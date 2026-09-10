Coyote vs. Acme film: perché amiamo i cattivi

Il deserto torna a ridere e a far riflettere: in Coyote vs. Acme Willy il Coyote è protagonista di una commedia in tecnica mista che unisce gag classiche e una critica stringente al mondo delle multinazionali. Il film, in arrivo nelle sale italiane il 2 settembre con Lucky Red, mescola animazione e live action per raccontare una causa legale che capovolge le regole del gioco.
La trama riscritta: una causa che smuove il mito
Il cuore narrativo è una vicenda giudiziaria che prende vita dall’ironico racconto di Ian Frazier pubblicato sul New Yorker nel 1990. Qui non si tratta solo di una rincorsa infinita. È una battaglia legale contro la famigerata ACME, azienda produttrice degli oggetti che da sempre tradiscono Willy.
Chi sta in campo
- Willy il Coyote: non più solo sfortunato, ma parte attiva della rivendicazione.
- Kevin Avery (Will Forte): l’avvocato riluttante che accetta la causa.
- Buddy Crane (John Cena): la controparte che difende la multinazionale.
Il tono iniziale vira verso il thriller, poi ritorna alle gag nel deserto. Questo spostamento crea un cortocircuito tra risata e inquietudine.
Forma e linguaggio: tecnica mista e omaggio ai classici
Coyote vs. Acme recupera una forma visiva oggi rara. L’incontro tra live action e animazione evoca il cinema d’altri tempi senza sembrare anacronistico.
- Slapstick che ricorda Chaplin e Keaton.
- Animazione che rispetta l’incredulità e la sospensione della realtà tipiche dei Looney Tunes.
- Momenti che alternano ritmo serrato e silenzi da commedia muta.
È un film che riesce a essere nostalgico e contemporaneo insieme. Le gag funzionano perché guardano al passato con sguardo aggiornato.
Personaggi e interpretazioni: tra comicità e umanità
La caratterizzazione ribalta la semplice etichetta del “perdente comico”. Willy viene letto come figura più complessa.
Il cast e i ruoli chiave
- Will Forte dà vita a un avvocato malfermo ma capace di rivelazioni inaspettate.
- John Cena interpreta l’avvocato ACME, figura efficiente e spietata.
- I Looney Tunes fanno capolino: la loro presenza rafforza l’identità pop del film.
Il contrasto tra la goffaggine di Willy e l’apparente perfezione di ACME diventa il motore emotivo della vicenda.
Temi principali: capitalismo, fallimento e resistenza
Dietro le risate c’è un discorso amaro. La ACME diventa simbolo del potere economico che ignora le conseguenze.
- Critica al consumismo e alla cultura del profitto.
- Riflessione su lavoro, merito e ingiustizia di sistema.
- Il fallimento come elemento strutturale della narrazione comica.
Willy è un moderno Sisifo: l’impegno non porta ricompense, ma mette a nudo la truccatura delle regole. Il film suggerisce che non sempre è colpa dell’individuo.
Humor e tono: tra anarchia visiva e riflessione
La comicità resta esplosiva e viscerale. Colpi di scena slapstick alternano momenti più cupi e verbali.
La scelta di mescolare stili permette di raggiungere pubblici diversi. Gli spettatori trovano sia puro divertimento sia spunti di critica sociale.
Per chi è pensato e cosa aspettarsi al botteghino
Coyote vs. Acme punta a conquistare famiglie, fan dei Looney Tunes e spettatori adulti che cercano una commedia con spessore. Il film ha tutti gli ingredienti per funzionare commercialmente.
- Marchio storico: il richiamo al mito di Willy è forte.
- Autori noti: tra i nomi coinvolti figura James Gunn.
- Distribuzione e data: in sala dal 2 settembre con Lucky Red.
La pellicola promette risate grandi e qualche colpo al ventre. Molti lo vedranno come un ritorno di fiamma per il personaggio, altri come un’opera che osa mettere in scena la critica al sistema.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.