Prezzi carburanti: gasolio sale, benzina scende in tutte le regioni con il nuovo anno

Con l’inizio dell’anno è cambiata la fisionomia dei prezzi dei carburanti in Italia. Il governo ha ritoccato le accise: su benzina meno tasse, su gasolio più oneri. Il risultato è uno spostamento delle medie regionali che favorisce la benzina in molte aree, ma lascia eccezioni significative.

Perché sono mutati i prezzi: l’effetto delle accise sui carburanti

Dal 1° gennaio le imposte indirette hanno inciso diversamente sui due prodotti. In pratica:

la benzina ha subito una riduzione del prelievo fiscale;

il gasolio ha visto un aumento delle accise.

Questa manovra ha prodotto un calo generalizzato del prezzo medio della benzina e, al contrario, un incremento medio del prezzo del gasolio. L’impatto però varia da regione a regione.

Aumenti medi del gasolio: valori aggiornati per regione

Di seguito i prezzi medi del gasolio (self e non servito) confrontati tra il 25/12/2025 e il 07/01/2026.

Regione Prezzo gasolio 25/12/2025 (€/l) Prezzo gasolio 07/01/2026 (€/l) Abruzzo 1,644 1,672 Basilicata 1,652 1,680 Calabria 1,647 1,683 Campania 1,625 1,646 Emilia Romagna 1,629 1,660 Friuli Venezia Giulia 1,651 1,681 Lazio 1,629 1,660 Liguria 1,650 1,686 Lombardia 1,625 1,656 Marche 1,625 1,656 Molise 1,653 1,677 Piemonte 1,632 1,660 Puglia 1,632 1,668 Sardegna 1,652 1,682 Sicilia 1,651 1,676 Toscana 1,634 1,670 Umbria 1,645 1,672 Valle d’Aosta 1,665 1,699 Veneto 1,627 1,660 Provincia di Bolzano 1,700 1,734 Provincia di Trento 1,668 1,703

Tra le regioni con i maggiori incrementi figurano le province autonome, dove il prezzo medio è salito oltre 1,70 €/l.

Tagli alla benzina: come sono calati i prezzi regione per regione

La benzina ha registrato ribassi in tutte le regioni. Qui i dati di confronto tra le due date.

Regione Prezzo benzina 25/12/2025 (€/l) Prezzo benzina 07/01/2026 (€/l) Abruzzo 1,682 1,638 Basilicata 1,718 1,680 Calabria 1,714 1,672 Campania 1,682 1,651 Emilia Romagna 1,674 1,635 Friuli Venezia Giulia 1,695 1,653 Lazio 1,667 1,626 Liguria 1,695 1,651 Lombardia 1,670 1,625 Marche 1,668 1,626 Molise 1,696 1,658 Piemonte 1,667 1,625 Puglia 1,704 1,665 Sardegna 1,690 1,646 Sicilia 1,717 1,684 Toscana 1,666 1,621 Umbria 1,680 1,640 Valle d’Aosta 1,710 1,668 Veneto 1,673 1,630 Provincia di Bolzano 1,743 1,695 Provincia di Trento 1,717 1,669

Riduzioni rilevanti si vedono in regioni come Toscana, Lombardia e Lazio, con diminuzioni ben percepibili al distributore.

Dove la benzina è diventata più conveniente: mappa delle eccezioni

Confrontando i prezzi aggiornati, in molte regioni la benzina oggi costa meno del gasolio. Alcune note:

Benzina più economica in Abruzzo, Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Veneto e molte altre regioni.

in Abruzzo, Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Veneto e molte altre regioni. Gasolio ancora più conveniente in Campania e in Sicilia.

in Campania e in Sicilia. In Basilicata i due carburanti risultano sostanzialmente pari sul prezzo medio.

Esempi pratici:

Abruzzo: gasolio 1,672 €/l vs benzina 1,638 €/l.

Lazio: gasolio 1,660 €/l vs benzina 1,626 €/l.

Sicilia: gasolio 1,676 €/l vs benzina 1,684 €/l.

Consigli rapidi per gli automobilisti

Controllare il prezzo locale prima di fare rifornimento.

Valutare il risparmio reale in base ai consumi del veicolo.

Ricordare che le medie regionali possono nascondere oscillazioni locali.

