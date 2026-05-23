Diana, nuovo documentario con 5 ore di registrazioni inedite

La voce di Diana torna a emergere da un nastro silenzioso: una nuova docuserie promette di mostrare cinque ore di registrazioni mai ascoltate prima, offrendo un ritratto intimo e inedito della Principessa. Il progetto, che arriverà nel 2027, punta a riaprire il dibattito pubblico su una figura ancora capace di sorprendere.

La docuserie attesa: titolo, formato e data di uscita

Le case di produzione Love Monday TV e 53 Degrees Global hanno annunciato un progetto in tre episodi. Il titolo provvisorio è Diana: The Unheard Truth. La messa in onda è programmata per il 31 agosto 2027, data simbolica che coincide con il trentesimo anniversario della sua morte.

Il materiale centrale consiste in circa cinque ore di audio inediti, registrati negli anni Novanta. Gli autori parlano di un racconto diretto e privo di filtri, costruito attorno alle parole della stessa Diana.

Come sono emersi gli audio: il ruolo delle persone coinvolte

Quei nastri non sono apparsi per caso. A custodirli è stato un circolo ristretto di confidanti che hanno deciso di preservarli per anni.

James Colthurst : amico e confidente, indicato come colui che raccolse le registrazioni.

: amico e confidente, indicato come colui che raccolse le registrazioni. Andrew Morton : lo scrittore che utilizzò parte del materiale per la biografia che scosse la monarchia.

: lo scrittore che utilizzò parte del materiale per la biografia che scosse la monarchia. Michael O’Mara: l’editore legato alla pubblicazione che cambiò la percezione pubblica.

Secondo le ricostruzioni, la diffusione di quei nastri fu frutto di una scelta consapevole. L’operazione fu rischiosa e avvolta in riserbo, per evitare interferenze istituzionali e legali.

Cosa dicono le registrazioni: temi e rivelazioni principali

Le tracce audio raccontano una Diana diversa dal ritratto pubblico. Non è solo la principessa popolare, ma una donna che riflette sul potere, sulla solitudine e sulle scelte.

Osservazioni sulla vita di corte e sulle sue regole non scritte.

Analisi personale sulle dinamiche con il principe Charles e con Camilla .

e con . Il desiderio di indipendenza e di progettare una vita lontana dai rituali monarchici.

In questi passaggi emergono intuizioni acute sul futuro della monarchia e uno sguardo strategico su cosa sarebbe potuto accadere. La voce è lucida e talvolta tagliente.

Voci che completano il racconto: intervistati e contributi

Oltre alle registrazioni, la docuserie include testimonianze dirette di persone che hanno conosciuto Diana da vicino. Tra gli intervistati compaiono nomi significativi.

Delissa Needham — compagna di scuola e memoria privata degli anni formativi.

— compagna di scuola e memoria privata degli anni formativi. Sam McKnight — parrucchiere di fiducia che racconta l’immagine pubblica.

— parrucchiere di fiducia che racconta l’immagine pubblica. Ken Wharfe — ex guardia del corpo, con ricordi della quotidianità a corte.

Colthurst, Morton e O’Mara tornano a spiegare il contesto in cui quei materiali vennero prodotti e depositati. Il loro racconto aiuta a capire il senso dell’operazione giornalistica.

Produzione, regia e aspetti tecnici del progetto

La regia è affidata a Sophie Todd, con la fotografia curata da Justin Frahm. I finanziatori principali includono Rainmaker Films e Plymouth Films.

Gli autori promettono uno stile che intreccia materiale d’archivio e interviste attuali. L’obiettivo è restituire una narrazione cinematografica, ma rispettosa dell’intimità delle registrazioni.

Perché questa uscita è significativa ora

Pubblicare il documentario nel trentesimo anniversario ha un valore simbolico e mediatico. La coincidenza della data amplifica l’interesse globale e riapre il dibattito su Diana e sulla monarchia britannica.

Le registrazioni promettono di aggiungere dettagli che potrebbero riformulare alcuni episodi noti. Per molti, è un’opportunità per ascoltare un punto di vista diretto, senza filtri editoriali.

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