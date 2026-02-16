La preside con Luisa Ranieri su Rai 1: trama, cast e numero di puntate

La nuova fiction La Preside arriva su Rai 1 e mette al centro una donna che sfida l’abbandono scolastico e il degrado urbano. Con Luisa Ranieri protagonista, la serie promette tensione, emozione e un racconto forte che guarda a una vicenda realmente accaduta, capace di toccare temi sociali caldi e coinvolgere il pubblico serale.

Debutto, orari e come seguirla in streaming

La Preside esordisce questa sera su Rai 1 in prima serata. La programmazione è pensata per coprire circa un mese, con la serie distribuita su quattro serate speciali.

Numero di episodi: 8 totali.

Eventi in prima serata: 4 serate, ciascuna con due episodi.

Durata stimata: ogni serata dura circa 100 minuti.

Chi preferisce il digitale potrà guardare la fiction anche su RaiPlay, in diretta o on demand. Per il debutto sono già disponibili i primi due episodi sulla piattaforma.

Da una storia vera a una serie: ispirazione e messaggio

La sceneggiatura prende spunto dalla vicenda di Eugenia Carfora, dirigente scolastica nota per il suo impegno a Caivano. Qui la scuola diventa campo di battaglia contro l’illegalità e la dispersione.

Un racconto di impegno civile

La fiction segue la trasformazione della scuola in un luogo di speranza. Le scelte della protagonista non sono solo professionali. Diventano scelte civiche, spesso rischiose.

Il punto di forza è la tensione tra realtà e idealismo. I ragazzi salvati dalla strada rappresentano un riscatto per l’intero quartiere.

La protagonista e il carattere della serie

Al centro c’è Luisa Ranieri, che interpreta una preside chiamata Eugenia Liguori. Il personaggio è determinato, talvolta ostinato, ma capace di idee pratiche per contrastare la dispersione.

La regia è di Luca Miniero, mentre la produzione vede la firma della Zocotoco di Luca Zingaretti. Il tono della serie mescola dramma e speranza, con sequenze che evidenziano la vita quotidiana nella scuola e i rischi esterni.

Chi affianca Ranieri: il cast completo

Lo spettacolo vive anche grazie a un cast corale. Attori giovani e affermati interpretano ruoli diversi, tra docenti, studenti e figure istituzionali.

Alessandro Tedeschi è Vittorio Leoni, l’insegnante di italiano che condivide la visione della preside.

è Vittorio Leoni, l’insegnante di italiano che condivide la visione della preside. Francesco Zenga interpreta Nicola Russo.

interpreta Nicola Russo. Ludovica Nasti veste il ruolo di Lucia Ruotolo.

veste il ruolo di Lucia Ruotolo. Pasquale Brunetti è Michele Coppola.

Compongono il cast anche Tony Laudadio, Luigi D’Oriano e Andrea Mautone.

Altri interpreti: Alessandro De Martino, Aurora Venosa, Francesca Bellamoli e vari attori del panorama televisivo.

Questa alchimia di volti nuovi e noti serve a raccontare la comunità scolastica in ogni sua sfaccettatura.

Ambientazione: dove si svolge la vicenda

La storia è ambientata a Napoli, in una zona difficile, prossima a importanti fenomeni di illegalità. La scuola protagonista è immaginaria ma rappresenta luoghi reali segnati dall’abbandono.

La serie mette in scena non solo le aule, ma anche la piazza, le famiglie e le strade che condizionano il destino dei giovani.

Tematiche principali e approccio narrativo

La Preside affronta più temi: dispersione scolastica, rischio sociale, responsabilità educativa e coraggio civile. Il racconto alterna momenti intimi a scene di forte impatto visivo.

Educazione come strumento di riscatto.

Conflitto tra istituzione e criminalità.

Sfida personale della protagonista per cambiare il contesto.

Cosa aspettarsi dal ritmo della serie

Ogni appuntamento unisce due episodi e mantiene un ritmo serrato. Le puntate sono pensate per spingere lo spettatore a seguire con attenzione le scelte dei personaggi.

La regia punta a equilibrare scene riflessive e sequenze di tensione. Il pubblico troverà momenti emozionanti e dialoghi diretti.

Disponibilità futura e palinsesto

Salvo variazioni, la conclusione della prima stagione è prevista entro l’inizio di febbraio, prima delle grandi rassegne televisive dell’anno. La serie rimarrà disponibile su RaiPlay per la visione on demand.

Per i lettori interessati ai dettagli di programmazione è consigliabile consultare la guida ufficiale Rai per eventuali aggiornamenti.

Articoli simili

Vota questo articolo