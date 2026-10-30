Questa sera PresaDiretta con Riccardo Iacona su Rai 3 porta in primo piano tensioni sociali e scelte politiche che stanno cambiando vite e lavoro in Italia. La puntata indaga sui giovani coinvolti in episodi di violenza, sulle criticità degli ospedali regionali e sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro.

Allarme giovani e violenze: i casi di Massa e Bologna sotto la lente

Il programma si concentra sulle dinamiche che spingono i ragazzi verso comportamenti violenti. A Massa un fatto tragico ha riacceso il dibattito pubblico. La cronaca locale mette in luce un quadro di risse, abuso di sostanze e uso di coltelli.

Le tensioni giovanili e i luoghi di aggregazione messi sotto pressione.

Luoghi di aggregazione ridotti: i centri per giovani sono scesi da sei a uno.

ridotti: i centri per giovani sono scesi da sei a uno. Interazioni con droga e alcool segnalate dai racconti degli stessi ragazzi.

segnalate dai racconti degli stessi ragazzi. Investimenti del PNRR per 70 milioni di euro destinati a opere e ristrutturazioni.

A Bologna le autorità registrano un aumento delle segnalazioni di minori per porto d’armi. I numeri passano da 21 nel 2019 a 88 nel 2024, una crescita che mette sotto pressione i servizi educativi e sociali.

Proposte educative e ascolto

Il servizio ospita esperti, tra cui il neuropsichiatra infantile Ugo Sabatello, per esplorare soluzioni che vadano oltre la repressione. Tra le proposte:

Potenziare i centri di aggregazione con progetti partecipati. Creare reti tra scuole, famiglie e servizi territoriali. Interventi di prevenzione mirati su consumo di sostanze.

Sanità pubblica in difficoltà: Molise, spesa farmaceutica e riforme sul tavolo

Un reportage regionale mostra ospedali locali in affanno e una crescente presenza del privato convenzionato. Il Molise, dopo anni di commissariamento, rischia il declassamento di strutture essenziali.

Infrastrutture e ospedali locali a rischio nelle zone più isolate.

Agnone: frane e ponti chiusi isolano 33 comuni e mettono in pericolo l’ospedale di zona.

Isernia: il sindaco ha simbolicamente difeso il punto nascite con gesti estremi per attirare attenzione.

La puntata approfondisce anche la spesa farmaceutica, che si avvicina ai 25 miliardi. Questa cifra supera di oltre 4 miliardi gli obiettivi programmati, aprendo il dibattito su efficacia e sprechi.

Riforme e criticità nella governance dei medicinali

Tra le scelte governative analizzate figurano il nuovo canale di distribuzione per gli antidiabetici e la riorganizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco. La fusione di commissioni che valutano valore terapeutico e prezzi solleva interrogativi su trasparenza e bilanciamento degli interessi.

Esperimenti virtuosi: il modello di Modena

Nel territorio modenese si osservano pratiche che cercano risposte sostenibili:

Uso dei dati per orientare le cure.

Ecografi negli studi dei medici di famiglia.

Maggiore attenzione all’appropriatezza terapeutica.

Queste soluzioni puntano a garantire terapie efficaci senza consumare risorse pubbliche inutilmente.

Lavoro e tecnologia: l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle imprese

L’ultimo segmento mette in evidenza storie di imprese che devono rivedere organizzazione e personale per l’arrivo dell’intelligenza artificiale. A Genova un’agenzia di traduzioni, attiva da 29 anni, si trova a dover licenziare dipendenti.

Professioni a rischio e trasformazioni

L’inchiesta solleva questioni urgenti:

Quali professioni saranno più colpite dall’ IA ?

? Come riqualificare i lavoratori interessati?

Qual è il ruolo delle istituzioni nel proteggere il lavoro qualificato?

Il caso raccontato è emblematico: non solo attività di bassa qualifica, ma anche mestieri specialistici affrontano una fase di profonda riorganizzazione.

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