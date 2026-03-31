Gasolio supera 2 euro al litro, carburanti ancora in aumento secondo il MASE

I prezzi dei carburanti in Italia continuano a crescere e mettono pressione sul bilancio delle famiglie. Gli ultimi dati del ministero dell’Ambiente segnalano aumenti diffusi, con il gasolio che ha superato quota due euro al litro. Ecco una lettura chiara dei numeri e delle cause dietro questa nuova ondata di rincari.

Numeri alla mano: quanto sono saliti benzina, diesel e GPL

La rilevazione settimanale del ministero fotografa variazioni nette sui prezzi medi nazionali. Le cifre più rilevanti sono:

Gasolio : prezzo medio arrivato a 2,03 €/l , con un aumento di circa 16,4 cent rispetto alla settimana precedente.

: prezzo medio arrivato a , con un aumento di circa rispetto alla settimana precedente. Benzina : prezzo medio nazionale pari a 1,82 €/l , in crescita di circa 7,4 cent .

: prezzo medio nazionale pari a , in crescita di circa . GPL: aumento contenuto, prezzo medio intorno a 0,72 €/l, +0,5 cent.

Questi valori sono medie nazionali. In pratica, possono differire localmente.

Fattori che spingono i prezzi: tensioni internazionali e mercato energetico

Le oscillazioni non sono casuali. A influire ci sono soprattutto dinamiche esterne:

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente aumentano i timori sulla fornitura.

Calcoli sui mercati finanziari e sul prezzo del greggio amplificano le variazioni.

Costi di raffinazione e logistica si riflettono sul prezzo alla pompa.

In sostanza, la combinazione di rischio geopolitico e mercati volatili spinge i listini al rialzo e si ripercuote sui consumatori.

Aumenti anche per altri usi: metano, riscaldamento e impianti industriali

Non sono solo i carburanti per auto a registrare rincari. Tra le principali variazioni:

Metano per autotrazione : aumento di circa 5 centesimi al litro equivalente.

: aumento di circa 5 centesimi al litro equivalente. Gasolio per riscaldamento : incremento vicino ai 10 centesimi.

: incremento vicino ai 10 centesimi. Combustibili industriali: rincari medi tra 5 e 6 centesimi.

Questi aumenti impattano costi aziendali e bollette stagionali.

Come variano i prezzi sul territorio e perché conviene confrontare

I valori pubblicati dal ministero sono medie nazionali raccolte su tutta la rete. Tuttavia:

I distributori autostradali tendono ad essere più cari.

Stazioni nelle aree urbane centrali spesso applicano maggiorazioni.

Le differenze dipendono da tasse locali, costi di trasporto e politiche di prezzo delle compagnie.

Consiglio pratico: verificare il prezzo prima di fare rifornimento. Le app e i siti di confronto possono aiutare a risparmiare.

Strategie pratiche per contenere la spesa carburante

Con i prezzi in salita, alcuni piccoli accorgimenti limitano l’impatto sul portafoglio:

Fare rifornimento lontano dalle autostrade e nei giorni con tariffe più basse.

Preferire il self-service e marchi meno costosi.

Usare app per confrontare i prezzi in tempo reale.

Valutare alternative come car sharing, metano o GPL quando disponibili.

Misure semplici possono ridurre il consumo e il prezzo medio pagato ogni settimana.

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