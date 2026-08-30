KEEN scrive un nuovo capitolo del suo racconto stilistico. Dopo anni in cui la corda ha definito l’identità del marchio, la novità Nocturnal Pack porta una svolta elegante. È un passaggio dalla tradizione outdoor a un’estetica più urbana, senza rompere il filo rosso che unisce funzionalità e resistenza.
Dal cordino alla pelle: la metamorfosi del design KEEN
Per oltre un decennio la corda è stata il segno distintivo di KEEN. Ora il brand di Portland sostituisce quel motivo iconico con una tomaia in pelle. La rivoluzione non è solo estetica. Vuole essere un ponte tra passato e futuro, tra avventura e città.
La pelle scelta proviene da concerie certificate dal Leather Working Group. Questo passaggio valorizza la qualità dei materiali. Mantiene però i principi che hanno sempre guidato KEEN: durabilità e comfort.
I nuovi modelli della limited edition
La collezione in edizione limitata si chiama Nocturnal Pack. Riunisce due silhouette storiche del marchio, ripensate in chiave più sofisticata.
UNEEK Loafer: il mocassino che parla di tendenze
L’UNEEK Loafer si trasforma dall’originale sneaker a due cordini a un mocassino fatto a mano. È cucito e intrecciato seguendo tecniche tradizionali di calzoleria. La tomaia, la fodera e il sottopiede sono in pelle. La suola è una gomma ibrida che conserva leggerezza e aderenza.
- Linee sartoriali e artigianato manuale.
- Suola ibrida: equilibrio tra comfort e grip.
- Ideale per look casual chic e contesti urbani.
Newport Oxford: l’open sandal diventa urbano
Il Newport Oxford mantiene la struttura aperta tipica del sandalo. La tomaia in pelle nera però ne sposta la destinazione d’uso verso l’ambiente metropolitano. È una scelta pensata per chi cerca una scarpa versatile per l’ufficio e il tempo libero.
- Design che fonde sandalo e scarpa formale.
- Perfetto per le mezze stagioni.
- Look total black contemporaneo e sobrio.
Colori, finiture e sostenibilità
La tonalità principale della capsule è la Nocturnal Black. Un nero totale che non passa mai di moda. Le pelli impiegate provengono da filiere controllate e certificate.
KEEN sottolinea così una doppia attenzione: al design e alla responsabilità ambientale. La scelta delle concerie certificate è un messaggio chiaro verso consumatori più attenti.
Come sono costruite: tecniche e dettagli
I modelli del Nocturnal Pack combinano tecniche tradizionali e soluzioni moderne.
- Intreccio manuale e cuciture tipiche della calzoleria.
- Fodere e sottopiedi in pelle per traspirabilità.
- Suole in gomma ottimizzate per peso e presa.
Queste scelte mantengono il comfort caratteristico di KEEN. Allo stesso tempo elevano l’aspetto estetico per l’uso urbano.
Visione del brand: parola ai responsabili prodotto
Blaine Conrad, Vice President of Product di KEEN, definisce il pack come una nuova idea di versatilità. È una reinterpretazione dell’anima outdoor del marchio. Lo fa usando materiali premium e un design più rifinito.
L’obiettivo è offrire modelli raffinati e accessibili. Scarpe adatte a una giornata che va dall’alba alla sera.
Disponibilità e modalità d’acquisto
Il Nocturnal Pack sarà disponibile dal 27 agosto 2026. Potrà essere acquistato sul sito ufficiale KEEN e presso una selezione di retailer selezionati.
- Rilascio online sul sito KEEN.
- Presenza in negozi specializzati e rivenditori scelti.
- Edizione limitata: consigliata prenotazione o acquisto rapido.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.