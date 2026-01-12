Dr. Martens scarpa per l’anno del cavallo: design, colori e dettagli

Dr. Martens celebra il Capodanno Lunare 2026 con una capsule collection dedicata all’Anno del Cavallo, dove simboli antichi incontrano dettagli moderni. La proposta reinventa le iconiche silhouette del brand con tocchi sobri ma carichi di significato. Il risultato punta su artigianalità, materiali contrastanti e riferimenti sottili al tema equestre.

Rivisitare i classici: le nuove 1460 e 1461

Al centro della collezione ci sono le storiche 1460 boot e le eleganti 1461 shoe. Entrambe si affidano alla base in pelle Smooth nera, scelta per resistenza e pulizia estetica. Le linee restano fedeli al DNA Dr. Martens, ma gli interventi sono mirati a trasmettere valori simbolici più che decorativi.

Elementi distintivi

Cucitura del guardolo rossa: un richiamo alla fortuna e alla protezione nella cultura lunare.

un richiamo alla fortuna e alla protezione nella cultura lunare. Finiture metalliche color oro antico: applicate con misura per creare un effetto premium senza esagerare.

applicate con misura per creare un effetto premium senza esagerare. Cinturini ispirati alle briglie: suggeriscono il riferimento al cavallo in modo sottile e contemporaneo.

Materiali e contrasti: pelle Smooth vs Hair On

La 1461 introduce inserti in pelle Hair On nera, che generano un contrasto materico deciso. Queste variazioni accentuano il carattere sperimentale del modello, giocando con luci e texture. La pelle Smooth resta la colonna portante per robustezza e durata.

Perché questi materiali funzionano

La pelle Smooth offre resistenza e una superficie liscia facile da pulire.

Il Hair On assicura profondità visiva e un tocco tattile unico.

Le finiture in metallo valorizzano la costruzione senza sovraccaricare il design.

Dettagli che parlano: simbolismo e pratica

Ogni elemento ha una funzione estetica e simbolica. La scelta del rosso per la cucitura non è un vezzo: evoca prosperità e vitalità. I dettagli in oro antico richiamano la tradizione celebrativa del Capodanno Lunare. Gli elementi ispirati alla sella collegano il prodotto al tema equestre in modo elegante.

Come abbinarle: suggerimenti di stile per l’occasione

La capsule si presta a look urbani e a outfit più formali. Ecco alcune idee pratiche:

Con pantaloni slim e cappotto lungo per un approccio cittadino e raffinato.

Con jeans dal taglio ampio per enfatizzare l’attitudine punk-elegante del marchio.

Sfumature monocromatiche per lasciare che emergano la cucitura rossa e le finiture oro.

Edizione limitata e disponibilità

La linea è proposta in numeri contenuti e sarà venduta in selezionati store e online tramite i canali ufficiali. Collezione in edizione limitata significa che alcuni modelli andranno esauriti rapidamente, rendendo la capsule un oggetto ricercato sia per i collezionisti sia per gli appassionati del brand.

