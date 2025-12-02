Cupra Tindaya concept car muscolare da 489 CV

Al Salone di Monaco la Casa spagnola ha svelato la Cupra Tindaya, un concept che guarda al domani del brand con forme decise e dettagli hi‑tech. Il nome rimanda a una vetta vulcanica delle Canarie e suggerisce forza e carattere.

Linee esterne: audacia e presenza da grande SUV

La Tindaya si colloca nella fascia dei crossover di dimensioni importanti. Con i suoi 4,72 metri è studiata per imporre la propria immagine sulla strada.

Frontale scolpito, con una firma che richiama la cosiddetta “shark nose”.

Una mascherina scura incorpora elementi luminosi dinamici.

La coda reinterpreta la firma triangolare tipica del marchio in chiave grafica.

Impronta su strada accentuata dalle ruote da 23 pollici.

Le proporzioni privilegiano un aspetto muscoloso. Il design miscela richiami sportivi e dettagli futuristici per un family feeling immediato con le altre Cupra.

Abitacolo pensato per il guidatore: controllo e personalità

L’interno punta tutto sull’esperienza al volante. La plancia ruota attorno a un asse centrale che orienta comandi e display verso chi guida.

Interfacce e strumenti

Display principale di grande formato: uno schermo panoramico da 24 pollici.

Volante di tipo yoke, ispirato a competizione e simulatori.

Al centro, un elemento in vetro chiamato The Jewel, che unisce interazione tattile, luci e suono.

La disposizione favorisce immediatezza e coinvolgimento. Ogni controllo è orientato a ridurre la dispersione dell’attenzione del pilota.

Materiali sostenibili e qualità costruttiva

Cupra combina materiali tecnologici e soluzioni eco‑friendly per gli interni.

Rivestimenti in pelle biologica con tratti tecnici.

Inserti in lino per un tocco naturale.

Componenti strutturali in alluminio prodotti con stampa 3D.

Il mix punta a ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare a un senso di cura e artigianalità.

Soluzione propulsiva: elettrica con range extender

La Tindaya adotta un powertrain elettrico affiancato da un piccolo motore endotermico. Questa scelta consente una flessibilità d’uso estesa.

Numeri chiave sull’autonomia

Modalità 100% elettrica: autonomia di circa 300 km .

. Unità termica 1.5 litri come range extender per viaggi più lunghi.

Autonomia complessiva stimata fino a 1.000 km.

La soluzione è pensata per chi vuole la guida a zero emissioni in città, senza rinunciare a grandi percorrenze fuori casa.

Prestazioni e dinamica: il lato sportivo del concept

La Cupra Tindaya non è solo estetica. Il concept porta in dote cifre che puntano a performance elevate.

Potenza totale del sistema: 489 CV .

. Trazione su entrambi gli assi per maggiore controllo.

Accelerazione 0‑100 km/h stimata in 4,1 secondi.

Questi valori la collocano tra le proposte più prestazionali viste finora nel portfolio del marchio.

Quale ruolo per la Tindaya nel futuro Cupra

Il concept mette in chiaro le direzioni stilistiche e tecnologiche che Cupra intende seguire. È un’indicazione su come potrebbero evolvere i prossimi SUV del brand.

L’approccio combina un look aggressivo, soluzioni digitali avanzate e un’architettura propulsiva ibrida per incontrare esigenze urbane e di lungo raggio.

