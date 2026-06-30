Rai 4 stasera: influencer, il thriller che svela l’incubo dei social

Questa sera Rai 4 propone un thriller che indaga i rischi della fama digitale e delle relazioni costruite online. Con panorami tropicali e tensione crescente, il film mette in scena inganni e identità manipolate. Se ami i gialli psicologici, preparati a guardare oltre le apparenze.
Il film in onda su Rai 4: appuntamento e contesto
Su Rai 4 va in onda Influencer – L’isola delle illusioni, un thriller psicologico firmato da Kurtis David Harder. La programmazione è prevista per sabato 27 giugno alle 21:20. Il regista costruisce una storia che parte dal mondo luccicante dei social per condurci in una spirale di sospetti.
Il lungometraggio sfrutta location esotiche per creare un contrasto netto tra la bellezza visiva e il disagio emotivo. Le immagini turistiche si trasformano in scenari di manipolazione.
Trama: il viaggio che diventa un inganno
La protagonista è Madison, influencer americana con molti seguaci. Durante una vacanza in Thailandia vive una crisi personale con il fidanzato Ryan. L’incontro con la carismatica CW sembra offrirle una via d’uscita.
- Madison e CW stringono rapidamente un’amicizia intensa.
- Insieme esplorano angoli remoti e scorci spettacolari.
- Sotto la superficie, però, si nasconde un piano costruito ad arte.
- Ryan raggiunge la Thailandia, ignaro del pericolo.
- La situazione precipita e la verità emerge a colpi di suspense.
La tensione cresce pagina dopo pagina, o meglio, scena dopo scena. L’azione gioca su illusioni, false identità e la facilità con cui si può manipolare chi cerca approvazione online.
Cast, atmosfere e motivi che dominano il film
Il cast combina volti noti a interpreti emergenti. La recitazione sostiene il ritmo ansiogeno della sceneggiatura.
- Emily Tennant interpreta Madison.
- Cassandra Naud è la misteriosa CW.
- Rory J. Saper interpreta Ryan.
- Sara Canning è Jessica.
Location e atmosfera
Le riprese in Thailandia danno al film un’estetica potente. Luoghi paradisiaci diventano luogo di sospetto.
Il tema dei social
Il film affronta l’ossessione per il like e l’identità digitale. Mostra come la visibilità possa essere usata per controllare o ingannare.
Il seguito: dove e quando vedere il nuovo capitolo
Il successo del primo episodio ha generato un sequel, sempre di Kurtis David Harder. Il secondo capitolo sposta l’azione nel sud della Francia. Le ambientazioni cambiano, ma restano i giochi psicologici.
- Nuove scenografie e dinamiche restano al centro della trama.
- Il sequel sarà trasmesso in prima visione assoluta su Rai 4.
- Data di messa in onda: sabato 4 luglio.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.