Backrooms, Kane Parsons e A24: il trionfo prevedibile su YouTube della Gen Z

Un film diretto da un ventenne proveniente da YouTube è balzato in cima ai botteghini. Dietro il fenomeno Backrooms c’è una storia di community online, immaginario collettivo e strategie produttive che stanno cambiando il modo in cui il cinema scopre i suoi autori.
Come un meme è diventato un franchise al cinema
Le Backrooms non sono nate in una sala di montaggio. Sono emerse in rete come sensazione visiva e narrativa.
Partite da un’immagine postata su 4chan nel 2019, quelle stanze labirintiche hanno generato storie, wiki, video e fan art. L’ecosistema ha moltiplicato contributi e varianti. Per la Generazione Z è diventata una lore condivisa.
- Origine virale: una foto che pareva “sbagliata” ma familiare.
- Espansione collettiva: creepypasta, forum e video hanno ampliato l’idea.
- Natura ibrida: mix di videogiochi, horror analogico e nostalgia per il passato.
Kane Parsons: dal canale YouTube al successo globale
Kane Parsons ha trasformato quella mitologia in immagini in movimento. Ha sperimentato su YouTube prima di arrivare al lungometraggio.
I suoi corti hanno raccolto milioni di visualizzazioni. Con quel bagaglio ha costruito un marchio personale riconoscibile.
Numeri che non si possono ignorare
- Incasso in Italia: oltre 1,7 milioni di euro nei primi cinque giorni.
- Incasso globale: più di 118 milioni di dollari in meno di una settimana.
- Budget stimato: circa 10 milioni di dollari.
Quel risultato ha sorpreso chi ancora pensa che i successi nascano solo dai grandi franchise. Backrooms dimostra che il pubblico premia nuove voci quando trovano un linguaggio efficace.
Il linguaggio del film: Internet tradotto in cinema
Parsons non si limita a riproporre meme sul grande schermo. Trasforma codici digitali in scelte cinematografiche.
Il film gioca con il found footage, con estetiche analogiche e con rimandi ai videogiochi. Ma lo fa con attenzione tecnica e gusto registico.
- Ricostruzione storica delle videocamere d’epoca.
- Integrazione fluida di sequenze “amatoriali” e riprese cinematografiche.
- Uso del mistero senza spiegare ogni elemento.
Il risultato è un equilibrio fra fascinazione popolare e rigore produttivo.
Perché il pubblico ha risposto così
Il successo non è un mistero totale. Ci sono ragioni concrete che lo spiegano.
- Presenza di un’immagine-riassunto forte e riconoscibile.
- Comunità che ha già condiviso e amplificato l’immaginario.
- Costi relativamente contenuti per il genere horror.
- Distribuzione internazionale e potenziale virale sui social.
In più, il film offre una narrazione che parla direttamente ai nativi digitali. Non traduce sempre i codici della rete, li incorpora.
Un nuovo modello produttivo: da YouTube al cinema
YouTube sta diventando un vivaio per registi e autori. Non è più solo intrattenimento breve.
Molti filmmaker recenti hanno compiuto la transizione dalla piattaforma al grande schermo. Alcuni esempi:
- Danny e Michael Philippou, passati da RackaRacka a successi horror internazionali.
- Mark Fischbach, noto come Markiplier, con progetti che hanno grande ritorno online.
- Il collettivo italiano The Jackal, che ha provato la strada del cinema anni fa.
Costruire un pubblico online oggi è parte integrante del percorso creativo. Le metriche digitali diventano capitale d’attenzione e potere contrattuale.
Limiti e squilibri della nuova generazione di registi
La piattaforma non è priva di limiti. L’industria tende a premiare profili simili.
Spesso emergono autori giovani, maschi, anglofoni. Questo crea omogeneità nelle storie e nelle opportunità.
Non tutti trovano uguale accesso ai finanziamenti. Artiste queer e non binarie possono incontrare ostacoli maggiori.
Jane Schoenbrun è un esempio: ha creato opere importanti prima che molti dei nuovi nomi siano emersi. Ha dovuto affrontare percorsi difficili per distribuire alcuni progetti.
Il genere più sfruttato: perché l’horror domina
L’horror è la scelta prevalente per i creator che passano al cinema. Ci sono motivi pratici e culturali.
- Budget più contenuti rispetto ad altri generi.
- Buona ricezione internazionale.
- Capacità di trasformare un’idea in esperienza collettiva.
Quando un creator porta una commedia al cinema, spesso prevale la personalità. Con l’horror invece gli viene lasciata più libertà registico-narrativa.
Implicazioni per l’industria e scenari futuri
Il caso Backrooms apre questioni su scouting, formazione e modelli produttivi.
Le case di produzione guardano sempre più ai social per scoprire talenti. Questo porta a nuove sinergie ma anche a rischi di ripetitività.
Elementi da osservare nei prossimi mesi
- Se questi autori manterranno autonomia creativa dopo il primo successo.
- Come cambieranno le strategie di marketing cinematografico.
- La diversità dei profili scelti dall’industria per i progetti futuri.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.