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Backrooms, Kane Parsons e A24: il trionfo prevedibile su YouTube della Gen Z

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Di : Davide Caruso

Backrooms è il prevedibilissimo trionfo di Kane Parsons, di A24, di YouTube e della Gen Z
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Un film diretto da un ventenne proveniente da YouTube è balzato in cima ai botteghini. Dietro il fenomeno Backrooms c’è una storia di community online, immaginario collettivo e strategie produttive che stanno cambiando il modo in cui il cinema scopre i suoi autori.

Come un meme è diventato un franchise al cinema

Le Backrooms non sono nate in una sala di montaggio. Sono emerse in rete come sensazione visiva e narrativa.

Partite da un’immagine postata su 4chan nel 2019, quelle stanze labirintiche hanno generato storie, wiki, video e fan art. L’ecosistema ha moltiplicato contributi e varianti. Per la Generazione Z è diventata una lore condivisa.

  • Origine virale: una foto che pareva “sbagliata” ma familiare.

  • Espansione collettiva: creepypasta, forum e video hanno ampliato l’idea.

  • Natura ibrida: mix di videogiochi, horror analogico e nostalgia per il passato.

Kane Parsons: dal canale YouTube al successo globale

Kane Parsons ha trasformato quella mitologia in immagini in movimento. Ha sperimentato su YouTube prima di arrivare al lungometraggio.

I suoi corti hanno raccolto milioni di visualizzazioni. Con quel bagaglio ha costruito un marchio personale riconoscibile.

Numeri che non si possono ignorare

  • Incasso in Italia: oltre 1,7 milioni di euro nei primi cinque giorni.

  • Incasso globale: più di 118 milioni di dollari in meno di una settimana.

  • Budget stimato: circa 10 milioni di dollari.

Quel risultato ha sorpreso chi ancora pensa che i successi nascano solo dai grandi franchise. Backrooms dimostra che il pubblico premia nuove voci quando trovano un linguaggio efficace.

Il linguaggio del film: Internet tradotto in cinema

Parsons non si limita a riproporre meme sul grande schermo. Trasforma codici digitali in scelte cinematografiche.

Il film gioca con il found footage, con estetiche analogiche e con rimandi ai videogiochi. Ma lo fa con attenzione tecnica e gusto registico.

  • Ricostruzione storica delle videocamere d’epoca.

  • Integrazione fluida di sequenze “amatoriali” e riprese cinematografiche.

  • Uso del mistero senza spiegare ogni elemento.

Il risultato è un equilibrio fra fascinazione popolare e rigore produttivo.

Perché il pubblico ha risposto così

Il successo non è un mistero totale. Ci sono ragioni concrete che lo spiegano.

  • Presenza di un’immagine-riassunto forte e riconoscibile.

  • Comunità che ha già condiviso e amplificato l’immaginario.

  • Costi relativamente contenuti per il genere horror.

  • Distribuzione internazionale e potenziale virale sui social.

In più, il film offre una narrazione che parla direttamente ai nativi digitali. Non traduce sempre i codici della rete, li incorpora.

Un nuovo modello produttivo: da YouTube al cinema

YouTube sta diventando un vivaio per registi e autori. Non è più solo intrattenimento breve.

Molti filmmaker recenti hanno compiuto la transizione dalla piattaforma al grande schermo. Alcuni esempi:

  • Danny e Michael Philippou, passati da RackaRacka a successi horror internazionali.

  • Mark Fischbach, noto come Markiplier, con progetti che hanno grande ritorno online.

  • Il collettivo italiano The Jackal, che ha provato la strada del cinema anni fa.

Costruire un pubblico online oggi è parte integrante del percorso creativo. Le metriche digitali diventano capitale d’attenzione e potere contrattuale.

Limiti e squilibri della nuova generazione di registi

La piattaforma non è priva di limiti. L’industria tende a premiare profili simili.

Spesso emergono autori giovani, maschi, anglofoni. Questo crea omogeneità nelle storie e nelle opportunità.

Non tutti trovano uguale accesso ai finanziamenti. Artiste queer e non binarie possono incontrare ostacoli maggiori.

Jane Schoenbrun è un esempio: ha creato opere importanti prima che molti dei nuovi nomi siano emersi. Ha dovuto affrontare percorsi difficili per distribuire alcuni progetti.

Il genere più sfruttato: perché l’horror domina

L’horror è la scelta prevalente per i creator che passano al cinema. Ci sono motivi pratici e culturali.

  • Budget più contenuti rispetto ad altri generi.

  • Buona ricezione internazionale.

  • Capacità di trasformare un’idea in esperienza collettiva.

Quando un creator porta una commedia al cinema, spesso prevale la personalità. Con l’horror invece gli viene lasciata più libertà registico-narrativa.

Implicazioni per l’industria e scenari futuri

Il caso Backrooms apre questioni su scouting, formazione e modelli produttivi.

Le case di produzione guardano sempre più ai social per scoprire talenti. Questo porta a nuove sinergie ma anche a rischi di ripetitività.

Elementi da osservare nei prossimi mesi

  • Se questi autori manterranno autonomia creativa dopo il primo successo.

  • Come cambieranno le strategie di marketing cinematografico.

  • La diversità dei profili scelti dall’industria per i progetti futuri.

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