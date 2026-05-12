Dua Lipa fa causa a Samsung per 15 milioni: tv venduti con il suo volto senza permesso

Dua Lipa ha avviato una battaglia legale contro Samsung, sostenendo che il colosso dell’elettronica abbia utilizzato la sua immagine sulle confezioni di alcuni televisori senza autorizzazione. La richiesta di risarcimento supera i 15 milioni di dollari e mette al centro questioni di diritti d’immagine e pubblicità non autorizzata.

Dettagli della querela e richieste economiche

Secondo l’atto giudiziario, l’artista chiede oltre 15 milioni di dollari per danni economici e morali. La somma include risarcimenti per uso non autorizzato dell’immagine, perdita di controllo sul diritto di pubblicità e possibili profitti derivanti dalla presunta associazione commerciale.

Come viene contestato l’uso della sua immagine

La denuncia afferma che su alcune scatole di televisori sono apparse fotografie o grafiche riconducibili a Dua Lipa. L’accusa è che tali immagini siano state impiegate per promuovere il prodotto senza un accordo.

Immagini sulle confezioni vendute nei negozi e online.

Assenza di un contratto scritto o di autorizzazione formale.

Possibile sfruttamento commerciale del nome e del volto dell’artista.

Le basi legali invocate

Diritti di pubblicità e immmagine

Al centro della causa ci sono i diritti di immagine e il cosiddetto right of publicity. Questi diritti proteggono l’uso commerciale dell’identità di una persona.

Pubblicità ingannevole e sfruttamento commerciale

L’atto sostiene inoltre che l’impiego dell’immagine potrebbe suggerire un endorsement non verificato. Se provato, sarebbe una forma di pubblicità ingannevole.

Prove presentate e strategia processuale

La documentazione allegata include fotografie delle confezioni, registrazioni di vendite e comunicazioni interne, secondo quanto riportato nel fascicolo. L’avvocato dell’artista punta a dimostrare il collegamento commerciale e l’assenza di consenso.

Fotografie delle scatole con l’immagine contestata.

Elenco di punti vendita e canali di distribuzione.

Eventuali messaggi o email interni

La risposta attesa da Samsung e possibili difese

Samsung non ha ancora fornito una versione ufficiale approfondita. In casi simili, le aziende possono invocare il consenso implicito, licenze d’uso o sostenere che le immagini non sono riconoscibili.

Contesterà forse la paternità o la riconoscibilità dell’immagine?

Potrebbe citare accordi con terze parti per l’uso del materiale.

Difesa basata su diritti di terzi o fonti di licenza.

Precedenti legali e possibili ripercussioni per l’industria

Cause su uso dell’immagine non autorizzato non sono rare e spesso aprono dibattiti sul confine tra pubblicità e sfruttamento. Un verdetto favorevole potrebbe spingere aziende e agenzie a rivedere pratiche di licensing e controllo qualità.

Ripercussioni sul mercato e percezione del brand

L’azione legale potrebbe influire sulla reputazione del marchio e sulle vendite. Per l’artista, invece, la causa rappresenta una difesa del controllo sull’immagine pubblica. Entrambe le parti hanno molto in gioco.

Cosa osservare nei prossimi sviluppi

I prossimi passi chiave saranno la risposta formale di Samsung e l’eventuale fase istruttoria. Documenti, testimoni e perizie fotografiche decideranno l’esito. I media seguiranno la vicenda per eventuali accordi o sentenze.

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