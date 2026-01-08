Prezzi carburanti: gasolio sale, benzina scende in tutte le regioni con il nuovo anno

Con l’inizio dell’anno è cambiata la fisionomia dei prezzi dei carburanti in Italia. Il governo ha ritoccato le accise: su benzina meno tasse, su gasolio più oneri. Il risultato è uno spostamento delle medie regionali che favorisce la benzina in molte aree, ma lascia eccezioni significative.
Perché sono mutati i prezzi: l’effetto delle accise sui carburanti
Dal 1° gennaio le imposte indirette hanno inciso diversamente sui due prodotti. In pratica:
- la benzina ha subito una riduzione del prelievo fiscale;
- il gasolio ha visto un aumento delle accise.
Questa manovra ha prodotto un calo generalizzato del prezzo medio della benzina e, al contrario, un incremento medio del prezzo del gasolio. L’impatto però varia da regione a regione.
Aumenti medi del gasolio: valori aggiornati per regione
Di seguito i prezzi medi del gasolio (self e non servito) confrontati tra il 25/12/2025 e il 07/01/2026.
|Regione
|Prezzo gasolio 25/12/2025 (€/l)
|Prezzo gasolio 07/01/2026 (€/l)
|Abruzzo
|1,644
|1,672
|Basilicata
|1,652
|1,680
|Calabria
|1,647
|1,683
|Campania
|1,625
|1,646
|Emilia Romagna
|1,629
|1,660
|Friuli Venezia Giulia
|1,651
|1,681
|Lazio
|1,629
|1,660
|Liguria
|1,650
|1,686
|Lombardia
|1,625
|1,656
|Marche
|1,625
|1,656
|Molise
|1,653
|1,677
|Piemonte
|1,632
|1,660
|Puglia
|1,632
|1,668
|Sardegna
|1,652
|1,682
|Sicilia
|1,651
|1,676
|Toscana
|1,634
|1,670
|Umbria
|1,645
|1,672
|Valle d’Aosta
|1,665
|1,699
|Veneto
|1,627
|1,660
|Provincia di Bolzano
|1,700
|1,734
|Provincia di Trento
|1,668
|1,703
Tra le regioni con i maggiori incrementi figurano le province autonome, dove il prezzo medio è salito oltre 1,70 €/l.
Tagli alla benzina: come sono calati i prezzi regione per regione
La benzina ha registrato ribassi in tutte le regioni. Qui i dati di confronto tra le due date.
|Regione
|Prezzo benzina 25/12/2025 (€/l)
|Prezzo benzina 07/01/2026 (€/l)
|Abruzzo
|1,682
|1,638
|Basilicata
|1,718
|1,680
|Calabria
|1,714
|1,672
|Campania
|1,682
|1,651
|Emilia Romagna
|1,674
|1,635
|Friuli Venezia Giulia
|1,695
|1,653
|Lazio
|1,667
|1,626
|Liguria
|1,695
|1,651
|Lombardia
|1,670
|1,625
|Marche
|1,668
|1,626
|Molise
|1,696
|1,658
|Piemonte
|1,667
|1,625
|Puglia
|1,704
|1,665
|Sardegna
|1,690
|1,646
|Sicilia
|1,717
|1,684
|Toscana
|1,666
|1,621
|Umbria
|1,680
|1,640
|Valle d’Aosta
|1,710
|1,668
|Veneto
|1,673
|1,630
|Provincia di Bolzano
|1,743
|1,695
|Provincia di Trento
|1,717
|1,669
Riduzioni rilevanti si vedono in regioni come Toscana, Lombardia e Lazio, con diminuzioni ben percepibili al distributore.
Dove la benzina è diventata più conveniente: mappa delle eccezioni
Confrontando i prezzi aggiornati, in molte regioni la benzina oggi costa meno del gasolio. Alcune note:
- Benzina più economica in Abruzzo, Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Veneto e molte altre regioni.
- Gasolio ancora più conveniente in Campania e in Sicilia.
- In Basilicata i due carburanti risultano sostanzialmente pari sul prezzo medio.
Esempi pratici:
- Abruzzo: gasolio 1,672 €/l vs benzina 1,638 €/l.
- Lazio: gasolio 1,660 €/l vs benzina 1,626 €/l.
- Sicilia: gasolio 1,676 €/l vs benzina 1,684 €/l.
Consigli rapidi per gli automobilisti
- Controllare il prezzo locale prima di fare rifornimento.
- Valutare il risparmio reale in base ai consumi del veicolo.
- Ricordare che le medie regionali possono nascondere oscillazioni locali.
