Mina ritorna in autunno con un progetto che mescola rarità musicali e immagini inedite. L’annuncio ufficiale conferma l’arrivo, previsto per ottobre, di un nuovo capitolo della sua discografia che riprende una serie avviata nel 2022.

Quando esce il nuovo album e cosa aspettarsi

Il disco sarà disponibile a ottobre e promette di raccogliere materiali poco noti al grande pubblico. Il titolo è Dilettevoli inedite eccedenze, un nome che suggerisce curiosità e sorpresa.

Data di uscita: prevista per ottobre.

Formato: attese versioni fisiche e digitali.

Distribuzione: canali tradizionali e piattaforme streaming.

I brani: inediti, scarti e rarità rimessi a nuovo

Il cuore dell’uscita sono le tracce mai pubblicate e alcuni pezzi rielaborati. Questi materiali arrivano dagli archivi e offrono una prospettiva nuova sulla produzione di Mina.

Dalle cassette d’archivio emergono brani mai pubblicati e demo rimasterizzate.

Tipologie di contenuti musicali

Brani inediti, mai ascoltati dal pubblico.

Versioni alternative e demo rimasterizzate.

Registrazioni storiche restaurate per l’occasione.

Il ruolo di Mauro Balletti: le immagini che accompagnano il disco

Accanto alle tracce sonore, il progetto include un corredo fotografico firmato da Mauro Balletti. Si tratta di scatti inediti che arricchiscono il racconto visivo dell’album.

Scatti e fogli di contatti inediti curati da Mauro Balletti accompagneranno il disco.

Foto mai pubblicate, selezione curata da Balletti.

Immagini che accompagnano il packaging e i materiali promozionali.

Possibili esposizioni o contenuti esclusivi online.

Collegamento con la serie iniziata nel 2022

Questo nuovo capitolo prosegue un percorso editoriale avviato nel 2022, volto a valorizzare il patrimonio artistico della cantante. L’operazione punta su archivi, scoperta e riscoperta.

Continuazione di una serie tematica.

Strategia editoriale basata su materiali d’archivio.

Coinvolgimento di collaboratori storici e nuovi curatori.

Edizioni, extra e materiali per i fan

Oltre al disco, sono previste varie edizioni con contenuti extra. I collezionisti e i fan più appassionati avranno a disposizione opzioni arricchite.

Versione standard in CD e digitale. Edizione deluxe con booklet fotografico e note di produzione. Possibili tirature limitate con stampe firmate.

Cosa significa questa uscita per il panorama musicale

Un rilascio di materiali inediti da un’artista come Mina ha impatto culturale e mediatico. Offre spunti per critica, radio e playlist streaming.

Rinnova l’interesse verso un repertorio storico.

Stimola approfondimenti giornalistici e speciali radiofonici.

Attrae nuove generazioni grazie alle piattaforme digitali.

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