Dwayne Johnson perdita di peso: spiega la sua trasformazione per The Smashing Machine

La nuova immagine di Dwayne Johnson nel trailer di The Smashing Machine ha catturato subito l’attenzione: un attore abituato ai muscoli e ai blockbuster che si mostra trasfigurato per vestire i panni del lottatore di MMA Mark Kerr. Il film, prodotto da A24 e diretto da Benny Safdie, arriva con grande attesa dopo il riconoscimento del regista alla Mostra di Venezia.
La trasformazione fisica: disciplina e scelte radicali
Per interpretare Mark Kerr, Dwayne Johnson ha seguito un percorso estremo di cambiamento fisico. La perdita di peso è stata evidente nel trailer e racconta di allenamenti serrati e di un controllo dietetico molto rigido. L’attore ha spiegato con tono leggero che ha dovuto ridurre notevolmente alcune abitudini alimentari, ma dietro la battuta c’è un impegno metodico.
Questa metamorfosi non è solo estetica. Serve a entrare nella mente del protagonista, a restituire la fragilità e la tensione di un campione alle prese con demoni personali. Per molti critici, la performance di Johnson segna un passaggio verso ruoli drammatici più complessi.
Trailer, critiche e festival: l’accoglienza iniziale
Il trailer ha scatenato reazioni immediate, sia tra il pubblico che tra i recensori. La proiezione ai festival ha amplificato il dibattito sulla svolta artistica dell’attore.
- Toronto International Film Festival: la trasformazione è stata al centro di interviste e commenti.
- Mostra di Venezia: Benny Safdie ha ottenuto il Leone d’Argento come miglior regista, aumentando l’attenzione sulla pellicola.
- Rotten Tomatoes: il film ha raggiunto un punteggio di preferenza critico elevato.
La critica parla di un’interpretazione intensa. Alcuni osservatori già ipotizzano possibili riconoscimenti ai principali premi cinematografici.
Un nuovo corso per Johnson: dall’action al dramma
Per Dwayne Johnson, noto al grande pubblico come star di Fast & Furious, questo ruolo rappresenta una sfida per la sua immagine pubblica. Accettare la parte di un lottatore tormentato significa esplorare territori emotivi diversi dal consueto action hero.
La scelta di sottoporsi a una rigida trasformazione fisica conferma la volontà di essere preso sul serio anche nel cinema d’autore.
Safdie e Johnson: una collaborazione che prosegue
La collaborazione tra Benny Safdie e Dwayne Johnson non si limita a The Smashing Machine. Il regista ha già coinvolto l’attore in altri progetti che vanno oltre i toni del blockbuster.
Lizard Music: un progetto surreale
Tra le novità c’è Lizard Music, adattamento del romanzo di Daniel Pinkwater. Qui Johnson interpreterà un personaggio di settant’anni la cui esistenza è segnata da un rapporto insolito con un pollo coetaneo. Il tono è surreale e distante dalle grandi produzioni di cui l’attore è simbolo.
Cast, dati tecnici e uscita in Italia
Il cast di The Smashing Machine include nomi noti del mondo delle arti marziali e del cinema. La composizione del cast dà peso alla credibilità sportiva della storia.
- Dwayne Johnson — Mark Kerr
- Emily Blunt
- Ryan Bader
- Bas Rutten
- Oleksandr Usyk
La pellicola ha ottenuto un buon riscontro critico preliminare, con un indice di gradimento che ha rafforzato le attese commerciali. In Italia, The Smashing Machine è programmato nelle sale per il 19 novembre.
