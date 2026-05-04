Il diavolo veste Prada: chi è la vera Emily

Dietro il mito di Emily de Il diavolo veste Prada emerge oggi una voce diretta: Leslie Fremar, celebrity stylist e consulente di immagine per star e figure istituzionali, si racconta in una lunga intervista al podcast di Vogue. Le sue parole ricostruiscono i retroscena di una vicenda che ha segnato la moda e il cinema degli ultimi vent’anni.

La stylist che ha ispirato il personaggio: percorso e notorietà

Leslie Fremar è una figura consolidata nel mondo dello styling. Ha curato look per attrici di primo piano e per personalità della politica. Tra i suoi ruoli più visibili c’è quello di consulente d’immagine per Kamala Harris.

La sua carriera è passata dalle prime collaborazioni con le star di Hollywood a committenze istituzionali. Il successo le ha aperto porte importanti e le ha permesso di lavorare con nomi internazionali.

Il collegamento con il romanzo e con Vogue

All’origine della vicenda c’è il rapporto tra Fremar e Lauren Weisberger. La scrittrice, che all’epoca era assistente in redazione, trasse ispirazione dall’ambiente di Vogue per il romanzo che poi divenne un film di culto. Fremar racconta di aver riconosciuto molte scene come frutto di esperienze reali.

Un incontro che lasciò il segno

Dopo l’uscita del manoscritto, Fremar fu convocata dall’allora direttrice della rivista. Ricorda l’appuntamento come teso e persino intimidatorio. Secondo il suo racconto, la prima versione del libro era più aspra rispetto alla versione definitiva, poi edulcorata prima della pubblicazione.

La frase simbolo e il backstage del commento

Un passaggio del film divenne subito iconico. Fremar spiega che quella battuta nasceva dalla realtà vissuta in redazione. Nel suo racconto, quell’osservazione incarnava la consapevolezza del valore del lavoro e la pressione che gravava sul personale più giovane.

La memoria di quell’episodio è rimasta viva nella sua carriera. Anche se alcuni dettagli furono attenuati nel testo finale, il nucleo delle situazioni rimase riconoscibile.

I rapporti tra Fremar e Weisberger: tensioni e distanza

Ripensando al periodo, Fremar ammette di aver probabilmente agito con durezza verso la giovane assistente. Il lavoro sotto pressione e l’esigenza di coprire più compiti spiegarono in parte il suo atteggiamento. Dopo gli eventi legati alla pubblicazione, le due non si sono più sentite. Oggi un incontro tra loro sarebbe, nelle parole di Fremar, fonte di imbarazzo.

La reazione di Emily Blunt e la trasposizione cinematografica

Fremar racconta di aver informato Emily Blunt di essere stata un punto di riferimento per il personaggio di Emily, ma la risposta dell’attrice fu misurata. Non ci fu entusiasmo clamoroso, solo una presa d’atto. Questo episodio sottolinea come la trasformazione da esperienza personale a personaggio filmico produca spesso distanze inattese.

Clienti celebri: come Fremar è arrivata a Hollywood

Il salto di Fremar nel mondo dello spettacolo passò anche per relazioni chiave. Tra i nomi che le hanno dato visibilità c’è Salma Hayek, che in passato avrebbe contribuito ad avviarla nel settore cinematografico.

Charlize Theron

Jennifer Connelly

Julianne Moore

Léa Seydoux

Taylor Russell

Nicola Peltz

Questa lista mostra la versatilità del suo lavoro. Dalla moda al red carpet, fino alla consulenza per personalità pubbliche.

Un retroscena che continua a interessare il pubblico

La rivelazione di Fremar alimenta la curiosità attorno a una storia già molto raccontata. Ripercorrere quei momenti offre una nuova prospettiva sui rapporti tra stampa, moda e cinema. Le confidenze fatte al podcast di Vogue gettano luce su come un’esperienza quotidiana possa diventare materia narrativa e iconica per intere generazioni.

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