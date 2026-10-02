Un semplice scarabocchio tracciato con un pennarello su una tavola da surf ha trasformato il volto dello streetwear. Il marchio, nato tra mare e cultura urbana, è diventato un simbolo riconoscibile per intere generazioni.

Come nacque un logo sulla cera delle tavole da surf

All’inizio degli anni ’80, Shawn iniziò a costruire tavole da surf a mano. Su una di quelle superfici, con un tratto largo e deciso, scrisse il proprio cognome. Quell’impronta calò subito nell’immaginario della costa.

Il logo nacque come firma tracciata sulla cera di una tavola da surf negli anni ’80.

La grafia non fu casuale. Shawn prese spunto dalla firma dello zio Jan, artista e docente, e la rielaborò con uno stile che rimandava al punk degli anni ’70. Quel segno aveva carattere e movimento.

Il passaggio dalle tavole ai capi: primi esperimenti e idee

Le tavole ottennero un buon riscontro. Presto la scritta finì anche su magliette bianche Hanes. Non si trattava di vendita diretta: le tee venivano regalate a chi comprava una tavola.

Nel 1984 la produzione divenne più sistematica. Shawn si mise in società con un amico di lunga data, Frank Sinatra Jr., e cominciarono a realizzare capi ispirati al beachwear ma con influenze urbane.

Caratteristiche delle prime collezioni

Tagli innovativi rispetto al beachwear tradizionale.

Colori e grafiche con richiami new wave.

Mix tra estetica surf e vocazione metropolitana.

Dal brand locale all’espansione internazionale

Negli anni successivi la crescita fu rapida. Nel 1988 il marchio sbarcò in Europa e aprì uno store a SoHo, New York. La rete di punti vendita si allargò durante gli anni ’90.

Il successo commerciale arrivò in fretta: già nel 1991 il fatturato superava i 17 milioni di dollari. L’azienda stava diventando un punto di riferimento per chi cercava capi che unissero spiaggia, strada e cultura pop.

La creazione del simbolo delle due S intrecciate

Per ampliare la propria identità visiva, Shawn disegnò una versione ispirata ai grandi simboli del lusso. Sostituì le classiche due C incrociate con due S intrecciate. Il risultato fece parlare di sé.

La versione delle due S intrecciate ispirata ai simboli del lusso.

Quel logo incarnava una derisione giocosa verso il mondo dell’alta moda. Allo stesso tempo, lo inseriva nel circuito della cultura urbana e dell’hip hop, che a quel tempo era in grande fermento.

La cessione delle quote e le restrizioni sul cognome

Nel 1996 Shawn cedette le sue quote all’amico Sinatra Jr. Dopo la vendita, non poté più usare il proprio cognome per nuovi progetti. Rimase però evidente l’impronta personale del fondatore nel brand.

La scrittura originale e l’iconografia nata da uno scarabocchio sono rimaste elementi distintivi. La calligrafia del logo ha stabilito un ponte tra segno grafico e stile nel mondo della moda.

Perché quel marchio continua a parlare

La fortuna del marchio non si basa solo sul design. Ha pesato molto anche il contesto culturale in cui è nato. Punk, surf, new wave e hip hop si sono contaminati, creando un’identità unica.

Un logo semplice ma immediatamente riconoscibile.

Collezioni che mescolano sport e street culture.

Una rete di negozi che ha portato il marchio oltre gli Stati Uniti.

Il segno tracciato con un pennarello rimane oggi uno degli esempi più chiari di come un’immagine possa definire un’estetica. Ancora oggi il logo è usato per raccontare storie di spiaggia, città e musica.

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