile anni ’30

Quando sport, moda e illustrazione si incontrano, nascono progetti che puntano a sorprendere. È il caso di adidas winter club, una capsule che trasforma l’estetica in racconto, firmata dal tatuatore e artista romano Gabriele Anakin. L’idea mescola ritmo urbano e atmosfera invernale in chiave pop.

Una collaborazione nata dal vuoto creativo

Adidas ha affidato ad Anakin la libertà totale. Nessuna direttiva stringente, solo spazio per inventare. Per l’artista, partire da zero è stata una sfida stimolante.

La possibilità di operare senza vincoli ha stimolato una ricerca personale intensa. Anakin ha trasformato il foglio bianco in terreno di sperimentazione.

Come è nato il linguaggio visivo della capsule

Ricerca e archivi: lo sguardo al passato

L’ispirazione è arrivata da materiale d’epoca. Manifesti, illustrazioni e vecchie animazioni hanno guidato la scelta stilistica.

Dai reference ai personaggi

Da quella ricerca sono emersi i cosiddetti puppets, piccoli personaggi dalle pose dinamiche. Il loro tratto richiama i cartoon anni ’30, con ironia e movimento.

Le scelte estetiche e le difficoltà creative

Selezionare i pezzi finali non è stato semplice. Anakin ha presentato molte proposte e ha dovuto scegliere quelle più efficaci。

Ridurre una gamma ampia di idee a pochi elementi chiave.

Conservare l’energia ludica senza smarrire il senso sportivo.

Adattare un’estetica d’epoca a supporti moderni, come t-shirt e hoodies.

Il risultato è un mix tra nostalgia e dinamismo, pensato per comunicare leggerezza e divertimento.

I capi della capsule: cosa aspettarsi

La linea comprende capi essenziali, ripensati con le grafiche dell’artista.

T-shirt con stampe inedite dei puppets.

con stampe inedite dei puppets. Felpe con cappuccio che giocano su contrasti e dettagli illustrativi.

che giocano su contrasti e dettagli illustrativi. Pantaloni dal taglio sportivo, con inserti grafici.

La collezione è proposta in limited edition e sarà disponibile fino a esaurimento scorte.

Dove trovare la capsule e modalità di acquisto

I capi verranno distribuiti presso i principali store adidas in Italia. La disponibilità è limitata e varia per punto vendita.

Verificare gli store ufficiali adidas. Controllare le vetrine dedicate alla capsule in negozio. Agire rapidamente: la produzione è limitata.

Perché questa collaborazione conta

La partnership mette insieme heritage sportivo e linguaggi contemporanei. Il risultato mostra come il mondo del tatuaggio e l’illustrazione possano dialogare con il design urbano.

Molti osservatori hanno definito l’operazione fresca e irriverente. Le grafiche giocano con la memoria visiva, mantenendo un approccio volutamente leggero.

