Denim trasforma le città: Metropolis rivisita gli spazi urbani con progetti sostenibili

Metropolis trasforma scorci urbani e memorie collettive in capi di denim. Ogni nuova uscita nasce dall’osservazione delle città e dalla volontà di imprimere su tessuto architetture, segni e atmosfere quotidiane.

Il concept: città raccontate sul tessuto

Il progetto parte dall’idea di leggere la città come un archivio visivo. Strade, simboli e superfici urbane diventano tracce sul denim.

Segni grafici che richiamano mappe e prospettive urbane.

Ricami che rimandano a monumenti o luoghi collettivi.

Lavaggi e trattamenti che evocano il tempo e l’usura delle strade.

Questa cifra narrativa fa del jeans un oggetto che porta con sé riferimenti riconoscibili. Indossare un capo significa condividere una storia metropolitana.

Tecniche e dettagli distintivi del prodotto

I dettagli non sono solo decorativi. Sono il risultato di sperimentazione su tessuto e di un lavoro artigianale mirato.

Ricami e grafica

I ricami traducono simboli urbani in segni stilizzati. Un esempio è il motivo ispirato allo stadio, reinterpretato in una linea grafica.

Lavaggi e finiture

I lavaggi variano per intensità e matericità. Alcuni risultano puliti e essenziali, altri più stratificati e consumati.

Trattamenti che raccontano

Macchie, abrasioni e sfumature sono pensate per suggerire vita di strada. Ogni intervento mira a restituire una sensazione di vissuto.

Produzione e valori: artigianalità nelle Marche

La produzione è localizzata nelle Marche. Qui si combina competenza tessile e controllo della filiera.

Realizzazione interamente in regione.

Filiera corta per maggiore qualità e sostenibilità.

Controllo puntuale di ogni fase produttiva.

Le uscite sono realizzate in edizioni limitate e numerate. Questa scelta riflette una filosofia vicina alla slow fashion.

Le città come capitoli: Milano, Roma, Napoli

Ogni drop è dedicato a una metropoli diversa. Il lavoro diventa un viaggio per tappe che racconta usi e segni locali.

Milano

Prime uscite ispirate alla città.

Dettagli simbolici ripresi dall’architettura e dalla memoria collettiva.

Un ricamo dedicato allo stadio come elemento identitario.

Roma

Due lavaggi distinti: uno più pulito, l’altro più materico.

Riferimenti alla stratificazione urbana e al tempo sulla pietra.

Capi che evocano una città ricca di sovrapposizioni storiche.

Napoli (prossima uscita)

La proposta per Napoli punta su un denim più chiaro e segnato. I trattamenti richiamano gesti di strada, lavoro e cultura popolare.

Effetti che rimandano alla vita quotidiana e al gioco urbano.

Un linguaggio visivo che valorizza identità e appartenenza locale.

Come si interpreta il capo nella vita quotidiana

I jeans diventano talvolta un elemento di conversazione. Raccontano provenienze e riferimenti culturali. Sono mapping portatili delle città.

La scelta di produzioni numerate sottolinea anche un approccio più attento al consumo. I pezzi non sono prodotti in massa. Questo favorisce longevità e valore percepito.

