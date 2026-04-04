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Beast su Rai 4 stasera: trama e cast del thriller psicologico con Jessie Buckley

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Di : Martina Fabbri

Beast stasera su Rai 4: trama e cast del thriller psicologico con Jessie Buckley
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Questa sera la programmazione di Rai 4 propone un thriller britannico che mescola amore, sospetto e paesaggi isolati: Beast di Michael Pearce, con una straordinaria interpretazione di Jessie Buckley. Il film, uscito nel 2017, continua a incuriosire per la sua tensione psicologica. Ecco cosa sapere su trama, interpreti, curiosità e dove seguirlo in tv e in streaming.

Perché vale la pena vedere Beast: tensione psicologica e atmosfera

Non è un thriller convenzionale. Beast punta sulla tensione sottile e sulla costruzione dell’atmosfera. Le scogliere e le baie dell’isola diventano specchi della mente dei personaggi.

Il regista gioca con la percezione dello spettatore. Le omissioni e i sospetti spingono chi guarda a rivedere ogni scelta emotiva. È un film che resta sulla pelle.

La trama riscritta: amore, segreti e un sospetto che serpeggia

Moll vive in una comunità chiusa. La madre è autoritaria e il passato pesa come un macigno. La sua quotidianità cambia incontrando Pascal, uomo rude e magnetico.

Tra i due nasce una relazione intensa e pericolosa. Nel frattempo, sull’isola si indaga su una serie di sparizioni femminili.

Quando i sospetti cadono su Pascal, Moll si trova a un bivio impossibile. Proteggere l’uomo che ama o ascoltare i segnali che indicano una possibile colpevolezza?

Protagonisti e ruoli chiave: volti e interpretazioni

  • Jessie Buckley interpreta Moll. Una prova viscerale che mette in mostra pathos e fragilità.

  • Johnny Flynn è Pascal Renouf. Perfetto nel bilanciare fascino e oscurità.

  • Geraldine James dà corpo alla madre di Moll, figura autoritaria e simbolo delle aspettative sociali.

Supporting cast rilevante

  • Trystan Gravelle nel ruolo di Clifford

  • Oliver Maltman come Harrison

  • Charley Palmer Rothwell interpreta Leigh Dutot

  • Shannon Tarbet è Polly

  • Olwen Fouéré interpreta Theresa Kelly

  • Tim Woodward è Fletcher

  • Imogen de Ste Croix interpreta Melissa

Elementi di regia e scenografia: l’isola come protagonista

L’ambientazione sull’isola di Jersey non è solo sfondo. Le location diventano uno specchio delle tensioni interne.

La regia di Michael Pearce privilegia campi lunghi e silenzi, per costruire un senso di claustrofobia. Il mare, le scogliere e le case antiche aggiungono un tono fiabesco e inquietante.

Punti di forza e curiosità sul film

  • Interpretazione di Jessie Buckley: il ruolo di Moll è considerato una performance che ha segnato la carriera dell’attrice.

  • Confine tra fiaba e noir: il film mescola elementi psicologici e simbolici per interrogare il concetto di “mostro”.

  • Riconoscimenti: l’opera ha ottenuto attenzioni critiche e riconoscimenti, incluso il premio BAFTA per il miglior esordio di un regista britannico.

  • Regia al debutto: il successo di Pearce con questo film lo ha messo sotto i riflettori del cinema inglese contemporaneo.

Dove e quando guardare Beast in tv e in streaming

La trasmissione è prevista per sabato 7 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4. Chi preferisce il digitale può seguirlo in diretta streaming su RaiPlay.

Sulla piattaforma RaiPlay il film sarà disponibile anche on demand dopo la messa in onda. Così è possibile rivederlo quando si desidera.

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