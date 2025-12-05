UGG x Palace capsule con Titti e Silvestro: ecco la collezione

UGG e Palace si rinnovano con una capsule che mescola l’eleganza comfort del brand americano e l’ironia streetwear londinese. Protagonisti inattesi: Titti e Silvestro, due icone dei Looney Tunes trasformate in motivo grafico da indossare.

UGG x Palace: l’incontro tra pop culture e comfort

La collaborazione è sviluppata in partnership con Warner Bros.. Il progetto unisce la morbidezza tipica di UGG al linguaggio visivo e provocatorio di Palace. Ne nasce una capsule che parla tanto ai fan dell’animazione quanto agli appassionati di streetwear.

Scarpe reinventate: Ultra Mini e Tasman come protagoniste

Due silhouette cult vengono ripensate con dettagli pensati per attirare l’attenzione.

Ricami e design

Ricamo multilayer che ricostruisce la sequenza di caccia tra i personaggi.

Elementi grafici ispirati ai cartoni animati integrati con i loghi Palace.

Atmosfera sospesa, quasi cinematografica, tra nuvole e frame animati.

Colori e varianti

Disponibili in chestnut , giallo e nero .

, e . Contrasto netto tra la palette calda di UGG e le tinte pop dei personaggi.

Il lancio è fissato per il 5 dicembre, data in cui la capsule sarà disponibile online e in selezionati punti vendita.

Oltre le scarpe: felpe, giacche e capi coordinati

La proposta non si limita alle calzature. Si amplia con capi pensati per completare il look.

Wool Varsity Jacket con dettagli a tema.

con dettagli a tema. T-shirt e hoodies declinate in più tonalità.

Joggers studiati per proseguire il gioco grafico della capsule.

Ogni pezzo riprende l’estetica giocosa della collaborazione, con stampe e ricami che rimandano alla rivalità più famosa dei Looney Tunes.

La campagna: atmosfere surreali e volti noti

Il racconto visivo è firmato da Adam Todhunter. Il set richiama un labirinto di corridoi e porte. Le scene hanno un tono quasi onirico.

Al centro dello scenario c’è l’artista e skater Palace Alexandrino Ferreira Da Silva .

. Partecipa la cantante e DJ britannica Shygirl .

. Il personaggio di Silvestro è inserito come elemento narrativo che rincorre Titti.

Parallelismi: il drop Holiday 2 di Palace

Contemporaneamente al progetto con UGG, Palace presenta il suo Holiday 2. La collezione riprende il tono ironico e riconoscibile del brand.

Crewneck in stile college.

Therma Longsleeve a righe e hoodie tecniche.

Cardigan Navajo, beanie pelosi e cappelli a sei pannelli.

Giacche in suede sintetico e bomber.

La selezione conferma il ritmo produttivo di Palace. Il marchio continua a mescolare linguaggi diversi mantenendo una voce coerente.

