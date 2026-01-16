TikTok rafforza la verifica dell’età: individua utenti under 13 in Europa

TikTok sta aggiornando i suoi strumenti per riconoscere utenti troppo giovani e l’Europa spinge per controlli più rigidi. L’obiettivo è limitare l’accesso degli under 13 e ridurre i rischi legati all’esposizione precoce ai contenuti. Ma la strada è complessa: tra algorithmia, tutela della privacy e norme europee si apre un dibattito acceso.

Come funziona la verifica dell’età su TikTok

La piattaforma combina più segnali per stimare l’età di un account. Non si basa su un unico metodo. Ecco le principali tecniche usate o dichiarate:

analisi dei comportamenti: pattern di interazione, orari di accesso, tipi di contenuti visualizzati;

segnali del dispositivo: dati hardware, impostazioni della lingua, informazioni di rete;

verifiche attive: richiesta di documenti o selfie per confermare l’età;

stima automatica tramite modelli di intelligenza artificiale che valutano probabilità anagrafiche.

Questi strumenti mirano a individuare account sospetti e a richiedere prove d’età prima che l’utente acceda a funzioni non adatte ai minori.

Le regole europee che spingono a rafforzare i controlli

L’Unione Europea ha intensificato la pressione sulle piattaforme. Regolamenti come il GDPR e il Digital Services Act impongono nuovi obblighi.

maggiore trasparenza sulle pratiche di moderazione e sui rischi per i minori;

richiesta di misure proporzionate per verificare l’età dove necessario;

valutazioni d’impatto sulla privacy e mitigazione dei rischi legati ai dati sensibili.

In pratica, le aziende devono dimostrare di adottare soluzioni efficaci e rispettose dei diritti degli utenti.

Criticità e rischi legati ai sistemi automatici

I meccanismi di rilevamento non sono infallibili. Negli ultimi anni esperti e associazioni hanno segnalato problemi ricorrenti.

falsi positivi e negativi: giovani identificati come adulti e adulti scambiati per minori;

possibili discriminazioni legate a etnia, genere o età apparente;

rischio di abuso dei dati biometrici se i selfie o i documenti vengono conservati;

aggiramenti: minorenni che usano account di genitori o tecniche per nascondere l’età.

La bilancia tra sicurezza e privacy resta un tema centrale. Le soluzioni tecniche devono minimizzare la raccolta di dati sensibili.

Reazioni di esperti, ONG e stakeholder

Le risposte sono divergenti. Alcuni sostengono che controlli rigorosi proteggono i minori. Altri avvertono sui pericoli per i diritti digitali.

organizzazioni per la protezione dell’infanzia: chiedono misure efficaci e trasparenti;

gruppi per la privacy: mettono in guardia contro la raccolta inutile di dati biometrici;

ricercatori: indicano la necessità di test indipendenti sull’accuratezza degli algoritmi;

genitori e scuole: cercano strumenti pratici per gestire l’accesso e l’educazione digitale.

Consigli pratici per genitori e insegnanti

Indipendentemente dalle tecnologie, il ruolo di adulti e istituzioni è cruciale. Alcuni suggerimenti utili:

impostare limiti d’uso e orari condivisi per i social;

controllare le impostazioni della privacy e attivare filtri di contenuto;

discutere apertamente di rischi: cyberbullismo, privacy e dipendenza da schermo;

verificare l’età degli account e usare strumenti di parental control quando necessario.

Dialogo e supervisione sono spesso più efficaci di sole restrizioni tecnologiche.

Tecnologia, accuratezza e prossimi passi

Milestones tecniche

Per migliorare l’affidabilità servono dati, test e audit indipendenti. Le aziende possono:

collaborare con esperti esterni per validare gli algoritmi;

ridurre la conservazione dei dati sensibili e anonimizzare le informazioni;

pubblicare report di trasparenza sulle metodologie usate.

Sfide aperte

Rimangono nodi: resistenza agli inganni da parte degli utenti, minimizzazione dei bias e rispetto delle leggi nazionali.

Tra gli sviluppi attesi: regolamenti più chiari, strumenti di verifica meno invasivi e un incremento dei controlli da parte delle autorità europee.

