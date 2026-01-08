Newsletter

Prezzi carburanti: gasolio sale, benzina scende in tutte le regioni con il nuovo anno

Aggiornato il :

|

Di : Serena Gualtieri

Rincara il gasolio, scende la benzina: come sono cambiati i prezzi con l'anno nuovo in tutte le regioni
Con l’inizio dell’anno è cambiata la fisionomia dei prezzi dei carburanti in Italia. Il governo ha ritoccato le accise: su benzina meno tasse, su gasolio più oneri. Il risultato è uno spostamento delle medie regionali che favorisce la benzina in molte aree, ma lascia eccezioni significative.

Perché sono mutati i prezzi: l’effetto delle accise sui carburanti

Dal 1° gennaio le imposte indirette hanno inciso diversamente sui due prodotti. In pratica:

  • la benzina ha subito una riduzione del prelievo fiscale;

  • il gasolio ha visto un aumento delle accise.

Questa manovra ha prodotto un calo generalizzato del prezzo medio della benzina e, al contrario, un incremento medio del prezzo del gasolio. L’impatto però varia da regione a regione.

Aumenti medi del gasolio: valori aggiornati per regione

Di seguito i prezzi medi del gasolio (self e non servito) confrontati tra il 25/12/2025 e il 07/01/2026.

Regione Prezzo gasolio 25/12/2025 (€/l) Prezzo gasolio 07/01/2026 (€/l)
Abruzzo 1,644 1,672
Basilicata 1,652 1,680
Calabria 1,647 1,683
Campania 1,625 1,646
Emilia Romagna 1,629 1,660
Friuli Venezia Giulia 1,651 1,681
Lazio 1,629 1,660
Liguria 1,650 1,686
Lombardia 1,625 1,656
Marche 1,625 1,656
Molise 1,653 1,677
Piemonte 1,632 1,660
Puglia 1,632 1,668
Sardegna 1,652 1,682
Sicilia 1,651 1,676
Toscana 1,634 1,670
Umbria 1,645 1,672
Valle d’Aosta 1,665 1,699
Veneto 1,627 1,660
Provincia di Bolzano 1,700 1,734
Provincia di Trento 1,668 1,703

Tra le regioni con i maggiori incrementi figurano le province autonome, dove il prezzo medio è salito oltre 1,70 €/l.

Tagli alla benzina: come sono calati i prezzi regione per regione

La benzina ha registrato ribassi in tutte le regioni. Qui i dati di confronto tra le due date.

Regione Prezzo benzina 25/12/2025 (€/l) Prezzo benzina 07/01/2026 (€/l)
Abruzzo 1,682 1,638
Basilicata 1,718 1,680
Calabria 1,714 1,672
Campania 1,682 1,651
Emilia Romagna 1,674 1,635
Friuli Venezia Giulia 1,695 1,653
Lazio 1,667 1,626
Liguria 1,695 1,651
Lombardia 1,670 1,625
Marche 1,668 1,626
Molise 1,696 1,658
Piemonte 1,667 1,625
Puglia 1,704 1,665
Sardegna 1,690 1,646
Sicilia 1,717 1,684
Toscana 1,666 1,621
Umbria 1,680 1,640
Valle d’Aosta 1,710 1,668
Veneto 1,673 1,630
Provincia di Bolzano 1,743 1,695
Provincia di Trento 1,717 1,669

Riduzioni rilevanti si vedono in regioni come Toscana, Lombardia e Lazio, con diminuzioni ben percepibili al distributore.

Dove la benzina è diventata più conveniente: mappa delle eccezioni

Confrontando i prezzi aggiornati, in molte regioni la benzina oggi costa meno del gasolio. Alcune note:

  • Benzina più economica in Abruzzo, Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte, Veneto e molte altre regioni.

  • Gasolio ancora più conveniente in Campania e in Sicilia.

  • In Basilicata i due carburanti risultano sostanzialmente pari sul prezzo medio.

Esempi pratici:

  • Abruzzo: gasolio 1,672 €/l vs benzina 1,638 €/l.

  • Lazio: gasolio 1,660 €/l vs benzina 1,626 €/l.

  • Sicilia: gasolio 1,676 €/l vs benzina 1,684 €/l.

Consigli rapidi per gli automobilisti

  • Controllare il prezzo locale prima di fare rifornimento.

  • Valutare il risparmio reale in base ai consumi del veicolo.

  • Ricordare che le medie regionali possono nascondere oscillazioni locali.

