Dwayne Johnson perdita di peso: spiega la sua trasformazione per The Smashing Machine

La nuova immagine di Dwayne Johnson nel trailer di The Smashing Machine ha catturato subito l’attenzione: un attore abituato ai muscoli e ai blockbuster che si mostra trasfigurato per vestire i panni del lottatore di MMA Mark Kerr. Il film, prodotto da A24 e diretto da Benny Safdie, arriva con grande attesa dopo il riconoscimento del regista alla Mostra di Venezia.

La trasformazione fisica: disciplina e scelte radicali

Per interpretare Mark Kerr, Dwayne Johnson ha seguito un percorso estremo di cambiamento fisico. La perdita di peso è stata evidente nel trailer e racconta di allenamenti serrati e di un controllo dietetico molto rigido. L’attore ha spiegato con tono leggero che ha dovuto ridurre notevolmente alcune abitudini alimentari, ma dietro la battuta c’è un impegno metodico.

Questa metamorfosi non è solo estetica. Serve a entrare nella mente del protagonista, a restituire la fragilità e la tensione di un campione alle prese con demoni personali. Per molti critici, la performance di Johnson segna un passaggio verso ruoli drammatici più complessi.

Trailer, critiche e festival: l’accoglienza iniziale

Il trailer ha scatenato reazioni immediate, sia tra il pubblico che tra i recensori. La proiezione ai festival ha amplificato il dibattito sulla svolta artistica dell’attore.

Toronto International Film Festival: la trasformazione è stata al centro di interviste e commenti.

Mostra di Venezia: Benny Safdie ha ottenuto il Leone d’Argento come miglior regista, aumentando l’attenzione sulla pellicola.

Rotten Tomatoes: il film ha raggiunto un punteggio di preferenza critico elevato.

La critica parla di un’interpretazione intensa. Alcuni osservatori già ipotizzano possibili riconoscimenti ai principali premi cinematografici.

Un nuovo corso per Johnson: dall’action al dramma

Per Dwayne Johnson, noto al grande pubblico come star di Fast & Furious, questo ruolo rappresenta una sfida per la sua immagine pubblica. Accettare la parte di un lottatore tormentato significa esplorare territori emotivi diversi dal consueto action hero.

La scelta di sottoporsi a una rigida trasformazione fisica conferma la volontà di essere preso sul serio anche nel cinema d’autore.

Safdie e Johnson: una collaborazione che prosegue

La collaborazione tra Benny Safdie e Dwayne Johnson non si limita a The Smashing Machine. Il regista ha già coinvolto l’attore in altri progetti che vanno oltre i toni del blockbuster.

Lizard Music: un progetto surreale

Tra le novità c’è Lizard Music, adattamento del romanzo di Daniel Pinkwater. Qui Johnson interpreterà un personaggio di settant’anni la cui esistenza è segnata da un rapporto insolito con un pollo coetaneo. Il tono è surreale e distante dalle grandi produzioni di cui l’attore è simbolo.

Cast, dati tecnici e uscita in Italia

Il cast di The Smashing Machine include nomi noti del mondo delle arti marziali e del cinema. La composizione del cast dà peso alla credibilità sportiva della storia.

Dwayne Johnson — Mark Kerr

— Mark Kerr Emily Blunt

Ryan Bader

Bas Rutten

Oleksandr Usyk

La pellicola ha ottenuto un buon riscontro critico preliminare, con un indice di gradimento che ha rafforzato le attese commerciali. In Italia, The Smashing Machine è programmato nelle sale per il 19 novembre.

