Questa sera, in prima serata e in prima visione su Canale 5, arriva il dramma che mette al centro l’amicizia tra una ragazza e una puledra dal carattere selvaggio. Il film, diretto da Christian Duguay e intitolato in originale Tempête, mescola corse, ferite e la lotta per ritrovare fiducia nel domani.

Di cosa parla il film: il legame tra Zoé e la cavalla Tempesta

La trama segue Zoé, cresciuta in una scuderia dove i cavalli sono al centro della vita familiare. Fin da bambina, Zoé sogna di correre come fantina e trova in una puledra appena nata il suo spirito gemello. Quel animale diventa il suo punto di riferimento e la compagna delle ambizioni sportive.

Il legame tra Zoé e la puledra Tempesta è il cuore della storia.

Una notte di tempesta segna un punto di svolta. Spaventata dal fragore, la giovane cavalla si agita e inavvertitamente provoca un incidente. La vita di Zoé cambia radicalmente. Il percorso che segue è fatto di sfide fisiche e interiori.

Il cammino della protagonista: riabilitazione e speranza

Dopo l’incidente inizia una fase di recupero lunga e dolorosa. Riabilitazione, rabbia e momenti di sconforto segnano i giorni di Zoé. Nonostante tutto, la ragazza non accetta di arrendersi. Con l’appoggio della famiglia e dei professionisti, lavora per riconquistare autonomia e fiducia.

Il rapporto con i cavalli viene messo alla prova. Ma è anche la leva che la spinge a provare ancora. La determinazione della protagonista diventa il filo conduttore della storia.

Cast e ruoli principali: volti noti e giovani interpreti

Nel cast convivono attori affermati e interpreti più giovani. Tra i nomi principali troviamo Mélanie Laurent, Pio Marmaï e Carmen Kassovitz. Quest’ultima dà volto a Zoé nell’adolescenza.

Mélanie Laurent interpreta Marie.

interpreta Marie. Pio Marmaï è Philippe.

è Philippe. Carmen Kassovitz veste i panni di Zoé adolescente.

veste i panni di Zoé adolescente. Giovani attrici e attori completano il cast per le versioni infantili della protagonista.

Origini del progetto: dal racconto al grande schermo

La pellicola prende spunto dal racconto per ragazzi Tempête au haras di Christophe Donner. L’opera era già nota anche in forma di fumetto intitolato Corri, Tempesta!, illustrato da Jérémie Moreau.

Questa trasposizione cerca di mantenere il tono emozionale del libro, ampliando però il racconto per il linguaggio cinematografico.

Dove è stato girato e dettagli sulla produzione

Le riprese si sono concentrate in ambienti tipici dell’ippica francese. Tra le location spiccano l’Haras de Senlis, nell’Oise, e diverse cornici della Normandia. Questi luoghi offrono lo sfondo ideale per ricreare il mondo delle scuderie e delle gare.

Le riprese sono state girate in location ippiche della Normandia e dell’Oise.

Si tratta di una produzione franco-canadese. La durata del film è di circa 109 minuti.

Curiosità dal set e aneddoti sugli attori

Per alcune scene in acqua, Mélanie Laurent ha seguito lezioni di nuoto per superare la sua paura dell’acqua.

ha seguito lezioni di nuoto per superare la sua paura dell’acqua. Il regista Christian Duguay ritorna su temi equestri dopo il film dedicato a Jappeloup.

ritorna su temi equestri dopo il film dedicato a Jappeloup. L’addestratore di cavalli Mario Luraschi ha collaborato nuovamente con Duguay sul set.

Atmosfera e temi: amicizia, frattura e ricostruzione

Il film esplora il rapporto uomo-animale in chiave intensa e intima. La storia non parla solo di corse. Racconta la paura, la perdita di un progetto di vita e la lenta riconquista di sé. Il legame con la puledra rimane l’asse emotivo attorno al quale ruotano le scelte dei personaggi.

Dove e quando vederlo: appuntamento televisivo

L’appuntamento televisivo è previsto in prima serata su Canale 5. Il film va in onda dopo il programma serale che lo precede. Chi è interessato a un dramma emotivo con cavalli al centro troverà qui una visione adatta alle famiglie e agli appassionati.

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