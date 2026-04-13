Takashi Murakami presenta pantofole ispirate alle onsen giapponesi

Takashi Murakami porta il comfort nel campo del design con una nuova proposta firmata Ohana Hatake: la Surippa Onsen Collection II reinterpreta la pantofole giapponese come oggetto di stile. Colori soffusi, materiali pensati per l’uso quotidiano e dettagli nascosti rendono questa release un ponte tra rituale tradizionale e contemporaneità.
Colori calmanti ispirati alle sorgenti termali (onsen)
La palette della collezione richiama l’atmosfera di un bagno termale giapponese. Ogni tonalità è studiata per evocare calma e discrezione.
- Purple Ash: un lilla bruciato, delicato ma sofisticato.
- Mineral Blue: un azzurro polveroso, che rimanda all’acqua e alla pietra.
- Birch: una nuance naturale, leggera come la corteccia.
Questi colori favoriscono l’abbinamento con capi casual e streetwear. L’obiettivo è trasformare un elemento domestico in un capo lifestyle.
Forma e silhouette: la Surippa rinnovata
La Surippa nasce come variante moderna delle tradizionali pantofole giapponesi. Qui la forma resta essenziale, ma il progetto la sposta oltre il limite della casa.
Linea e usi
- Profilo minimal, pensato per movimento fluido.
- Design che funziona dentro e fuori casa.
- Estetica sobria che dialoga con l’arte visiva di Murakami.
Materiali tecnici: comfort e durata
Il modello sfrutta materiali studiati per leggerezza e adattabilità. La struttura è pensata per durare nel tempo.
- Schiuma EVA morbida e modellante per la tomaia e la soletta.
- Composizione che assorbe gli urti e mantiene la forma.
- Costruzione adatta all’uso quotidiano, sia interno che esterno.
Il dettaglio nascosto: il battistrada come firma artistica
Un particolare crea la connessione più forte con l’universo dell’artista. Sotto la suola si nasconde un piccolo racconto visivo.
- Suola in gomma resistente pensata per grip e durata.
- Nel battistrada è inciso il celebre motivo floreale di Murakami.
- Il motivo diventa elemento narrativo ogni volta che si cammina.
Questo gesto trasforma un dettaglio funzionale in un tratto distintivo del prodotto.
Ohana Hatake: il progetto footwear di Murakami
Ohana Hatake è il primo brand calzaturiero guidato direttamente da Murakami. Qui arte contemporanea e design si incontrano senza mediazioni.
- Approccio indipendente e sperimentale.
- Dialogo costante con la cultura giapponese.
- Prodotti che puntano a essere oggetti di uso quotidiano e collezione.
Dove e come reperire la Surippa Onsen Collection II
La collezione viene distribuita attraverso canali selezionati. Le disponibilità possono variare in base al mercato.
- Rivenditori autorizzati Ohana Hatake.
- Selezioni online su piattaforme dedicate al design e al fashion.
- Drop limitati per alcuni colori e taglie.
Per chi cerca un pezzo che unisca estetica e funzionalità, questa release rappresenta una proposta concreta e riconoscibile.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.