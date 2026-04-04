Beast su Rai 4 stasera: trama e cast del thriller psicologico con Jessie Buckley

Questa sera la programmazione di Rai 4 propone un thriller britannico che mescola amore, sospetto e paesaggi isolati: Beast di Michael Pearce, con una straordinaria interpretazione di Jessie Buckley. Il film, uscito nel 2017, continua a incuriosire per la sua tensione psicologica. Ecco cosa sapere su trama, interpreti, curiosità e dove seguirlo in tv e in streaming.

Perché vale la pena vedere Beast: tensione psicologica e atmosfera

Non è un thriller convenzionale. Beast punta sulla tensione sottile e sulla costruzione dell’atmosfera. Le scogliere e le baie dell’isola diventano specchi della mente dei personaggi.

Il regista gioca con la percezione dello spettatore. Le omissioni e i sospetti spingono chi guarda a rivedere ogni scelta emotiva. È un film che resta sulla pelle.

La trama riscritta: amore, segreti e un sospetto che serpeggia

Moll vive in una comunità chiusa. La madre è autoritaria e il passato pesa come un macigno. La sua quotidianità cambia incontrando Pascal, uomo rude e magnetico.

Tra i due nasce una relazione intensa e pericolosa. Nel frattempo, sull’isola si indaga su una serie di sparizioni femminili.

Quando i sospetti cadono su Pascal, Moll si trova a un bivio impossibile. Proteggere l’uomo che ama o ascoltare i segnali che indicano una possibile colpevolezza?

Protagonisti e ruoli chiave: volti e interpretazioni

Jessie Buckley interpreta Moll. Una prova viscerale che mette in mostra pathos e fragilità.

interpreta Moll. Una prova viscerale che mette in mostra pathos e fragilità. Johnny Flynn è Pascal Renouf. Perfetto nel bilanciare fascino e oscurità.

è Pascal Renouf. Perfetto nel bilanciare fascino e oscurità. Geraldine James dà corpo alla madre di Moll, figura autoritaria e simbolo delle aspettative sociali.

Supporting cast rilevante

Trystan Gravelle nel ruolo di Clifford

nel ruolo di Clifford Oliver Maltman come Harrison

come Harrison Charley Palmer Rothwell interpreta Leigh Dutot

interpreta Leigh Dutot Shannon Tarbet è Polly

è Polly Olwen Fouéré interpreta Theresa Kelly

interpreta Theresa Kelly Tim Woodward è Fletcher

è Fletcher Imogen de Ste Croix interpreta Melissa

Elementi di regia e scenografia: l’isola come protagonista

L’ambientazione sull’isola di Jersey non è solo sfondo. Le location diventano uno specchio delle tensioni interne.

La regia di Michael Pearce privilegia campi lunghi e silenzi, per costruire un senso di claustrofobia. Il mare, le scogliere e le case antiche aggiungono un tono fiabesco e inquietante.

Punti di forza e curiosità sul film

Interpretazione di Jessie Buckley: il ruolo di Moll è considerato una performance che ha segnato la carriera dell’attrice.

il ruolo di Moll è considerato una performance che ha segnato la carriera dell’attrice. Confine tra fiaba e noir: il film mescola elementi psicologici e simbolici per interrogare il concetto di “mostro”.

il film mescola elementi psicologici e simbolici per interrogare il concetto di “mostro”. Riconoscimenti: l’opera ha ottenuto attenzioni critiche e riconoscimenti, incluso il premio BAFTA per il miglior esordio di un regista britannico.

l’opera ha ottenuto attenzioni critiche e riconoscimenti, incluso il premio BAFTA per il miglior esordio di un regista britannico. Regia al debutto: il successo di Pearce con questo film lo ha messo sotto i riflettori del cinema inglese contemporaneo.

Dove e quando guardare Beast in tv e in streaming

La trasmissione è prevista per sabato 7 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4. Chi preferisce il digitale può seguirlo in diretta streaming su RaiPlay.

Sulla piattaforma RaiPlay il film sarà disponibile anche on demand dopo la messa in onda. Così è possibile rivederlo quando si desidera.

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