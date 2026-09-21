Questa sera, in prima serata e in prima visione su Canale 5, arriva il dramma che mette al centro l’amicizia tra una ragazza e una puledra dal carattere selvaggio. Il film, diretto da Christian Duguay e intitolato in originale Tempête, mescola corse, ferite e la lotta per ritrovare fiducia nel domani.
Di cosa parla il film: il legame tra Zoé e la cavalla Tempesta
La trama segue Zoé, cresciuta in una scuderia dove i cavalli sono al centro della vita familiare. Fin da bambina, Zoé sogna di correre come fantina e trova in una puledra appena nata il suo spirito gemello. Quel animale diventa il suo punto di riferimento e la compagna delle ambizioni sportive.
Una notte di tempesta segna un punto di svolta. Spaventata dal fragore, la giovane cavalla si agita e inavvertitamente provoca un incidente. La vita di Zoé cambia radicalmente. Il percorso che segue è fatto di sfide fisiche e interiori.
Il cammino della protagonista: riabilitazione e speranza
Dopo l’incidente inizia una fase di recupero lunga e dolorosa. Riabilitazione, rabbia e momenti di sconforto segnano i giorni di Zoé. Nonostante tutto, la ragazza non accetta di arrendersi. Con l’appoggio della famiglia e dei professionisti, lavora per riconquistare autonomia e fiducia.
Il rapporto con i cavalli viene messo alla prova. Ma è anche la leva che la spinge a provare ancora. La determinazione della protagonista diventa il filo conduttore della storia.
Cast e ruoli principali: volti noti e giovani interpreti
Nel cast convivono attori affermati e interpreti più giovani. Tra i nomi principali troviamo Mélanie Laurent, Pio Marmaï e Carmen Kassovitz. Quest’ultima dà volto a Zoé nell’adolescenza.
- Mélanie Laurent interpreta Marie.
- Pio Marmaï è Philippe.
- Carmen Kassovitz veste i panni di Zoé adolescente.
- Giovani attrici e attori completano il cast per le versioni infantili della protagonista.
Origini del progetto: dal racconto al grande schermo
La pellicola prende spunto dal racconto per ragazzi Tempête au haras di Christophe Donner. L’opera era già nota anche in forma di fumetto intitolato Corri, Tempesta!, illustrato da Jérémie Moreau.
Questa trasposizione cerca di mantenere il tono emozionale del libro, ampliando però il racconto per il linguaggio cinematografico.
Dove è stato girato e dettagli sulla produzione
Le riprese si sono concentrate in ambienti tipici dell’ippica francese. Tra le location spiccano l’Haras de Senlis, nell’Oise, e diverse cornici della Normandia. Questi luoghi offrono lo sfondo ideale per ricreare il mondo delle scuderie e delle gare.
Si tratta di una produzione franco-canadese. La durata del film è di circa 109 minuti.
Curiosità dal set e aneddoti sugli attori
- Per alcune scene in acqua, Mélanie Laurent ha seguito lezioni di nuoto per superare la sua paura dell’acqua.
- Il regista Christian Duguay ritorna su temi equestri dopo il film dedicato a Jappeloup.
- L’addestratore di cavalli Mario Luraschi ha collaborato nuovamente con Duguay sul set.
Atmosfera e temi: amicizia, frattura e ricostruzione
Il film esplora il rapporto uomo-animale in chiave intensa e intima. La storia non parla solo di corse. Racconta la paura, la perdita di un progetto di vita e la lenta riconquista di sé. Il legame con la puledra rimane l’asse emotivo attorno al quale ruotano le scelte dei personaggi.
Dove e quando vederlo: appuntamento televisivo
L’appuntamento televisivo è previsto in prima serata su Canale 5. Il film va in onda dopo il programma serale che lo precede. Chi è interessato a un dramma emotivo con cavalli al centro troverà qui una visione adatta alle famiglie e agli appassionati.
Articoli simili
- Carolina Cavalli richiama Benedetta Porcaroli in Il rapimento di Arabella, commedia sul crescere
- Emma e il giaguaro nero su Rai 1 stasera: trama, cast e durata del film francese
- La preside con Luisa Ranieri su Rai 1: trama, cast e numero di puntate
- Mostra del cinema di Venezia: primo evento di Rivista Studio con Vicario, Cavalli e Pistone
- Film someone like you (l’eco del cuore): trama, cast e durata, stasera su Rai 1
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.