Stasera, domenica 11 ottobre 2026, torna in tv uno dei talk più attesi: Che Tempo Che Fa riapre la stagione sul NOVE con Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. L’appuntamento promette interviste, musica e ospiti internazionali pronti a raccontare nuovi progetti e anteprime.
Quando e dove seguire la prima puntata
La trasmissione va in onda in diretta dalle 19:30 sul NOVE. Chi preferisce lo streaming potrà collegarsi su discovery+. Questa sera segna l’avvio della 24ª stagione del programma.
- Data: domenica 11 ottobre 2026
- Orario: 19:30
- Canale: NOVE
- Streaming: discovery+
Ospiti di rilievo: cinema, musica e istituzioni
Il cast della serata mescola star internazionali e personalità nazionali. Tra i nomi più attesi emergono interpreti e musicisti che arrivano con progetti in uscita.
- Sophie Marceau — guest internazionale per promuovere il nuovo film; il titolo atteso nelle sale italiane è in uscita a metà ottobre.
- Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando — protagonisti di un lavoro cinematografico presentato a Venezia, con una release prevista per fine ottobre.
- Marco Mengoni — in studio per lanciare in anteprima il singolo Giornate perse e raccontare il suo progetto milanese Allo sbagliato.
- Silvia Salis — sindaca di Genova, ospite per parlare del libro in uscita che ripercorre carriera sportiva e impegno pubblico.
Chi siederà al tavolo: nomi e ruoli
Oltre agli ospiti in platea, il cuore del programma rimane il confronto al tavolo. I protagonisti attesi rappresentano mondi diversi: musica, giornalismo, scienza e spettacolo.
- Luciana Littizzetto — presenza comica e pungente.
- Filippa Lagerbäck — co-conduttrice di supporto alle interviste.
- Mara Maionchi e Orietta Berti — volti noti della musica italiana.
- Roberto Burioni — virologo, per approfondimenti scientifici.
- Michele Serra — commentatore culturale.
- Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli, Cecilia Sala, Nello Scavo — giornalisti e analisti per il dibattito politico e internazionale.
Anteprime e debutti editoriali segnalati nella puntata
La serata si fa spazio anche per presentazioni editoriali e cinematografiche. Diversi progetti escono proprio nei giorni successivi all’apparizione in tv.
- Il tempo di Anne — sequel che riporta Sophie Marceau nelle sale italiane dal 15 ottobre.
- Dio ride — il film con Favino e Orlando, atteso nelle sale il 29 ottobre dopo la presentazione a Venezia.
- È già domani — il libro di Silvia Salis in uscita il 13 ottobre.
Il Tavolo diventa serata autonoma: calendario e formato
Una delle novità più rilevanti della stagione è il rafforzamento del segmento Il Tavolo di Che Tempo Che Fa. Dal 14 ottobre il format avrà una serata dedicata, in onda il mercoledì.
- Debutto in prima serata: mercoledì 14 ottobre
- Orario previsto: 21:15 sul NOVE
- Formato: conversazioni, comicità e ospiti vari in una puntata autonoma
Formato del programma e aspettative per la nuova stagione
La proposta resta quella di alternare grandi interviste, momenti di intrattenimento e approfondimenti. Questa formula punta a intercettare pubblico e interesse mediatico.
- Interviste in profondità a personaggi dello spettacolo e della cultura
- Momenti di confronto su attualità e politica
- Spazi musicali e anteprime discografiche
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.