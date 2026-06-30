Newsletter

Connettersi

Rai 4 stasera: influencer, il thriller che svela l’incubo dei social

Aggiornato il :

|

Di : Martina Fabbri

Influencer stasera su Rai 4: il thriller che svela l’incubo dei social
WhatsApp

Questa sera Rai 4 propone un thriller che indaga i rischi della fama digitale e delle relazioni costruite online. Con panorami tropicali e tensione crescente, il film mette in scena inganni e identità manipolate. Se ami i gialli psicologici, preparati a guardare oltre le apparenze.

Il film in onda su Rai 4: appuntamento e contesto

Su Rai 4 va in onda Influencer – L’isola delle illusioni, un thriller psicologico firmato da Kurtis David Harder. La programmazione è prevista per sabato 27 giugno alle 21:20. Il regista costruisce una storia che parte dal mondo luccicante dei social per condurci in una spirale di sospetti.

Il lungometraggio sfrutta location esotiche per creare un contrasto netto tra la bellezza visiva e il disagio emotivo. Le immagini turistiche si trasformano in scenari di manipolazione.

Trama: il viaggio che diventa un inganno

La protagonista è Madison, influencer americana con molti seguaci. Durante una vacanza in Thailandia vive una crisi personale con il fidanzato Ryan. L’incontro con la carismatica CW sembra offrirle una via d’uscita.

  • Madison e CW stringono rapidamente un’amicizia intensa.

  • Insieme esplorano angoli remoti e scorci spettacolari.

  • Sotto la superficie, però, si nasconde un piano costruito ad arte.

  • Ryan raggiunge la Thailandia, ignaro del pericolo.

  • La situazione precipita e la verità emerge a colpi di suspense.

La tensione cresce pagina dopo pagina, o meglio, scena dopo scena. L’azione gioca su illusioni, false identità e la facilità con cui si può manipolare chi cerca approvazione online.

Cast, atmosfere e motivi che dominano il film

Il cast combina volti noti a interpreti emergenti. La recitazione sostiene il ritmo ansiogeno della sceneggiatura.

  • Emily Tennant interpreta Madison.

  • Cassandra Naud è la misteriosa CW.

  • Rory J. Saper interpreta Ryan.

  • Sara Canning è Jessica.

Location e atmosfera

Le riprese in Thailandia danno al film un’estetica potente. Luoghi paradisiaci diventano luogo di sospetto.

Il tema dei social

Il film affronta l’ossessione per il like e l’identità digitale. Mostra come la visibilità possa essere usata per controllare o ingannare.

Il seguito: dove e quando vedere il nuovo capitolo

Il successo del primo episodio ha generato un sequel, sempre di Kurtis David Harder. Il secondo capitolo sposta l’azione nel sud della Francia. Le ambientazioni cambiano, ma restano i giochi psicologici.

  • Nuove scenografie e dinamiche restano al centro della trama.

  • Il sequel sarà trasmesso in prima visione assoluta su Rai 4.

  • Data di messa in onda: sabato 4 luglio.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  One Piece 2: Netflix svela teaser con gli antagonisti di Baroque Works verso la Rotta Maggiore

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly