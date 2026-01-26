Volvo EX60 svelata: arriva a 810 km di autonomia

Volvo presenta la EX60, un SUV elettrico di taglia media pensato per conquistare la fetta più ampia del mercato del marchio. Il progetto punta su spaziosità, tecnologia e sicurezza, combinando un linguaggio estetico scandinavo a soluzioni tecniche moderne. Scopriamo cosa cambia rispetto al passato e perché la EX60 ambisce a diventare un punto di riferimento nella sua categoria.
Design, spazio e aerodinamica pensati per l’efficienza
Esterni sobri e linee pulite definiscono l’identità della EX60. Il muso è basso, la silhouette slanciata e i volumi curati per ridurre la resistenza all’aria. L’attenzione al dettaglio è visibile nelle superfici e nei raccordi della carrozzeria.
All’interno, la filosofia è minimalista ma funzionale. Materiali naturali e soluzioni modulari valorizzano l’abitabilità. Il passo generoso e il pavimento piatto aumentano lo spazio per le gambe. Anche il bagagliaio è pensato per l’uso quotidiano e per i viaggi più lunghi.
Coefficiente di resistenza pari a 0,26, risultato ottenuto con tetto inclinato e fiancate affusolate.
Architettura SPA3: batteria integrata e scocca strutturale
La EX60 si basa sulla nuova piattaforma SPA3, concepita nativamente per veicoli elettrici. La novità tecnica più rilevante è l’integrazione del pacco batterie nella struttura portante.
Questo approccio, noto come cell-to-body, sfrutta la batteria anche come elemento strutturale. I vantaggi dichiarati sono una maggiore rigidità torsionale e una riduzione del peso complessivo.
- Riduzione dei componenti strutturali rispetto alle architetture precedenti.
- Migliore distribuzione delle masse per dinamica e stabilità.
- Facilitazioni nella gestione termica e nel layout degli impianti.
Gamma motori: tre allestimenti elettrici e trazioni diverse
Volvo propone la EX60 con tre configurazioni elettriche. L’architettura elettrica lavora a 800 V per favorire efficienza e ricariche ad alta potenza.
Versioni disponibili
- P6 Electric (RWD): motore singolo posteriore, 275 kW e 480 Nm di coppia.
- P10 AWD: doppio motore, 375 kW e 710 Nm di coppia.
- P12 AWD: top di gamma con doppio motore, 500 kW e 790 Nm.
Prestazioni: 0-100 km/h in circa 5,9 s per la P6, 4,6 s per la P10 e 3,9 s per la P12. Tutte le versioni sono limitate a 180 km/h.
Autonomia e ricarica: numeri pensati per l’uso reale
La strategia batteria mira a bilanciare densità energetica e capacità di erogazione. Le autonomie dichiarate variano in base alla versione.
- P12 AWD: fino a 810 km.
- P10 AWD: fino a 660 km.
- P6 RWD: fino a 620 km.
La EX60 supporta ricariche in corrente continua fino a 400 kW. Volvo afferma che è possibile recuperare fino a 340 km in circa dieci minuti. La garanzia sulla batteria è prevista per dieci anni.
Abitacolo e intrattenimento: musica, assistente vocale e schermi fulminei
Gli interni puntano su comfort e tecnologia. Il sistema audio firmato Bowers & Wilkins è dotato di 28 diffusori, inclusi elementi integrati nei poggiatesta.
EX60 è la prima Volvo con Apple Music preinstallato e supporto Dolby Atmos per un audio tridimensionale. L’ambiente multimediale è studiato per offrire una fruizione immersiva.
Software ed esperienza digitale
La piattaforma SPA3 ospita la nuova architettura software basata su HuginCore. Questo sistema unifica elaborazione dati e gestione delle funzioni del veicolo.
In collaborazione con Google, Volvo integra Android Automotive OS. La EX60 è la prima vettura del marchio ad avere l’assistente Gemini integrato, per interazioni vocali naturali senza comandi rigidi.
Sicurezza: sensori, struttura rinforzata e cinture adattive
La EX60 si propone come uno dei modelli più sicuri della gamma Volvo. HuginCore elabora continuamente le informazioni raccolte dai sensori di bordo.
- Cellula passeggeri con acciai ad alta resistenza, incluso acciaio al boro.
- Sistemi di ritenuta avanzati studiati per funzionare in sinergia.
- Cintura di sicurezza multi-adattiva per protezione personalizzata dei passeggeri anteriori.
I sistemi di assistenza e valutazione del contesto contribuiscono a ridurre il rischio in situazioni critiche.
Ordini, produzione e tempi di consegna
La EX60 è già aperta alle prenotazioni in Europa. La produzione partirà in primavera nello stabilimento Volvo in Svezia.
Le consegne delle prime versioni, P6 e P10, sono previste per l’estate. La P12 arriverà in una fase successiva.
Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.