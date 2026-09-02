PUMA Scuderia Ferrari HP Monza edizione limitata: omaggio a Michael Schumacher

PUMA e Ferrari tornano a unire le forze in un omaggio che guarda al passato e spinge verso il presente. Sulla pista di Monza nasce una capsule che celebra l’ingresso in rosso di Michael Schumacher e reinventa quei codici per i tifosi e per le nuove generazioni della Scuderia Ferrari HP.

Una partnership che riscrive la memoria della Formula 1

La nuova collaborazione ricollega due marchi iconici attorno a un capitolo decisivo della storia ferrarista. Non si tratta solo di merchandising. È un racconto di metodo, disciplina e identità sportiva.

Nel 1996 cominciò un percorso che cambiò la squadra. Oggi PUMA e la Scuderia Ferrari HP traducono quel patrimonio in capi moderni, pensati per apparire in pista e fuori.

Il tributo a Michael Schumacher: simboli e dettagli

La collezione riprende elementi visivi della stagione che segnò l’arrivo di Schumacher a Maranello. I riferimenti sono chiari, ma rielaborati in chiave contemporanea.

Sette stelle sul petto, omaggio ai sette titoli mondiali.

sul petto, omaggio ai sette titoli mondiali. Una corona d’alloro che incornicia la firma, richiamo alla celebrazione sportiva.

Palette dominata dal rosso Ferrari, con tocchi bianchi e dorati.

Cuciture e pannellature ispirate alla tuta da gara, reinterpretate per l’uso quotidiano.

Monza Limited Edition: cosa comprende la capsule

La Monza Limited Edition raccoglie capi pensati per il weekend del Gran Premio e per la vita di tutti i giorni.

Gli elementi principali

Replica tee: grafica storica e materiali attuali.

Replica shirt: taglio vintage rivisitato.

Racing jacket: costruzione a pannelli che richiama la tuta da gara.

Cap con firma e corona d’alloro.

Ogni pezzo fonde estetica retrò e finiture moderne. L’obiettivo è creare indumenti adatti agli spalti di Monza e alla città.

I piloti che riportano il passato nel presente

È significativo che siano Charles Leclerc e Lewis Hamilton a indossare la collezione. I due portano sulle griglie di partenza e per le strade di Monza un ponte tra epoche diverse.

La presenza dei piloti trasforma il prodotto in segnale: non solo un ricordo, ma un modo di vivere l’impegno agonistico che continua a definire la Scuderia.

Eventi a Milano: anteprima e attivazioni per i tifosi

Prima del weekend di gara, l’atmosfera si accende a Milano. L’evento “Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%” porta i piloti e la collezione in una cornice cittadina.

Location: Palazzo Reale, accanto a Piazza Duomo.

Incontro con i tifosi e diretta su Sky Sport F1.

Ingresso libero per il pubblico.

Queste iniziative avvicinano la Formula 1 alla vita urbana, replicando format che hanno già animato la città in passato.

Il metodo come lascito: dalla pista alla produzione

La vera eredità è un approccio al lavoro. La collezione sottolinea il legame tra impegno tecnico e risultato sportivo, con dettagli che parlano di precisione e cura.

Test e perfezionamento continui. Attenzione minuziosa ai particolari. Cooperazione stretta tra pilota e squadra tecnica.

Questi elementi sono stati tradotti in scelta dei materiali, tagli e simboli di design.

Dove trovare la Monza Limited Edition

La Monza Limited Edition Michael Schumacher è disponibile online e in negozi selezionati. I canali ufficiali includono:

puma.com

store.ferrari.com

rivenditori autorizzati scelti per il lancio durante il Gran Premio d’Italia

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