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Thug Club, lo streetwear coreano che sfida le regole

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Di : Davide Caruso

Thug Club, lo streetwear coreano che sfida le regole
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Nel cuore della scena creativa di Seul nasce un marchio che rifiuta le regole dello streetwear convenzionale. THUG CLUB mescola asprezza motociclistica e riferimenti hip-hop in capi che parlano di ribellione estetica e non cercano il consenso comune.

Come è nato il progetto e chi lo guida

Il progetto prende forma nel 2018 grazie a Yeong Min Cho, noto online come Thug Min. La prima fase è indipendente e artigianale.

Nel 2021 Kwon Jiyool entra a far parte della direzione creativa. La collaborazione aiuta a definire un linguaggio visivo più netto.

  • Origine: Seul, scena underground.

  • Approccio: produzioni limitate, rapporto diretto con la community.

  • Obiettivo: libertà di esprimersi al di fuori di estetiche preconfezionate.

Un’estetica che unisce biker, hip-hop e armature

I capi di THUG CLUB sembrano nati tra un garage e un set di cinema distopico. Il risultato è un mix di funzionalità e teatralità.

Capi ispirati a biker e cinema distopico su sfondo industriale
Un’estetica che mescola garage e set cinematografico: denim consumato e giacche in pelle.

Elementi ricorrenti

  • Denim trattato con lavaggi vissuti.

  • Giacche in pelle con inserti metallici e borchie.

  • Felpe oversize e pantaloni dal volume marcato.

  • Dettagli asimmetrici che ricordano protezioni o armature.

Questo stile non copia fedelmente i codici biker o hip-hop. Li riassembla, li altera e ne ricava una grammatica propria.

Il momento virale che ha spinto il brand oltre i confini

Nel 2021 un paio di boxer con la scritta “Suck My Dick” sull’elastico diventa un fenomeno sui social. L’oggetto semplice diventa simbolo.

La frase provoca, diverte e rende il capo immediatamente riconoscibile. Da qui la visibilità cresce.

Artisti internazionali e della Corea hanno contribuito a diffondere il marchio. Tra questi figurano nomi del panorama hip-hop e R&B.

Come i materiali e il design costruiscono l’identità

THUG CLUB lavora su texture consumate e proporzioni esagerate. L’usura è trasformata in elemento di stile.

Il logo TC ricorre come segno visivo coerente, presente su capi e accessori. Serve a creare una firma senza esibire solo il nome.

Dettagli tecnici e simbolici

  • Zip e chiusure asimmetriche.

  • Inserti metallici che richiamano la scherma e protezioni.

  • Rifiniture che suggeriscono una funzione oltre l’estetica.

Espansione: negozio, collaborazioni e pubblico globale

Nel luglio 2023 apre a Itaewon il flagship store chiamato TC Castle. Lo spazio traduce l’immaginario del brand in un ambiente fisico.

Interno di un negozio di moda ispirato a uno spazio immaginario TC Castle a Itaewon
Il flagship TC Castle a Itaewon traduce l’immaginario del brand in uno spazio fisico.

Le collaborazioni segnano tappe importanti: partnership con marchi affermati permettono al linguaggio di THUG CLUB di raggiungere platee nuove.

  • MCM: capsule in denim che mescolano heritage e stile ruvido.

  • Gentle Monster: occhiali che fondono audacia e design.

  • adidas Originals: prime capsule locali e una linea globale con silhouette reinterpretate.

La collaborazione con adidas rinnova modelli iconici tramite dettagli borchiati, zip inedite e costruzioni high-top.

Ruolo culturale e tensione tra underground e mercato

THUG CLUB vive in bilico tra indipendenza e successo commerciale. La forza del marchio sta nell’ostinata volontà di non piacere a tutti.

Le collezioni enfatizzano l’imperfezione e l’eccesso. Il vestirsi diventa atto politico e segno di autodeterminazione.

Questioni aperte

  • Come mantenere l’energia dell’underground con una platea più ampia?

  • In che modo le collaborazioni influenzeranno la spontaneità del linguaggio estetico?

  • Qual è il confine tra sviluppo commerciale e perdita dell’imprevedibilità originaria?

Il percorso del brand continua a generare interesse, ponendo domande sul futuro di un’estetica nata ai margini e ora sotto i riflettori.

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