Thug Club, lo streetwear coreano che sfida le regole

Nel cuore della scena creativa di Seul nasce un marchio che rifiuta le regole dello streetwear convenzionale. THUG CLUB mescola asprezza motociclistica e riferimenti hip-hop in capi che parlano di ribellione estetica e non cercano il consenso comune.

Come è nato il progetto e chi lo guida

Il progetto prende forma nel 2018 grazie a Yeong Min Cho, noto online come Thug Min. La prima fase è indipendente e artigianale.

Nel 2021 Kwon Jiyool entra a far parte della direzione creativa. La collaborazione aiuta a definire un linguaggio visivo più netto.

Origine : Seul, scena underground.

: Seul, scena underground. Approccio : produzioni limitate, rapporto diretto con la community.

: produzioni limitate, rapporto diretto con la community. Obiettivo: libertà di esprimersi al di fuori di estetiche preconfezionate.

Un’estetica che unisce biker, hip-hop e armature

I capi di THUG CLUB sembrano nati tra un garage e un set di cinema distopico. Il risultato è un mix di funzionalità e teatralità.

Un’estetica che mescola garage e set cinematografico: denim consumato e giacche in pelle.

Elementi ricorrenti

Denim trattato con lavaggi vissuti.

Giacche in pelle con inserti metallici e borchie.

Felpe oversize e pantaloni dal volume marcato.

Dettagli asimmetrici che ricordano protezioni o armature.

Questo stile non copia fedelmente i codici biker o hip-hop. Li riassembla, li altera e ne ricava una grammatica propria.

Il momento virale che ha spinto il brand oltre i confini

Nel 2021 un paio di boxer con la scritta “Suck My Dick” sull’elastico diventa un fenomeno sui social. L’oggetto semplice diventa simbolo.

La frase provoca, diverte e rende il capo immediatamente riconoscibile. Da qui la visibilità cresce.

Artisti internazionali e della Corea hanno contribuito a diffondere il marchio. Tra questi figurano nomi del panorama hip-hop e R&B.

Come i materiali e il design costruiscono l’identità

THUG CLUB lavora su texture consumate e proporzioni esagerate. L’usura è trasformata in elemento di stile.

Il logo TC ricorre come segno visivo coerente, presente su capi e accessori. Serve a creare una firma senza esibire solo il nome.

Dettagli tecnici e simbolici

Zip e chiusure asimmetriche.

Inserti metallici che richiamano la scherma e protezioni.

Rifiniture che suggeriscono una funzione oltre l’estetica.

Espansione: negozio, collaborazioni e pubblico globale

Nel luglio 2023 apre a Itaewon il flagship store chiamato TC Castle. Lo spazio traduce l’immaginario del brand in un ambiente fisico.

Il flagship TC Castle a Itaewon traduce l’immaginario del brand in uno spazio fisico.

Le collaborazioni segnano tappe importanti: partnership con marchi affermati permettono al linguaggio di THUG CLUB di raggiungere platee nuove.

MCM: capsule in denim che mescolano heritage e stile ruvido.

Gentle Monster: occhiali che fondono audacia e design.

adidas Originals: prime capsule locali e una linea globale con silhouette reinterpretate.

La collaborazione con adidas rinnova modelli iconici tramite dettagli borchiati, zip inedite e costruzioni high-top.

Ruolo culturale e tensione tra underground e mercato

THUG CLUB vive in bilico tra indipendenza e successo commerciale. La forza del marchio sta nell’ostinata volontà di non piacere a tutti.

Le collezioni enfatizzano l’imperfezione e l’eccesso. Il vestirsi diventa atto politico e segno di autodeterminazione.

Questioni aperte

Come mantenere l’energia dell’underground con una platea più ampia?

In che modo le collaborazioni influenzeranno la spontaneità del linguaggio estetico?

Qual è il confine tra sviluppo commerciale e perdita dell’imprevedibilità originaria?

Il percorso del brand continua a generare interesse, ponendo domande sul futuro di un’estetica nata ai margini e ora sotto i riflettori.

Articoli simili

Vota questo articolo