Android Auto: nuovo aggiornamento sfrutta schermi con forme strane

Android Auto si prepara a cambiare volto con un aggiornamento che ripensa l’interazione dentro l’abitacolo. L’obiettivo è sfruttare appieno qualsiasi tipo di schermo, offrire widget sempre a portata di mano e integrare in modo più profondo l’intelligenza di Google. Le novità promettono una guida digitale meno vincolata al mirroring dello smartphone e più integrata con il cruscotto.

Interfaccia adattiva: lo schermo non è più un limite

La prima rivoluzione riguarda la grafica: l’interfaccia ora si adatta automaticamente alla forma del pannello di bordo. Che lo schermo sia tondo, irregolare o con proporzioni inconsuete, il layout si ridimensiona per occupare tutto lo spazio utile. Questo cancella le bande nere che spesso rovinano l’estetica e sfrutta meglio l’area disponibile.

Google ha mostrato come l’adattamento funziona su display molto differenti. Esempi citati vanno dai quadranti circolari di alcune city car fino ai pannelli irregolari delle berline elettriche. In ogni caso, le mappe e le informazioni principali possono essere estese fino ai bordi, mentre i comandi restano ordinati in una zona rettangolare centrale e senza cornici.

Widget sempre visibili e navigazione più dettagliata

I widget potranno sovrapporsi a Google Maps senza interrompere la navigazione. Questo significa accedere rapidamente a musica, calendario o funzioni smart mentre la mappa rimane visibile.

Schermi piccoli: una riga di widget per azioni rapide.

Schermi più grandi: due righe con più scorciatoie contemporanee.

Parallelamente, Google Maps riceve un aggiornamento di navigazione immersiva. La rappresentazione diventa più ricca e tridimensionale. Edifici, cavalcavia, altimetria e dettagli della strada, come corsie, semafori e stop, appaiono con maggiore chiarezza. La guida rimane sempre al centro dell’esperienza visiva.

Comandi ripensati e integrazione con l’abitacolo

L’interfaccia non è più una semplice finestra duplicata dallo smartphone. L’organizzazione dei controlli punta a una lettura rapida e a un’ergonomia coerente con il cruscotto. Il risultato è un’interfaccia che dialoga meglio con il design dell’auto, riducendo la sensazione di “app” incastrata dentro il veicolo.

Streaming video in auto: Full HD a 60 fps

Un’altra novità importante è la riproduzione video in alta definizione sul display principale, direttamente dallo smartphone. Dove l’hardware lo permette, Android Auto supporterà contenuti in Full HD a 60 fps.

Per motivi di sicurezza, i video saranno visibili solo quando la vettura è ferma. Appena si riprende la marcia, il video scompare dallo schermo. L’audio, invece, potrà restare in riproduzione in background se l’app lo consente.

Il rollout iniziale coinvolge diverse case automobilistiche. Tra i produttori previsti ci sono:

BMW

Ford

Genesis

Hyundai e Kia

Mahindra

Mercedes-Benz

Renault e Skoda

Tata e Volvo

Audio immersivo: supporto a Dolby Atmos

L’aggiornamento include anche migliorie sonore. Android Auto aggiungerà il supporto a Dolby Atmos sulle vetture e sulle app compatibili. L’intento è migliorare l’esperienza audio, sia per musica sia per contenuti multimediali trasmessi dallo smartphone.

I primi marchi confermati per questa funzione coincidono in parte con quelli del video ad alta qualità. Nei modelli dotati dell’hardware adeguato, l’ascolto sarà più tridimensionale e definito.

Gemini in auto: l’assistente che interpreta il contesto

L’integrazione di Gemini rappresenta la parte più ambiziosa dell’aggiornamento. L’assistente AI diventerà più proattivo e contestuale. Non si limiterà a rispondere, ma potrà anticipare bisogni e suggerire azioni utili durante il viaggio.

Alcuni esempi pratici:

Se un contatto chiede un indirizzo, Gemini può cercarlo tra messaggi, email o calendario e proporre una risposta pronta.

Per ordini ripetitivi, l’assistente può avviare la richiesta al drive-through preferito con pochi comandi.

Durante un percorso, Gemini può suggerire tappe utili. Mostra punti d’interesse e negozi che frequenti spesso.

La forza di Gemini è l’uso del contesto: cronologia, preferenze e calendario permettono risposte più rapide e azioni automatizzate. Questo abbassa il numero di passaggi necessari durante la guida.

Funzioni e compatibilità: cosa aspettarsi

L’aggiornamento arriverà gradualmente e dipenderà dall’hardware delle auto. Alcune funzioni richiedono display o sistemi multimediali moderni. Altre, come Gemini, si evolveranno nel tempo con miglioramenti lato cloud e app.

Compatibilità display: adattamento a forme non standard.

Widget: overlay con una o due righe in base alla dimensione dello schermo.

Video: Full HD 60 fps dove supportato.

Audio: Dolby Atmos nelle auto e app compatibili.

Gemini: risposte contestuali e automazioni di viaggio.

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