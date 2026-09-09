La notizia della scomparsa di Tim Curry ha trovato nuovi dettagli nei documenti sanitari pubblici, che chiariscono le cause del decesso e tracciano le difficoltà di salute affrontate dall’attore negli ultimi anni.
Documenti ufficiali: che cosa dicono le autorità sulla morte
I rapporti del Los Angeles County Department of Public Health indicano come causa principale del decesso una malattia coronarica. Curry è morto il 25 agosto nella sua casa di Los Angeles, all’età di 80 anni.
Nel certificato sono elencate anche altre condizioni che hanno influito sul quadro clinico:
- un tumore al rene;
- un precedente ictus, avvenuto anni prima.
Queste patologie sono indicate come contributive, ma non come causa primaria.
I segni dell’ictus e la vita negli ultimi anni
L’ictus del 2012 ha segnato una svolta nella vita personale e professionale di Curry.
- La mobilità è stata compromessa: ha perso la capacità di camminare.
- Si è adattato continuando a lavorare, soprattutto nel doppiaggio.
- Durante eventi pubblici ha parlato apertamente dei problemi alla gamba sinistra e dell’uso della sedia a rotelle.
Nonostante le limitazioni fisiche, ha mantenuto una presenza artistica costante.
Un interprete oltre l’icona di Rocky: ruoli e svolte
Personaggi che hanno segnato la cultura pop
Tim Curry rimane indissolubilmente legato al Dr. Frank-N-Furter di The Rocky Horror Picture Show. Ma la sua filmografia è molto più ampia.
- Pennywise nella miniserie It (1990).
- Il maggiordomo Wadsworth in Signori, il delitto è servito.
- Il Gran Mago delle Tenebre in Legend.
- Il concierge nel film Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York.
Teatro, premi e doppiaggio
Oltre al grande schermo, Curry ha costruito una carriera teatrale di rilievo.
- Tre candidature ai Tony Awards.
- Attività intensa come doppiatore in produzioni animate e videogiochi.
- Autobiografia pubblicata: Vagabond, uscita nel 2025.
Origini, vita privata e annuncio della scomparsa
Nato nel 1946 nel Cheshire, in Inghilterra, Tim Curry è diventato una figura amata a livello internazionale.
Non si era mai sposato e non aveva figli. La notizia della sua morte è stata resa pubblica il 26 agosto dalla manager Marcia Hurwitz, che non aveva inizialmente specificato le cause.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.