Dracula non deve morire: trama, recensione, cast e uscita del film

Il conte continua a riscriversi da solo. Dopo un secolo di schermi, palcoscenici e pagine, Dracula si ripresenta ora in forma di audio-serie globale. L’operazione mette in gioco la voce, il silenzio e la memoria del romanzo, sfidando l’idea che le immagini siano indispensabili per evocare il mostro più celebre della letteratura.

Un personaggio che non smette di mutare

Il fascino del vampiro ha attraversato cento anni di cinema e cultura pop. Nel 2015 il Guinness World Records contò 538 film con Dracula sullo schermo. Da allora il conte ha moltiplicato le sue incarnazioni.

Ha assunto il volto iconico di Bela Lugosi nel 1931.

È stato aristocratico e sensuale con Christopher Lee.

Ha preso forme tragicomiche o familiari in film e animazione.

Dracula non è mai stato un’unica immagine. Ogni versione aggiunge o sottrae elementi: romanticismo, orrore, ironia, politica. Il risultato è un personaggio fluido e riconoscibile insieme.

Come un film proibito ha cambiato il mito

Un episodio decisivo fu la pellicola di Friedrich Wilhelm Murnau del 1922. Il regista realizzò Nosferatu senza i diritti dal romanzo di Bram Stoker.

Per evitare la causa trasformò nomi e dettagli. Il conte divenne Orlok. Ma l’aspetto grottesco e la fisicità del vampiro di Murnau sopravvissero.

La causa giudiziaria ordinò la distruzione delle copie, ma alcune copie erano già in circolazione. Grazie a quelle il film influenzò profondamente il cinema dell’orrore.

Il testo originario e la natura multimediale del romanzo

Il Dracula di Stoker non è un racconto narrato in modo tradizionale. La struttura è epistolare e frammentata.

Diari personali

Lettere

Registrazioni fonografiche

Appunti e telegrammi

Questa forma già contiene un principio sonoro. Il romanzo nasce dall’assemblaggio di voci diverse. Chi raccoglie i documenti costruisce la storia.

L’audio come ritorno alle origini: la produzione Audible

Audible ha deciso di riportare Dracula a quella radice sonora. La nuova serie è un adattamento in sei lingue iniziali più una settima prevista.

La sceneggiatura è di Robyn Ahern, la regia di Mary Lambert e la colonna sonora di Ilan Eshkeri. Il progetto privilegia le voci, gli effetti e i silenzi.

Rinunciando alle immagini, l’adattamento affida al suono il compito di dare forma al conte. La stessa assenza di immagini rende l’esperienza soggettiva per ogni ascoltatore.

Cast e versioni linguistiche

Ogni versione è interpretata da un cast locale. Questo rafforza l’idea delle molte vite di Dracula.

In inglese: Jonathan Bailey è Dracula; Ella Purnell è Mina; Maggie Gyllenhaal è Van Helsing.

In francese: Omar Sy interpreta Dracula.

In tedesco: Matthias Schweighöfer veste il ruolo.

In spagnolo castigliano: Asier Etxeandía è Dracula.

In italiano: Riccardo Scamarcio sarà Dracula e Benedetta Porcaroli interpreterà Mina .

. Versioni in portoghese brasiliano e in altre varianti seguiranno.

Mina, le voci femminili e il punto di vista dell’adattamento

Questo adattamento mette in risalto il ruolo di Mina. Nel romanzo è lei che compone il racconto dalle testimonianze altrui.

L’audio enfatizza Mina come archivista e montatrice della storia. La produzione ha una forte presenza femminile: regia e sceneggiatura sono guidate da donne.

Anche Van Helsing viene ripensata. Nella versione inglese diventa professoressa. Questo spostamento di prospettiva altera i rapporti di forza nel racconto.

La voce come strumento di trasformazione culturale

La pronuncia, il timbro e l’accento possono cambiare tutto. In un audiolibro la voce costruisce la provenienza e la distanza del personaggio.

La serie riproduce in piccolo il fenomeno culturale di Dracula: da una stessa sceneggiatura nascono molteplici incarnazioni.

Il vampiro resta un corpo simbolico. Come scrive la critica, il mostro è una costruzione culturale. Cambiando chi parla, cambia la lettura del mito.

Anteprima veneziana e programmazione

La serie sarà presentata alla Mostra del Cinema di Venezia durante il Venice Production Bridge.

Evento: 5 settembre, Hotel Excelsior. Parteciperanno interpreti come Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Asier Etxeandía e Claudia Salas.

L’audio-serie debutterà su Audible l’1 ottobre, con le versioni in inglese, francese, italiano e le due spagnole. Il tedesco e il portoghese brasiliano arriveranno nel 2027.

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