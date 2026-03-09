Denim trasforma le città: Metropolis rivisita gli spazi urbani con progetti sostenibili

Metropolis trasforma scorci urbani e memorie collettive in capi di denim. Ogni nuova uscita nasce dall’osservazione delle città e dalla volontà di imprimere su tessuto architetture, segni e atmosfere quotidiane.
Il concept: città raccontate sul tessuto
Il progetto parte dall’idea di leggere la città come un archivio visivo. Strade, simboli e superfici urbane diventano tracce sul denim.
- Segni grafici che richiamano mappe e prospettive urbane.
- Ricami che rimandano a monumenti o luoghi collettivi.
- Lavaggi e trattamenti che evocano il tempo e l’usura delle strade.
Questa cifra narrativa fa del jeans un oggetto che porta con sé riferimenti riconoscibili. Indossare un capo significa condividere una storia metropolitana.
Tecniche e dettagli distintivi del prodotto
I dettagli non sono solo decorativi. Sono il risultato di sperimentazione su tessuto e di un lavoro artigianale mirato.
Ricami e grafica
I ricami traducono simboli urbani in segni stilizzati. Un esempio è il motivo ispirato allo stadio, reinterpretato in una linea grafica.
Lavaggi e finiture
I lavaggi variano per intensità e matericità. Alcuni risultano puliti e essenziali, altri più stratificati e consumati.
Trattamenti che raccontano
Macchie, abrasioni e sfumature sono pensate per suggerire vita di strada. Ogni intervento mira a restituire una sensazione di vissuto.
Produzione e valori: artigianalità nelle Marche
La produzione è localizzata nelle Marche. Qui si combina competenza tessile e controllo della filiera.
- Realizzazione interamente in regione.
- Filiera corta per maggiore qualità e sostenibilità.
- Controllo puntuale di ogni fase produttiva.
Le uscite sono realizzate in edizioni limitate e numerate. Questa scelta riflette una filosofia vicina alla slow fashion.
Le città come capitoli: Milano, Roma, Napoli
Ogni drop è dedicato a una metropoli diversa. Il lavoro diventa un viaggio per tappe che racconta usi e segni locali.
Milano
- Prime uscite ispirate alla città.
- Dettagli simbolici ripresi dall’architettura e dalla memoria collettiva.
- Un ricamo dedicato allo stadio come elemento identitario.
Roma
- Due lavaggi distinti: uno più pulito, l’altro più materico.
- Riferimenti alla stratificazione urbana e al tempo sulla pietra.
- Capi che evocano una città ricca di sovrapposizioni storiche.
Napoli (prossima uscita)
La proposta per Napoli punta su un denim più chiaro e segnato. I trattamenti richiamano gesti di strada, lavoro e cultura popolare.
- Effetti che rimandano alla vita quotidiana e al gioco urbano.
- Un linguaggio visivo che valorizza identità e appartenenza locale.
Come si interpreta il capo nella vita quotidiana
I jeans diventano talvolta un elemento di conversazione. Raccontano provenienze e riferimenti culturali. Sono mapping portatili delle città.
La scelta di produzioni numerate sottolinea anche un approccio più attento al consumo. I pezzi non sono prodotti in massa. Questo favorisce longevità e valore percepito.
