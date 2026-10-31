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Che tempo che fa stasera su Nove: Sophie Marceau e Marco Mengoni tra gli ospiti di Fabio Fazio

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Di : Martina Fabbri

Che tempo che fa stasera su Nove: Sophie Marceau e Marco Mengoni tra gli ospiti di Fabio Fazio
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Stasera, domenica 11 ottobre 2026, torna in tv uno dei talk più attesi: Che Tempo Che Fa riapre la stagione sul NOVE con Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. L’appuntamento promette interviste, musica e ospiti internazionali pronti a raccontare nuovi progetti e anteprime.

Quando e dove seguire la prima puntata

La trasmissione va in onda in diretta dalle 19:30 sul NOVE. Chi preferisce lo streaming potrà collegarsi su discovery+. Questa sera segna l’avvio della 24ª stagione del programma.

Regia televisiva e monitor durante una diretta
La trasmissione va in onda in diretta dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+.

  • Data: domenica 11 ottobre 2026

  • Orario: 19:30

  • Canale: NOVE

  • Streaming: discovery+

Ospiti di rilievo: cinema, musica e istituzioni

Il cast della serata mescola star internazionali e personalità nazionali. Tra i nomi più attesi emergono interpreti e musicisti che arrivano con progetti in uscita.

Dietro le quinte: musicista con microfono prima dell'intervista
Marco Mengoni sarà in studio per presentare il nuovo singolo e il progetto milanese.

  • Sophie Marceau — guest internazionale per promuovere il nuovo film; il titolo atteso nelle sale italiane è in uscita a metà ottobre.

  • Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando — protagonisti di un lavoro cinematografico presentato a Venezia, con una release prevista per fine ottobre.

  • Marco Mengoni — in studio per lanciare in anteprima il singolo Giornate perse e raccontare il suo progetto milanese Allo sbagliato.

  • Silvia Salis — sindaca di Genova, ospite per parlare del libro in uscita che ripercorre carriera sportiva e impegno pubblico.

Chi siederà al tavolo: nomi e ruoli

Oltre agli ospiti in platea, il cuore del programma rimane il confronto al tavolo. I protagonisti attesi rappresentano mondi diversi: musica, giornalismo, scienza e spettacolo.

  • Luciana Littizzetto — presenza comica e pungente.

  • Filippa Lagerbäck — co-conduttrice di supporto alle interviste.

  • Mara Maionchi e Orietta Berti — volti noti della musica italiana.

  • Roberto Burioni — virologo, per approfondimenti scientifici.

  • Michele Serra — commentatore culturale.

  • Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli, Cecilia Sala, Nello Scavo — giornalisti e analisti per il dibattito politico e internazionale.

Anteprime e debutti editoriali segnalati nella puntata

La serata si fa spazio anche per presentazioni editoriali e cinematografiche. Diversi progetti escono proprio nei giorni successivi all’apparizione in tv.

  1. Il tempo di Anne — sequel che riporta Sophie Marceau nelle sale italiane dal 15 ottobre.

  2. Dio ride — il film con Favino e Orlando, atteso nelle sale il 29 ottobre dopo la presentazione a Venezia.

  3. È già domani — il libro di Silvia Salis in uscita il 13 ottobre.

Il Tavolo diventa serata autonoma: calendario e formato

Una delle novità più rilevanti della stagione è il rafforzamento del segmento Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Dal 14 ottobre il format avrà una serata dedicata, in onda il mercoledì.

  • Debutto in prima serata: mercoledì 14 ottobre

  • Orario previsto: 21:15 sul NOVE

  • Formato: conversazioni, comicità e ospiti vari in una puntata autonoma

Formato del programma e aspettative per la nuova stagione

La proposta resta quella di alternare grandi interviste, momenti di intrattenimento e approfondimenti. Questa formula punta a intercettare pubblico e interesse mediatico.

  • Interviste in profondità a personaggi dello spettacolo e della cultura

  • Momenti di confronto su attualità e politica

  • Spazi musicali e anteprime discografiche

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