Spider-Man brand new day: evento a Roma con Tom Holland e Zendaya

Una serata d’estate a Roma si è trasformata in un cinema a cielo aperto: luci, flash e un pubblico entusiasta hanno accolto l’arrivo delle star, mentre la grande facciata di Castel Sant’Angelo diventava schermo per il nuovo trailer.

Red carpet romano: atmosfera, foto e video mapping

Sotto il cielo della Capitale, Tom Holland e Zendaya hanno percorso il tappeto rosso mano nella mano. I fotografi li hanno immortalati tra sorrisi e ringraziamenti. Poco dopo, il trailer è stato proiettato in grande sul monumento, con un effetto video mapping che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Location: Castel Sant’Angelo, cuore della serata.

Castel Sant’Angelo, cuore della serata. Momento clou: proiezione del filmato sul muro storico.

proiezione del filmato sul muro storico. Interazione: i due protagonisti hanno parlato con la stampa.

Il film: cosa aspettarsi da Spider-Man: Brand New Day

Il nuovo capitolo della saga, Spider-Man: Brand New Day, esplora una fase di ripartenza per Peter Parker. Dopo gli eventi di No Way Home, il protagonista deve ricostruire la propria vita tra università e responsabilità civiche.

Nel racconto, molti personaggi che conosceva hanno perso la memoria su chi sia realmente. Anche MJ, interpretata da Zendaya, sembra non ricordarlo.

Il film uscirà nelle sale il 29 luglio, distribuito da Sony Pictures.

Parole degli interpreti: chi sono gli eroi secondo loro

Durante gli incontri con i cronisti, Tom Holland ha scelto di spostare l’attenzione dai superpoteri alla solidarietà quotidiana. Ha dichiarato che, ai suoi occhi, gli eroi di oggi sono chi opera per gli altri, spesso senza clamore.

Nel frattempo, Zendaya ha ricordato le proprie radici familiari e l’importanza dell’insegnamento. Ha sottolineato il valore degli educatori, citando la figura materna e la sua esperienza a Oakland, e ha richiamato l’attenzione sul lavoro spesso sottopagato degli insegnanti.

Dettagli e stile

Moda: Zendaya ha scelto un abito vintage con motivo “ragnatela” firmato Armani.

Zendaya ha scelto un abito vintage con motivo “ragnatela” firmato Armani. Disponibilità: Entrambi gli attori si sono mostrati cordiali con fan e giornalisti.

Entrambi gli attori si sono mostrati cordiali con fan e giornalisti. Copertura fotografica: immagini principali scattate da Giulia Parmigiani.

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