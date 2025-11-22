Nouvelle Vague: nuovo trailer di Richard Linklater su Jean-Luc Godard, Netflix dal 14 novembre

Newsletter

Davide Caruso

Cultura È uscito il primo trailer di Nouvelle Vague, il film in cui Richard Linklater racconta Jean-Luc Godard che gira Fino all’ultimo respiro E che potremo vedere in streaming su Netflix, dove sarà disponibile dal 14 novembre.
Benny Safdie consegna un’opera che sfida le aspettative: The Smashing Machine non segue la strada del cinema tradizionale. Il film, con Dwayne Johnson in una trasformazione fisica e psicologica, alterna momenti di intensità pura e passaggi che cercano il limite del racconto. È una scommessa registica che irrita e seduce allo stesso tempo.

Trama essenziale e idea alla base del progetto

Il nucleo narrativo evita i canoni del racconto lineare. L’opera mette in scena tensioni interne e relazioni consumate, più che una trama convenzionale. In molti passaggi il film sembra voler sondare il dietro le quinte dell’identità pubblica.

Elementi chiave

  • Conflitti interiori e corporei al centro della storia.

  • Immagini che alternano realismo e astrazione.

  • Riferimenti meta-cinematografici che richiedono attenzione attiva.

La trasformazione di Dwayne Johnson: oltre il divismo

Dwayne Johnson si distanzia dall’icona pubblica per assumere ruoli più sfaccettati. Qui il suo corpo diventa veicolo di tensione e vulnerabilità.

  • Impegno fisico evidente nelle scene più dure.

  • Scelte interpretative che privilegiano l’ambiguità emotiva.

  • Un volto noto che si mette alla prova in territori oscuri.

La performance di Johnson è spesso il cuore pulsante del film.

Lo stile di Safdie: sperimentazione e rischi narrativi

La regia sceglie uno sguardo frammentato. Il ritmo e il montaggio spezzano la linearità per creare un effetto di straniamento.

Tecniche visive e sonore

  • Uso deciso di inquadrature ravvicinate per accentuare la claustrofobia.

  • Montaggio che privilegia scatti bruschi e sovrapposizioni.

  • Colonna sonora e design sonoro che amplificano la tensione emotiva.

Critica e pubblico: reazioni divise

Le risposte sono contrastanti. Alcuni lodano il coraggio formale; altri rimangono delusi dalla mancanza di coesione.

  • Fans del regista apprezzano l’audacia sperimentale.

  • Chi cerca una trama definita può sentirsi frustrato.

  • I critici riconoscono momenti di grande lucidità visiva.

Il film funziona più come esperienza che come prodotto narrativo tradizionale.

Punti di forza e debolezze in sintesi

  • Forza: coraggio stilistico e performance intense.

  • Forza: capacità di costruire atmosfere inquietanti.

  • Debolezza: struttura narrativa frammentata e non sempre gratificante.

  • Debolezza: alcune scelte sperimentali rischiano di risultare gratuite.

Per chi è questo film e cosa aspettarsi

Consigliato a chi ama il cinema sperimentale e i lavori che mettono in crisi le categorie. Meno indicato per chi predilige il racconto classico e lineare.

  • Cinefili curiosi: esperienza stimolante.

  • Spettatori mainstream: prepararsi a uscite di scena non convenzionali.

