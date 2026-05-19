Tokyo: quartiere vintage dove lo stile non passa mai di moda

Tra le strade silenziose di Tokyo c’è un lembo dove il tempo sembra rallentare: scaffali fitti di volumi, pagine ingiallite e banchi che raccontano storie. In questo scenario di memoria materiale, MAIDENS SHOP ha inaugurato il suo quarto spazio a Jimbocho, accompagnando l’apertura con una collaborazione pensata per durare nel tempo.

Jimbocho: il quartiere dei libri che ospita moda e artigianato

Jimbocho non è un quartiere qualunque. È il luogo dove i libri usati dominano la scena. Le librerie si susseguono tra vie che conservano un ritmo diverso rispetto al centro di Tokyo. Qui la nuova boutique di MAIDENS SHOP trova un terreno ideale per un progetto che parla di storia e materia.

Un incontro culturale: MAIDENS SHOP e ARPENTEUR

L’accordo con ARPENTEUR, marchio nato a Lione nel 2011, riassume una visione comune. Entrambi valorizzano il menswear sobrio, lontano dalla spettacolarità. ARPENTEUR interpreta il guardaroba maschile come un insieme di segni: funzione, tradizione e produzione locale. MAIDENS SHOP, nato ad Harajuku nel 1997, porta in Giappone questa sensibilità europea.

Perché questa collaborazione conta

Visione condivisa : attenzione alla manifattura e al valore dei capi.

: attenzione alla manifattura e al valore dei capi. Scelta territoriale : produzione francese per ARPENTEUR, retail giapponese per MAIDENS SHOP.

: produzione francese per ARPENTEUR, retail giapponese per MAIDENS SHOP. Esperienza del cliente: prodotti pensati per durare e raccontare una storia.

Il cuore della collezione: il tessuto Fleur Bleue

La collaborazione prende forma attorno a un materiale raro. Si tratta di un lino-cotone vintage chiamato Fleur Bleue. La sua trama è irregolare e il tatto immediato. Queste caratteristiche danno al capo un aspetto vissuto fin dalla prima indossata.

Il tessuto è disponibile in due anime: una tonalità naturale e varianti tinte a mano. Per le colorazioni si usano pigmenti vegetali pastello e l’iconico indaco. L’indigo, con la sua profondità, richiama secoli di pratiche artigianali.

Giacche e pantaloni: linee pulite, dettagli artigianali

Da questo lino-cotone nascono giacche e pantaloni pensati per essere versatili. Le forme restano semplici. I dettagli, invece, parlano di cura e mestiere.

Tagli sobri, orientati al menswear contemporaneo.

Versioni naturali e tinte a mano per chi cerca unicità.

Cure sartoriali francesi abbinate a sensibilità giapponese.

La grafica e la carta: poster, cartoline e serigrafie

La collezione si estende oltre l’abbigliamento. Il fumettista Régric ha illustrato una serie di poster e cartoline. Le stampe sono realizzate in serigrafia su carta Arches in cotone. L’idea è trasformare la carta in oggetto da collezione, come un’estensione visiva del progetto moda.

Poster in edizione limitata.

Cartoline illustrate pensate come piccoli talismani.

Stampa artigianale su carta pregiata.

Paraboot CHUKKA: la scarpa come pièce unica

La collaborazione include anche una rilettura della CHUKKA per Paraboot. Qui si entra nel campo del patchwork di pellami. Ogni coppia diventa una composizione irripetibile.

Caratteristiche della versione speciale

Pellami differenti combinati a mano.

Ogni scarpa è unica nella texture e nei colori.

Costruzione Paraboot, nota robustezza e comfort.

Come si presenta il progetto nello spazio di Jimbocho

Lo shop è pensato come una piccola esposizione di oggetti da custodire. Gli scaffali affiancano capi in lino-cotone a poster serigrafati. Le scarpe patchwork convivono con la carta illustrata. Tutto è disposto per invitare alla scoperta lenta.

Questa formula punta a valorizzare sia la storia del materiale, sia la capacità artigianale dei marchi coinvolti.

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