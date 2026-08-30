KEEN scrive un nuovo capitolo del suo racconto stilistico. Dopo anni in cui la corda ha definito l’identità del marchio, la novità Nocturnal Pack porta una svolta elegante. È un passaggio dalla tradizione outdoor a un’estetica più urbana, senza rompere il filo rosso che unisce funzionalità e resistenza.

Dal cordino alla pelle: la metamorfosi del design KEEN

Per oltre un decennio la corda è stata il segno distintivo di KEEN. Ora il brand di Portland sostituisce quel motivo iconico con una tomaia in pelle. La rivoluzione non è solo estetica. Vuole essere un ponte tra passato e futuro, tra avventura e città.

La pelle scelta proviene da concerie certificate dal Leather Working Group. Questo passaggio valorizza la qualità dei materiali. Mantiene però i principi che hanno sempre guidato KEEN: durabilità e comfort.

I nuovi modelli della limited edition

La collezione in edizione limitata si chiama Nocturnal Pack. Riunisce due silhouette storiche del marchio, ripensate in chiave più sofisticata.

UNEEK Loafer: il mocassino che parla di tendenze

L’UNEEK Loafer si trasforma dall’originale sneaker a due cordini a un mocassino fatto a mano. È cucito e intrecciato seguendo tecniche tradizionali di calzoleria. La tomaia, la fodera e il sottopiede sono in pelle. La suola è una gomma ibrida che conserva leggerezza e aderenza.

L’UNEEK Loafer combina tecniche tradizionali di calzoleria con materiali premium in pelle nera.

Linee sartoriali e artigianato manuale.

Suola ibrida: equilibrio tra comfort e grip.

Ideale per look casual chic e contesti urbani.

Newport Oxford: l’open sandal diventa urbano

Il Newport Oxford mantiene la struttura aperta tipica del sandalo. La tomaia in pelle nera però ne sposta la destinazione d’uso verso l’ambiente metropolitano. È una scelta pensata per chi cerca una scarpa versatile per l’ufficio e il tempo libero.

Design che fonde sandalo e scarpa formale.

Perfetto per le mezze stagioni.

Look total black contemporaneo e sobrio.

Colori, finiture e sostenibilità

La tonalità principale della capsule è la Nocturnal Black. Un nero totale che non passa mai di moda. Le pelli impiegate provengono da filiere controllate e certificate.

KEEN sottolinea così una doppia attenzione: al design e alla responsabilità ambientale. La scelta delle concerie certificate è un messaggio chiaro verso consumatori più attenti.

Come sono costruite: tecniche e dettagli

I modelli del Nocturnal Pack combinano tecniche tradizionali e soluzioni moderne.

Ogni modello del Nocturnal Pack fonde artigianato tradizionale e soluzioni costruttive moderne.

Intreccio manuale e cuciture tipiche della calzoleria.

Fodere e sottopiedi in pelle per traspirabilità.

Suole in gomma ottimizzate per peso e presa.

Queste scelte mantengono il comfort caratteristico di KEEN. Allo stesso tempo elevano l’aspetto estetico per l’uso urbano.

Visione del brand: parola ai responsabili prodotto

Blaine Conrad, Vice President of Product di KEEN, definisce il pack come una nuova idea di versatilità. È una reinterpretazione dell’anima outdoor del marchio. Lo fa usando materiali premium e un design più rifinito.

L’obiettivo è offrire modelli raffinati e accessibili. Scarpe adatte a una giornata che va dall’alba alla sera.

Disponibilità e modalità d’acquisto

Il Nocturnal Pack sarà disponibile dal 27 agosto 2026. Potrà essere acquistato sul sito ufficiale KEEN e presso una selezione di retailer selezionati.

Rilascio online sul sito KEEN.

Presenza in negozi specializzati e rivenditori scelti.

Edizione limitata: consigliata prenotazione o acquisto rapido.

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