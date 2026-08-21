Un marchio nato tra il rumore dei social e le strade di Londra ha trasformato la mancanza in valore. Corteiz non vende solo felpe e pantaloni: commercia un’esperienza elitaria, fatta di attese, code e porte che si aprono solo per pochi. Questo sistema ha riscritto le regole dello streetwear britannico e attirato attenzione globale.

Come è nato il progetto: tra scommesse e partenza artigianale

Dietro il logo c’è Clint Ogbenna, noto come Clint419. Nato e cresciuto a North West London, ha fondato Corteiz nel 2017. Prima aveva provato con un altro brand, ma quella si chiuse in poco tempo.

Il primo capitale non arrivò dalla banca. Fu ricavato dalla rivendita di un paio di Air Jordan 1 Off-White. Il ricavato fu convertito in criptovalute e poi reinvestito in campioni e in un volo per Los Angeles.

Primi prodotti: magliette e felpe stampate a mano.

Prime spedizioni: da casa, in modo molto artigianale.

Lookbook iniziale: girato a Los Angeles con risorse limitate.

La scarsità come strategia: il sito segreto e la cultura dell’accesso

Corteiz ha reso la scarsità parte integrante del prodotto. Per anni il sito ufficiale era accessibile solo con password temporanee, condivise sui social del brand.

La strategia di accesso limitato tramite password temporanea sui social ha creato una cultura di appartenenza esclusiva.

L’account Instagram è stato tenuto privato a lungo. Le vendite non sono state delegate a rivenditori. Tutto è stato costruito attorno al concetto di esclusività attiva.

Scaling durante la pandemia e radicamento urbano

Durante il lockdown il logo con l’isola di Alcatraz si è moltiplicato sulle strade di Londra. L’iconografia ha richiamato l’idea di fuga e ribellione contro il convenzionale.

Il passaparola e il supporto di artisti britannici hanno accelerato la diffusione. Secondo diverse fonti, il gruppo avrebbe raggiunto un fatturato rilevante nel 2024, senza ricorrere a investitori esterni.

Metodo: team ridotto, zero wholesale.

Risultati: riconoscimenti nei circuiti moda, con premi e inclusioni in classifiche influenti.

Eventi dal vivo e campagne che fanno notizia

Al posto delle campagne classiche, il brand organizza eventi dal forte impatto scenico. I lanci sono performance che generano copertura mediatica spontanea.

Gli eventi di lancio di Corteiz generano assembramenti urbani spontanei e copertura mediatica organica.

Esempi di operazioni memorabili

Da Great Bolo Exchange : uno scambio pubblico in cui piumini di marchi di lusso venivano barattati con il nuovo “Bolo”. I capi raccolti furono donati in beneficenza.

: uno scambio pubblico in cui piumini di marchi di lusso venivano barattati con il nuovo “Bolo”. I capi raccolti furono donati in beneficenza. Vendita a 99 penny : pantaloni cargo messi in vendita a un prezzo simbolico, con lunghe code e affluenza massiccia.

: pantaloni cargo messi in vendita a un prezzo simbolico, con lunghe code e affluenza massiccia. Drop a Brooklyn: lancio jeans replicato con le stesse dinamiche di assalto urbano.

Collaborazioni e modalità di lancio non convenzionali

La partnership con Nike, ad esempio, non è stata annunciata tramite comunicati ufficiali. I modelli, come alcune Air Max 95, sono stati distribuiti con drop fisici simultanei a Londra, New York e Parigi.

Spesso i lanci prevedono vere e proprie cacce al tesoro urbane. Chi trova un indizio fisico può accedere all’acquisto. Questo approccio trasforma ogni release in un rito collettivo.

Identità del brand: autenticità come prova e rito urbano

Corteiz si è posizionata contro il modello di Supreme e Palace. L’hype non è gestito in modo prevedibile, ma reso volutamente imprevedibile e performativo.

Il brand rifiuta interviste tradizionali e mantiene un controllo stretto sulla narrativa. L’autenticità non è un messaggio, ma un evento che richiede presenza.

Accesso fisico agli eventi.

Rischio concreto di restare a mani vuote.

Partecipazione collettiva come elemento fondante.

Numeri, riconoscimenti e impatto culturale

Il percorso ha portato a risultati economici e di reputazione. Il fondatore è stato inserito in liste influenti del settore moda.

Il modello ha dimostrato che è possibile crescere in modo autonomo, grazie a strategie di engagement che traducono la domanda in esperienza.

Cosa rende unico il prodotto oltre al design

Non è solo l’estetica. La logistica delle uscite, le performance in strada e le dinamiche sociali creano valore aggiunto.

Il marchio costruisce una narrativa collettiva, dove partecipare equivale a certificare la propria appartenenza a una comunità esclusiva.

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