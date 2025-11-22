Nouvelle Vague: nuovo trailer di Richard Linklater su Jean-Luc Godard, Netflix dal 14 novembre

Benny Safdie consegna un’opera che sfida le aspettative: The Smashing Machine non segue la strada del cinema tradizionale. Il film, con Dwayne Johnson in una trasformazione fisica e psicologica, alterna momenti di intensità pura e passaggi che cercano il limite del racconto. È una scommessa registica che irrita e seduce allo stesso tempo.
Trama essenziale e idea alla base del progetto
Il nucleo narrativo evita i canoni del racconto lineare. L’opera mette in scena tensioni interne e relazioni consumate, più che una trama convenzionale. In molti passaggi il film sembra voler sondare il dietro le quinte dell’identità pubblica.
Elementi chiave
- Conflitti interiori e corporei al centro della storia.
- Immagini che alternano realismo e astrazione.
- Riferimenti meta-cinematografici che richiedono attenzione attiva.
La trasformazione di Dwayne Johnson: oltre il divismo
Dwayne Johnson si distanzia dall’icona pubblica per assumere ruoli più sfaccettati. Qui il suo corpo diventa veicolo di tensione e vulnerabilità.
- Impegno fisico evidente nelle scene più dure.
- Scelte interpretative che privilegiano l’ambiguità emotiva.
- Un volto noto che si mette alla prova in territori oscuri.
La performance di Johnson è spesso il cuore pulsante del film.
Lo stile di Safdie: sperimentazione e rischi narrativi
La regia sceglie uno sguardo frammentato. Il ritmo e il montaggio spezzano la linearità per creare un effetto di straniamento.
Tecniche visive e sonore
- Uso deciso di inquadrature ravvicinate per accentuare la claustrofobia.
- Montaggio che privilegia scatti bruschi e sovrapposizioni.
- Colonna sonora e design sonoro che amplificano la tensione emotiva.
Critica e pubblico: reazioni divise
Le risposte sono contrastanti. Alcuni lodano il coraggio formale; altri rimangono delusi dalla mancanza di coesione.
- Fans del regista apprezzano l’audacia sperimentale.
- Chi cerca una trama definita può sentirsi frustrato.
- I critici riconoscono momenti di grande lucidità visiva.
Il film funziona più come esperienza che come prodotto narrativo tradizionale.
Punti di forza e debolezze in sintesi
- Forza: coraggio stilistico e performance intense.
- Forza: capacità di costruire atmosfere inquietanti.
- Debolezza: struttura narrativa frammentata e non sempre gratificante.
- Debolezza: alcune scelte sperimentali rischiano di risultare gratuite.
Per chi è questo film e cosa aspettarsi
Consigliato a chi ama il cinema sperimentale e i lavori che mettono in crisi le categorie. Meno indicato per chi predilige il racconto classico e lineare.
- Cinefili curiosi: esperienza stimolante.
- Spettatori mainstream: prepararsi a uscite di scena non convenzionali.
