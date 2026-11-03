In meno di un mese dal suo avvio, il Bonus colonnine domestiche ha esaurito i fondi previsti per il 2026: circa 16.000 domande hanno portato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy a chiudere lo sportello alle 12 del 27 ottobre, anticipando di mesi la scadenza originaria. La decisione cambia i tempi di accesso all’incentivo per chi punta a installare wallbox o colonnine private.

Chiusura anticipata e numeri chiave

Lo sportello, attivo dal 22 settembre, è stato chiuso prima del previsto per esaurimento delle risorse. Non è più possibile inviare nuove richieste per ottenere il contributo per il 2026.

Lo sportello è stato chiuso anticipatamente dopo l’esaurimento delle risorse.

Domande presentate: circa 16.000 .

. Data di chiusura: 27 ottobre, ore 12 .

. Data di apertura dello sportello: 22 settembre.

Le pratiche inviate entro la chiusura saranno comunque valutate secondo l’ordine cronologico. Solo le richieste ammesse entro il limite delle risorse riceveranno il contributo.

Dotazione finanziaria: quanto era disponibile e come è distribuita

Il programma complessivo conta su una dotazione di 68 milioni di euro ripartita su più anni. Per il 2026 la disponibilità era pari a 15 milioni, cifra rapidamente impegnata dalle domande arrivate nei giorni successivi all’apertura.

La dotazione complessiva è di 68 milioni, con 15 milioni destinati al 2026.

Ripartizione stanziamenti per anno

2026: 15 milioni di euro.

2027-2029: 15 milioni di euro all’anno.

2030: 8 milioni di euro.

L’incentivo copre l’80% delle spese ammissibili. I massimali sono differenti a seconda del beneficiario:

Persone fisiche: rimborso fino a 1.500 euro .

. Installazioni sulle parti comuni dei condomìni: fino a 8.000 euro.

Chi gestisce il procedimento e come verranno istruite le pratiche

Invitalia è l’ente incaricato di gestire le domande per conto del Ministero. Con la chiusura della finestra di raccolta inizia ora la fase istruttoria.

Verifica della completezza delle informazioni.

Controllo della correttezza formale delle richieste.

Valutazione della documentazione allegata.

L’esito delle verifiche seguirà l’ordine cronologico di arrivo e resterà vincolato alla disponibilità di risorse. Chi ha presentato la domanda può monitorarne lo stato accedendo all’area riservata della piattaforma.

Implicazioni per chi non ha fatto in tempo e possibili scenari futuri

La chiusura anticipata lascia fuori chi non ha inviato la richiesta nei giorni lavorati. Tuttavia, il Ministero non esclude riaperture successive.

Riapertura possibile se si liberano fondi.

Risorse potrebbero rendersi disponibili per domande non ammesse o economie emerse durante l’istruttoria.

Eventuali nuove finestre saranno comunicate sui siti del Ministero e di Invitalia.

Per chi ha inviato la domanda resta fondamentale conservare tutta la documentazione e seguire aggiornamenti sulla piattaforma ufficiale. L’andamento di questa prima fase darà indicazioni utili sulla domanda reale di incentivi per la ricarica domestica dei veicoli elettrici.

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