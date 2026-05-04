Report: caso Santanchè e le inchieste del 3 maggio su Rai 3 stasera

Questa sera Report su Rai 3 torna con un mosaico di inchieste che toccano potere, cultura e cronaca internazionale. Il programma di Sigfrido Ranucci apre con il caso che coinvolge Daniela Santanchè e la società Visibilia, ma mette in fila anche polemiche sul mondo dei teatri, collegamenti internazionali controversi e storie di mercato alimentare opaco. Ogni servizio porta nuove testimonianze e materiali esclusivi che promettono di riaccendere il dibattito pubblico.

Santanchè sotto i riflettori: i passaggi societari e i profili giudiziari

L’indagine curata da Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi, ricompone il passato recente di Daniela Santanchè. Dopo lo stop politico imposto da figure di primo piano, la vicenda si trasferisce nelle aule giudiziarie.

Accuse : procedimenti per falso in bilancio a carico dell’esponente politica.

: procedimenti per falso in bilancio a carico dell’esponente politica. La società : Visibilia è al centro delle attenzioni per una serie di passaggi di proprietà.

: Visibilia è al centro delle attenzioni per una serie di passaggi di proprietà. Il debito: l’azienda risulta gravata da circa 7 milioni di euro di passività.

I reportage ricostruiscono i trasferimenti di quote e il possibile intreccio tra vicende personali e responsabilità societarie. Gli atti giudiziari mostrano come alcuni passaggi siano considerati poco chiari dalla magistratura.

Fenice, fondi e documentari: il caso Venezi e la vicenda Regeni

Il servizio di Luca Bertazzoni, con Samuele Damilano, indaga su scelte artistiche e finanziarie che hanno scatenato una polemica pubblica. Al centro c’è la figura del direttore d’orchestra Beatrice Venezi e la fine di rapporti professionali con il Teatro La Fenice.

Che cosa è emerso sulla Fenice

Rottura delle collaborazioni future fra artista e teatro.

Le motivazioni ufficiali e le reazioni del mondo musicale.

Il documentario su Giulio Regeni

La stessa puntata solleva dubbi sul mancato sostegno ministeriale al film destinato a raccontare la storia di Giulio Regeni. Il progetto intitolato “Tutto il male del mondo” non ha ottenuto il finanziamento previsto, riaprendo il dibattito sui canali di tutela delle produzioni indipendenti.

Network internazionali e modelle: Zampolli, Epstein e Brunel

Sacha Biazzo, insieme a Luigi Scarano e Cristiana Mastronicola, ricostruisce i legami professionali e personali di Paolo Zampolli. L’imprenditore, noto per i suoi rapporti con ambienti politici esteri, viene messo in relazione con agenzie di moda e figure controverse.

Connessioni riportate con ambienti legati a Jeffrey Epstein .

. Riferimenti a intrecci con Jean-Luc Brunel e al circuito internazionale delle modelle.

Materiale inedito: testimonianze e registrazioni usate per ricostruire la rete.

Il racconto mette in fila chiamate, incontri e documenti che sollevano interrogativi su abusi e su rapporti di potere difficili da decifrare.

Cutro: al processo le scelte di quella notte e le richieste delle famiglie

Il lavoro di Rosamaria Aquino ricostruisce le ore successive al naufragio avvenuto tra il 25 e il 26 febbraio 2023. Il tribunale di Crotone sta valutando le responsabilità per i mancati soccorsi.

Vittime : 94 persone hanno perso la vita, tra cui 35 minori .

: 94 persone hanno perso la vita, tra cui . Prove : audio originali e testimonianze raccolte nella inchiesta.

: audio originali e testimonianze raccolte nella inchiesta. Obiettivo: chiarire le decisioni delle autorità quella notte.

I familiari delle vittime continuano a chiedere verità. Le registrazioni pubblicate dal programma contribuiscono a mettere in luce ogni passaggio processuale.

Tartufi neri e filiere opache: importazioni e controlli inefficaci

La chiusura della puntata è dedicata al mercato del tartufo nero pregiato. A cura di Lucina Paternesi, con la collaborazione di Cristiana Mastronicola, il servizio mostra come il prodotto d’eccellenza possa nascondere un circuito poco trasparente.

Origini : importazioni dalla Spagna e presunte produzioni cinesi.

: importazioni dalla Spagna e presunte produzioni cinesi. Il problema : merci potenzialmente vietate che arrivano in Italia.

: merci potenzialmente vietate che arrivano in Italia. Controlli: criticità nelle verifiche lungo la filiera.

L’inchiesta segnala punti deboli nella tracciabilità e mette in guardia consumatori e operatori del settore.

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