La notizia della scomparsa di Tim Curry ha trovato nuovi dettagli nei documenti sanitari pubblici, che chiariscono le cause del decesso e tracciano le difficoltà di salute affrontate dall’attore negli ultimi anni.

Documenti ufficiali: che cosa dicono le autorità sulla morte

I rapporti del Los Angeles County Department of Public Health indicano come causa principale del decesso una malattia coronarica. Curry è morto il 25 agosto nella sua casa di Los Angeles, all’età di 80 anni.

I rapporti ufficiali del Los Angeles County Department of Public Health hanno chiarito le cause del decesso.

Nel certificato sono elencate anche altre condizioni che hanno influito sul quadro clinico:

un tumore al rene ;

; un precedente ictus, avvenuto anni prima.

Queste patologie sono indicate come contributive, ma non come causa primaria.

I segni dell’ictus e la vita negli ultimi anni

L’ictus del 2012 ha segnato una svolta nella vita personale e professionale di Curry.

La mobilità è stata compromessa: ha perso la capacità di camminare.

Si è adattato continuando a lavorare, soprattutto nel doppiaggio.

Durante eventi pubblici ha parlato apertamente dei problemi alla gamba sinistra e dell’uso della sedia a rotelle.

Nonostante le limitazioni fisiche, ha mantenuto una presenza artistica costante.

Un interprete oltre l’icona di Rocky: ruoli e svolte

Personaggi che hanno segnato la cultura pop

Tim Curry rimane indissolubilmente legato al Dr. Frank-N-Furter di The Rocky Horror Picture Show. Ma la sua filmografia è molto più ampia.

Tim Curry rimane indissolubilmente legato ai suoi ruoli iconici nel cinema e a teatro.

Pennywise nella miniserie It (1990).

nella miniserie It (1990). Il maggiordomo Wadsworth in Signori, il delitto è servito.

Il Gran Mago delle Tenebre in Legend.

Il concierge nel film Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York.

Teatro, premi e doppiaggio

Oltre al grande schermo, Curry ha costruito una carriera teatrale di rilievo.

Tre candidature ai Tony Awards.

Attività intensa come doppiatore in produzioni animate e videogiochi.

Autobiografia pubblicata: Vagabond, uscita nel 2025.

Origini, vita privata e annuncio della scomparsa

Nato nel 1946 nel Cheshire, in Inghilterra, Tim Curry è diventato una figura amata a livello internazionale.

Non si era mai sposato e non aveva figli. La notizia della sua morte è stata resa pubblica il 26 agosto dalla manager Marcia Hurwitz, che non aveva inizialmente specificato le cause.

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