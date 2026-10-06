Quando si parla di montagna, spesso si immagina la vetta come destino finale. Ma la nuova narrazione di Moncler Re/Icons preferisce il viaggio: un diario di spedizione che mescola ricordi, immagini d’archivio e capi che hanno attraversato epoche diverse. Questo racconto, chiamato The Alpine Diary, prende vita nello spazio sospeso tra preparazione e partenza.

Un diario che ripensa il tempo e il fare

The Alpine Diary si presenta come un vero e proprio registro d’avventura. Non è un catalogo: è la voce immaginaria di un esploratore degli anni Cinquanta che annota appunti, osservazioni e intuizioni. Il tono è quello di un expedition record, dove la montagna è vissuta come esperienza sensoriale e culturale.

La cronologia narrativa va da Monestier-de-Clermont nel 1952 fino a Milano nel 2026. In questo arco di tempo si intrecciano spedizioni storiche, incontri con alpinisti, trasformazioni del guardaroba tecnico e l’evoluzione dello stile urbano.

Quattro pezzi, quattro approcci al movimento

La capsule Re/Icons ricompone quattro modelli che hanno segnato la storia di Moncler. Ogni capo racconta un modo diverso di intendere la salita, l’adattamento e la quotidianità.

I quattro modelli Re/Icons che reinterpretano l’heritage Moncler.

Karakorum : nato per le grandi spedizioni, oggi viene alleggerito e reinterpretato. Conserva l’idea di protezione per chi esplora territori oltre i confini conosciuti.

: nato per le grandi spedizioni, oggi viene alleggerito e reinterpretato. Conserva l’idea di protezione per chi esplora territori oltre i confini conosciuti. Verone : dagli anni Ottanta passa dalla montagna alle strade di Milano. È simbolo di appartenenza urbana e allo stesso tempo mantiene il senso di protezione outdoor.

: dagli anni Ottanta passa dalla montagna alle strade di Milano. È simbolo di appartenenza urbana e allo stesso tempo mantiene il senso di protezione outdoor. Himalaya : lanciata nel 2009, rievoca i codici dell’abbigliamento d’alta quota e rimette in scena l’eredità delle spedizioni degli anni Cinquanta.

: lanciata nel 2009, rievoca i codici dell’abbigliamento d’alta quota e rimette in scena l’eredità delle spedizioni degli anni Cinquanta. Tibb: il gilet che parla di versatilità. Reversibile e stratificabile, incarna la capacità di adattarsi al mutare delle condizioni.

Dettagli che parlano di storia

Alcuni elementi dei nuovi capi operano come micro-archivi: etichette che riprendono fotografie storiche, loghi metallici ispirati a spille e distintivi alpini. Questi dettagli trasformano la memoria in funzione contemporanea.

Volti e alleanze: personaggi che hanno cambiato una giacca

La storia dei capi non è solo tecnica: è fatta di persone. Tra i protagonisti emerge Lionel Terray, alpinista francese che negli anni Cinquanta capì la potenza delle prime giacche in piuma Moncler per le alte quote. Il suo contributo fu decisivo nello sviluppo di capi pensati per spedizioni estreme.

Nel 1954 Terray testò modelli che avrebbero poi affiancato imprese epiche, come la spedizione che portò Achille Compagnoni e Lino Lacedelli sul K2. Quella stessa eredità ritorna oggi, ripensata per la contemporaneità.

La montagna come esperienza condivisa

Nel diario la sfida alpina non è un atto solitario. Nessuno sale davvero da solo: la narrazione mette al centro l’aiuto reciproco, la condivisione di decisioni e la fiducia tra compagni di cordata.

La salita è fatta di momenti silenziosi e di scambi decisivi.

I capi custodiscono tracce di viaggi collettivi.

La cultura dell’outdoor si trasforma in abitudine sociale e urbana.

Archivio visivo e nuova materialità

Le fotografie in bianco e nero delle spedizioni vengono accostate a immagini contemporanee della collezione. L’effetto non è nostalgia sterile, ma un archivio che riprende vita.

Archivio visivo che mette a confronto spedizioni storiche e scatti della nuova collezione.

Un esempio simbolico è la foto del K2 scattata da Vittorio Sella nel giugno 1909. Quel negativo diventa un elemento di design: compare come etichetta, ricorda ambizioni non ancora compiute e lega passato e presente.

Una linea del tempo per capirne l’evoluzione

1952: le origini a Monestier-de-Clermont. 1954: test e collaborazioni con alpinisti come Lionel Terray. 1955: prime imprese in alta quota, tra cui il Makalu. Anni Ottanta: la Verone entra nella cultura urbana. 2009: nascita della Himalaya rivisitata nel segno delle spedizioni. 2026: interpretazione contemporanea con Re/Icons e The Alpine Diary.

Funzionalità che attraversano paesaggi diversi

I capi della capsule non sono solo simboli. Sono soluzioni pratiche per la mobilità quotidiana e per le condizioni estreme. La possibilità di ripiegare, trasportare e combinare gli strati risponde alle esigenze sia dell’esploratore sia del pendolare urbano.

La trasformazione dei materiali e la semplificazione delle strutture mantengono il senso originario: proteggere chi si muove, ovunque si trovi.

Come si declina oggi l’idea di protezione

Riduzione del peso senza perdere isolamento termico.

Tagli pensati per la libertà di movimento.

Dettagli estetici che rimandano alla storia senza replica nostalgica.

Il racconto continua tra memoria e progetto

The Alpine Diary non si limita a rievocare passaggi già compiuti. Propone una tensione verso il futuro, mostrando come ogni esperienza lasci una traccia e indichi una nuova direzione. Le pagine dedicate ai quattro capi diventano segmenti di una narrazione più ampia, dove il vestire diventa atto di esplorazione.

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