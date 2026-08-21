Anne Hathaway: i 12 migliori ruoli al cinema

Anne Hathaway ha costruito una carriera fatta di trasformazioni radicali e scelte coraggiose. Dai musical premiati agli sperimenti indipendenti, ogni ruolo mostra una sfaccettatura diversa del suo talento. Questa selezione attraversa i film che l’hanno resa celebre, le prove che le hanno valso riconoscimenti e le performance meno prevedibili.

Interpretazioni che hanno segnato la carriera

Pretty Princess (2001) – regia di Garry Marshall

Mia Thermopolis è l’adolescente impacciata che scopre di essere erede di un trono. Hathaway trova il tono giusto tra goffaggine e grazia. È qui che il pubblico la riconosce, grazie a una comicità naturale e a una tenerezza mai forzata.

Il diavolo veste Prada (2006) – regia di David Frankel

Andy Sachs entra in un mondo scintillante e cinico. Hathaway interpreta la trasformazione senza perdere l’umanità del personaggio. Il film mette in scena ambizione, compromesso e prezzi da pagare.

Rachel sta per sposarsi (2008) – regia di Jonathan Demme

Kym è un personaggio abrasivo, fragile e imprevedibile. Hathaway offre una prova intensa, di grande immediatezza emotiva. Una performance nuda, senza fronzoli, che le portò una nomination agli Oscar.

Ruoli drammatici e musicali che hanno dimostrato la sua versatilità

Les misérables (2012) – regia di Tom Hooper

La Fantine di Hathaway è brevemente centrale ma indimenticabile. La sua interpretazione trasforma il dolore in un unico, straziante primo piano. Vinse l’Oscar con una scena musicale cantata dal vivo.

Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse (2022) – regia di James Gray

Hathaway è una madre combattuta nella New York degli anni Ottanta. Il ruolo esplora privilegio, ambivalenza e responsabilità. La sua presenza è calda e stanca, segnata da scelte che pesano sulla famiglia.

I segreti di Brokeback Mountain (2005) – regia di Ang Lee

Nel ruolo di Lureen, Anne attraversa due decenni di vita con sottili cambi di tono. Non è solo la moglie distante: è una donna consapevole, che conserva dignità e segreti. Una scena telefonica rimane tra le più fredde e precise del film.

Collaborazioni con Christopher Nolan e grandi blockbuster

Interstellar (2014) – regia di Christopher Nolan

Amelia Brand unisce scienza e cuore nel viaggio tra le stelle. Hathaway equilibra rigore e emozione, rendendo credibile una scienziata che porta sulle spalle il destino umano. Il volto dietro al casco racconta molto più di mille parole.

Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012) – regia di Christopher Nolan

Selina Kyle non è un’omaggio, ma una reinvenzione. Hathaway evita l’imitazione e costruisce una ladra moderna, ambigua e spiritosa. Nei momenti più leggeri trova battute e sfumature che alleggeriscono il tono del film senza tradirlo.

Odissea (2026) – regia di Christopher Nolan

Penelope è una regina che trasforma l’attesa in strategia politica. Hathaway offre un ritratto di autorità e riserbo. Non più semplice meta del viaggio, ma protagonista del ritorno.

Film indipendenti e scelte audaci

Colossal (2016) – regia di Nacho Vigalondo

Gloria è imperfetta, autodistruttiva e sorprendentemente umana. Il kaijū movie diventa una metafora per dipendenza e relazioni tossiche. Hathaway domina la commedia fisica e la vulnerabilità emotiva.

Bride Wars – La mia migliore nemica (2009) – regia di Gary Winick

Un guilty pleasure che non si vergogna di esserlo. Emma è la ragazza accomodante che esplode nella rivalità. Hathaway sfrutta l’immagine dolce per rendere credibile una trasformazione vendicativa e divertente.

Mother Mary (2026) – regia di David Lowery

Una popstar che torna sul palco dopo un incidente misterioso. Hathaway affronta un ruolo estremo e spettacolare, mescolando musica, moda e fragilità psicologica. Canta anche pezzi scritti con artisti contemporanei.

Perché rivedere questi film: punti chiave

Varietà : dalle commedie ai grandi blockbuster, Hathaway esplora generi diversi.

: dalle commedie ai grandi blockbuster, Hathaway esplora generi diversi. Coraggio : spesso sceglie ruoli che mettono a nudo la sua emotività.

: spesso sceglie ruoli che mettono a nudo la sua emotività. Presenza: anche in parti brevi, riesce a lasciare un segno indelebile.

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