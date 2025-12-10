Celentano in Rai: cosa è successo e perché la polemica non si placa

Il botta e risposta tra Claudia Mori e la Rai continua a tenere banco. Al centro della polemica c’è il possibile ritorno televisivo di Adriano Celentano, una proposta avanzata mesi fa e rimasta finora senza una chiarezza definitiva. La vicenda mescola lettere aperte, repliche ufficiali e nomi influenti, con l’ombra del passato ancora molto presente.

La richiesta di Mori: chiarezza e una risposta netta

La moglie e manager del cantante ha reso pubblica una lettera indirizzata ai vertici di Viale Mazzini. In essa sollecita una presa di posizione sul progetto presentato tempo fa.

Incontro a Milano : Mori ricorda un faccia a faccia in cui venne mostrato materiale lavoriato da Celentano.

: Mori ricorda un faccia a faccia in cui venne mostrato materiale lavoriato da Celentano. Promessa non mantenuta : secondo la sua versione, si sarebbe dovuto rivedere il prima possibile per una proiezione con lo stesso artista.

: secondo la sua versione, si sarebbe dovuto rivedere il prima possibile per una proiezione con lo stesso artista. Richiesta esplicita: vuole sapere se la Rai è interessata o no al ritorno televisivo di Celentano.

La lettera solleva anche il tema dei tempi: mesi trascorsi senza segnali, e la domanda centrale è semplice e diretta.

La replica dell’amministratore delegato: ammirazione con riserve

L’AD Giampaolo Rossi ha risposto mettendo in chiaro una posizione di rispetto per la carriera del cantante. Ha definito Celentano un capitolo importante della cultura popolare italiana.

Rossi ha però posto condizioni: la Rai non intende limitarsi a materiali d’archivio. Viale Mazzini punta a un ritorno che coinvolga l’artista in prima persona e che sia adeguato alla sua fama.

Sanremo è stato citato come possibile palcoscenico, qualora l’artista volesse partecipare. Ma l’AD ha ribadito l’esigenza di un progetto che sia allo stesso tempo ambizioso e calibrato per il pubblico.

Cosa ha infastidito Claudia Mori della risposta Rai

La replica pubblica di Rossi non è piaciuta a Mori. Lei sostiene che l’AD si sia espresso senza aver visto il materiale proposto.

La manager accusa la dirigenza di essersi spaventata in anticipo, e ricorda che qualsiasi giudizio dovrebbe avvenire dopo la visione del lavoro preparato dall’artista.

Nel suo messaggio si legge il rammarico per l’interpretazione di proposte mai discusse, come un ipotetico primo serata su Rai1 o una partecipazione a Sanremo, idee che Mori afferma non essere state parte dell’accordo iniziale.

Gianmarco Mazzi: ruolo, presenza e punti interrogativi

Un nome ricorre più volte nello scambio di missive: Gianmarco Mazzi. Amico di lunga data di Mori e Celentano, ha anche un passato artistico con il cantante.

Chi è e cosa dice la controparte

Background : Mazzi ha curato progetti artistici di Celentano per anni.

: Mazzi ha curato progetti artistici di Celentano per anni. Presenza al meeting : Mori afferma fosse presente all’incontro a Milano.

: Mori afferma fosse presente all’incontro a Milano. Apprezzamento : secondo la versione della moglie, una delle quattro puntate visionate ricevette il suo plauso.

: secondo la versione della moglie, una delle quattro puntate visionate ricevette il suo plauso. Replica dello staff: dallo staff di Mazzi arriva un chiarimento: non svolge più attività di agente o promoter come in passato.

Resta però il dubbio politico e personale: quale peso ha un sottosegretario alla Cultura in una trattativa tra un artista e l’azienda pubblica? La domanda alimenta il dibattito sull’opportunità di citare il suo nome.

Il passato ingombrante: l’eco del flop di “Adrian”

Il ricordo dello show Adrian pesa nella memoria collettiva. Nel 2019 la produzione su Canale 5 non centrò le aspettative.

La spesa attorno a quel progetto fu rilevante, stimata intorno ai 20 milioni. Lo scarso riscontro di pubblico e le critiche suscitarono polemiche e scossoni produttivi.

Questo precedente spiega in parte la prudenza della Rai. Nessun direttore vuole esporsi a un rischio reputazionale senza garanzie sul formato e sui contenuti.

Quali opzioni per un possibile ritorno televisivo di Celentano?

La questione fondamentale rimane aperta: con quale progetto potrebbe tornare in video il cantante?

Formati possibili

Special in prima serata : evento unico con contenuti nuovi e presenza dell’artista.

: evento unico con contenuti nuovi e presenza dell’artista. Partecipazione a un festival : un’apparizione a Sanremo, se concordata, sarebbe visibilità massima.

: un’apparizione a Sanremo, se concordata, sarebbe visibilità massima. Miniserie o quattro puntate : formato seriale con proiezioni e commenti, come proposto dall’entourage.

: formato seriale con proiezioni e commenti, come proposto dall’entourage. Raccolta d’archivio: una soluzione meno rischiosa ma anche meno ambiziosa.

Ogni opzione ha pro e contro. La Rai sembra preferire un prodotto dal vivo o comunque con la presenza effettiva di Celentano.

Resta da capire se la materia prima—idee, contenuti, formato creativo—convincerà i decisori. E se la famiglia artistica riuscirà a trasformare la leggenda in uno spettacolo che rassicuri i responsabili editoriali.

Articoli simili

Vota questo articolo