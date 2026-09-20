Un’intera domenica dedicata al gesto creativo: tra manualità, stampa, recupero dei materiali e musica, Dr. Martens anima gli spazi di Arci Bellezza a Milano con With Bouncing Soles. L’appuntamento punta a far incontrare maker, artisti e pubblico in un percorso pratico e partecipato. La proposta è pensata per chi vuole toccare materiali, imparare tecniche e lasciarsi coinvolgere dal ritmo di performance dal vivo.

Dettagli pratici: data, luogo e orario dell’evento

When: Domenica 27 settembre 2026, dalle 10:00 alle 23:00.

Arci Bellezza, sede dell’evento Dr. Martens a Milano.

Where: Arci Bellezza, Via G. Bellezza 16/A, Milano.

La partecipazione è gratuita ma la registrazione è obbligatoria per i workshop e per gli eventi serali. Gli ingressi sono pensati per gestire i laboratori in forma attiva e sicura.

Laboratori dal vivo: tre proposte per imparare facendo

La formula punta sul craftsmanship come esperienza collettiva. I workshop offrono approcci diversi alla materia. Partecipare significa sporcare le mani e tornare a casa con un oggetto o una stampa creata da sé.

Laboratorio Riciclo Pelle — trasformare gli scarti

Un atelier milanese specializzato nel recupero della pelle guida una sessione pratica. L’idea è prendere materiale usato e reinterpretarlo con tecniche artigianali.

Obiettivo: realizzare piccoli oggetti utili con materiali di recupero.

Tecniche: taglio, cucitura e finitura tradizionale rivisitate.

Per chi: chi vuole apprendere un approccio sostenibile alla lavorazione della pelle.

Jcosky Hats — il cappello come esplorazione di forma

Il progetto di Isacco Zanon ed Eliza Oanca porta il copricapo sul banco di lavoro come ricerca estetica. Il workshop unisce modisteria classica e sperimentazione contemporanea.

Focus: modellare volumi e giocare con materiali diversi.

Attività: prove di sagomatura, scelta dei materiali e personalizzazione.

Risultato: un pezzo unico che racconta identità e tecnica.

Blocchi Scomposti — stampa modulare e composizione

Lara Leru e Cecilia Valagussa guidano la pratica della stampa collaborativa. Il laboratorio punta alla sovrapposizione grafica e alla costruzione di immagini a più mani.

La stampa modulare: sovrapposizione grafica e lavoro collettivo.

Metodo: uso di timbri artigianali per creare moduli grafici.

Obiettivo: imparare a comporre immagini per stratificazione.

Dimensione collettiva: lavori individuali che dialogano tra loro.

Spazio alle parole e alla comicità: la stand-up

Nel pomeriggio prende la parola Giada Biaggi con un set di stand-up. La comicità diventa strumento per guardare la realtà con ironia e trasformare l’osservazione in racconto. Il momento è pensato per alleggerire e far riflettere.

Musica e chiusura serale: performance e connessione

La serata porta la musica di Marta Del Grandi, artista e ambassador italiana di Dr. Martens. La performance conclude la giornata in modo collettivo, restituendo il tema del movimento in chiave sonora.

Come partecipare: iscrizioni e link utili

La registrazione è necessaria per accedere ai workshop e agli eventi serali. Segui i link per prenotare il posto ai laboratori o agli show su DICE.

Iscrizioni ai workshop: https://linktr.ee/c41mag

Biglietti Giada Biaggi: https://link.dice.fm/rd7aba03ec88

Biglietti Marta Del Grandi: https://link.dice.fm/Xe4618382112

Cosa portare e consigli pratici per la partecipazione

Abbigliamento comodo e che si possa sporcare.

Arrivare qualche minuto prima dell’orario di iscrizione.

Portare documento d’identità se richiesto per la registrazione.

Disponibilità a partecipare in modo attivo: il format premia l’interazione.

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