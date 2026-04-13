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Takashi Murakami presenta pantofole ispirate alle onsen giapponesi

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Di : Davide Caruso

Le pantofole di Takashi Murakami si ispirano alle onsen giapponesi
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Takashi Murakami porta il comfort nel campo del design con una nuova proposta firmata Ohana Hatake: la Surippa Onsen Collection II reinterpreta la pantofole giapponese come oggetto di stile. Colori soffusi, materiali pensati per l’uso quotidiano e dettagli nascosti rendono questa release un ponte tra rituale tradizionale e contemporaneità.

Colori calmanti ispirati alle sorgenti termali (onsen)

La palette della collezione richiama l’atmosfera di un bagno termale giapponese. Ogni tonalità è studiata per evocare calma e discrezione.

  • Purple Ash: un lilla bruciato, delicato ma sofisticato.

  • Mineral Blue: un azzurro polveroso, che rimanda all’acqua e alla pietra.

  • Birch: una nuance naturale, leggera come la corteccia.

Questi colori favoriscono l’abbinamento con capi casual e streetwear. L’obiettivo è trasformare un elemento domestico in un capo lifestyle.

Forma e silhouette: la Surippa rinnovata

La Surippa nasce come variante moderna delle tradizionali pantofole giapponesi. Qui la forma resta essenziale, ma il progetto la sposta oltre il limite della casa.

Linea e usi

  • Profilo minimal, pensato per movimento fluido.

  • Design che funziona dentro e fuori casa.

  • Estetica sobria che dialoga con l’arte visiva di Murakami.

Materiali tecnici: comfort e durata

Il modello sfrutta materiali studiati per leggerezza e adattabilità. La struttura è pensata per durare nel tempo.

  • Schiuma EVA morbida e modellante per la tomaia e la soletta.

  • Composizione che assorbe gli urti e mantiene la forma.

  • Costruzione adatta all’uso quotidiano, sia interno che esterno.

Il dettaglio nascosto: il battistrada come firma artistica

Un particolare crea la connessione più forte con l’universo dell’artista. Sotto la suola si nasconde un piccolo racconto visivo.

  • Suola in gomma resistente pensata per grip e durata.

  • Nel battistrada è inciso il celebre motivo floreale di Murakami.

  • Il motivo diventa elemento narrativo ogni volta che si cammina.

Questo gesto trasforma un dettaglio funzionale in un tratto distintivo del prodotto.

Ohana Hatake: il progetto footwear di Murakami

Ohana Hatake è il primo brand calzaturiero guidato direttamente da Murakami. Qui arte contemporanea e design si incontrano senza mediazioni.

  • Approccio indipendente e sperimentale.

  • Dialogo costante con la cultura giapponese.

  • Prodotti che puntano a essere oggetti di uso quotidiano e collezione.

Dove e come reperire la Surippa Onsen Collection II

La collezione viene distribuita attraverso canali selezionati. Le disponibilità possono variare in base al mercato.

  • Rivenditori autorizzati Ohana Hatake.

  • Selezioni online su piattaforme dedicate al design e al fashion.

  • Drop limitati per alcuni colori e taglie.

Per chi cerca un pezzo che unisca estetica e funzionalità, questa release rappresenta una proposta concreta e riconoscibile.

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