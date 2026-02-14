La grazia: film sulla fragilità maschile

L’ultimo film di Paolo Sorrentino, ora in sala, mette al centro un Presidente della Repubblica apparentemente immobile, ma costretto a fare i conti con ferite private e con un mondo che non riconosce più la sua idea di mascolinità. Tra ironia visiva e scene di suspense morale, il regista costruisce un racconto che parla più di uomini che vacillano che di istituzioni invincibili.

Il potere come immagine fragile

Nel ritratto sorrentiniano il Capo dello Stato vive in un Quirinale di apparenze. Toni Servillo interpreta un uomo che conserva il ruolo ma ha perso l’orizzonte emotivo.

Il film usa la figura presidenziale per esplorare la dissoluzione di una mascolinità tradizionale. Non è soltanto un uomo al potere: è qualcuno che si scopre superato dai tempi e dai sentimenti.

La trama intreccia la decisione sulla grazia a due condannati e il voto su una legge sull’eutanasia. Questi temi pubblici diventano lo specchio di tensioni private.

Donne al centro: cura, giudizio, potere pratico

Le donne del film non sono comparse. Agiscono, giudicano, orchestrano. Sono loro a coprire i vuoti emotivi del protagonista.

La figlia : organizzatrice del quotidiano e custode dei documenti, agisce con distacco professionale ma anche con amore pragmatico.

: organizzatrice del quotidiano e custode dei documenti, agisce con distacco professionale ma anche con amore pragmatico. L’amica storica : figura irriverente, confidente e provocatrice. Tiene insieme memoria e sarcasmo.

: figura irriverente, confidente e provocatrice. Tiene insieme memoria e sarcasmo. La donna comune: nella provincia, una sola opinione femminile riesce a ribaltare il destino pubblico di un uomo.

Queste presenze sottolineano il peso dell’emotional labor. Sono le donne che capiscono e che affrontano, mentre gli uomini spesso scansano la questione.

Sorrentino visivo: simboli, gag e contrasti sonori

Lo stile del film è un mix di grandiosità e bizzarria. Sequenze surreali convivono con dettagli politici realistici.

Cani robot che pattugliano la città: metafora della sicurezza tecnologica e della freddezza moderna.

Palazzi del potere dove risuona rap contemporaneo: contrasto tra antico e nuovo immaginario.

Personaggi eccentrici che declinano la solitudine con umorismo amaro.

La colonna sonora e i dialoghi enfatizzano il paradosso: grandezza formale e vuoto interiore convivono nella stessa inquadratura.

Scelte morali e svolte decisive

Il film costruisce tensione attorno a due momenti chiave. In entrambi, la posta in gioco è etica e personale.

Scena in provincia

Il Presidente visita un paese per incontrare uno dei richiedenti grazia. L’appello popolare sembra unanime, ma basta la reazione di una donna per cambiare tutto. La sua interpretazione del delitto mette in crisi la narrazione ufficiale.

Confronto al Quirinale

Un colloquio con il mondo militare e legale evidenzia che neanche regole rigorose e disciplina possono sostituire la sensibilità umana. Questa presa di coscienza è lenta, frammentata, e costellata di rimpianti.

Alla fine, sono le figure femminili a disegnare la strada legislativa. La legge sull’eutanasia, se vedrà la luce, nasce più dal lavoro delle donne che dall’autorità pubblica del protagonista.

Ferite antiche che non guariscono

Dietro l’apparente compostezza del leader si nascondono tradimenti e rimpianti mai elaborati. Una relazione lontana pesa su di lui come un tarlo.

Il film mostra come la strategia maschile della negazione—ignorare, minimizzare, voltare pagina—non cancelli il passato. Le conseguenze emergono in ritardi, esitazioni e silenzi istituzionali.

Simboli minori che parlano forte

Oltre ai grandi temi, il film semina dettagli che amplificano il discorso.

Un cavallo ferito nel Reggimento: immagine della perdita di forza.

Sigarette sul tetto del Quirinale: gesto di abitudine che tradisce inquietudine.

Rituali pubblici accompagnati da gesti privati: la distanza tra ciò che si mostra e ciò che si sente.

Questi elementi visivi lavorano come indizi. Raccontano una realtà in cui l’autorità rimane forma, mentre il sentimento cerca spazio per riemergere.

