Big Little Lies 3: HBO sceglie la sceneggiatrice per il ritorno della serie

La possibilità di vedere un nuovo capitolo di Big Little Lies è tornata sotto i riflettori: HBO ha chiamato una sceneggiatrice con esperienza recente in grandi produzioni, alimentando le speranze dei fan e riaccendendo il dibattito sulla futura stagione con Nicole Kidman e Reese Witherspoon.
Francesca Sloane firma la prima puntata di Big Little Lies 3
HBO ha scelto Francesca Sloane per scrivere il primo episodio del terzo capitolo. La notizia arriva mentre si intensificano le trattative interne sul progetto.
Sloane è nota per il suo ruolo di co-creatrice e showrunner in Mr. & Mrs. Smith. Il suo coinvolgimento comprende anche la produzione esecutiva della nuova serie, insieme a David E. Kelley e alle due protagoniste.
Dettagli sullo sviluppo e gli accordi produttivi
Negli ultimi mesi sono emersi alcuni elementi chiave che spiegano il ritorno in gioco della serie:
- Accordo pluriennale: Sloane avrebbe firmato un contratto biennale con HBO.
- Collaborazioni: lavorerà con il team creativo originale e con le star che guidano il progetto.
- Stato della produzione: HBO ha incaricato la scrittura, ma la produzione completa resta soggetta a ulteriori approvazioni.
La fonte narrativa: il nuovo libro di Liane Moriarty
Una spinta decisiva potrebbe arrivare dal ritorno dell’autrice che ha dato origine allo show. Liane Moriarty sarebbe al lavoro su un nuovo romanzo che potrebbe uscire nel 2026.
Perché il libro è importante
La pubblicazione fornirebbe materiale fresco per gli sceneggiatori. Avere un testo nuovo permette di tracciare una linea narrativa più solida per le nuove puntate.
Chi tornerà in scena: cast e possibilità
Il cast originale resta il perno dell’interesse attorno alla serie. Tra i nomi più citati ci sono:
- Nicole Kidman
- Reese Witherspoon
- Zoe Kravitz
- Laura Dern
- Shailene Woodley
- Adam Scott
- James Tupper
- Jeffrey Nordling
- Meryl Streep
La prima stagione aveva conquistato il pubblico e la critica, vincendo otto Emmy Awards. Questo peso di premi aumenta la pressione per una ripresa adeguata.
Cosa dicono Nicole Kidman e Reese Witherspoon
Le due protagoniste hanno spinto a lungo per un nuovo capitolo. In pubblico e dietro le quinte hanno parlato della possibilità di proseguire la storia.
Nicole Kidman, in una recente intervista, ha ricordato come la sua famiglia abbia influenzato la decisione creativa. Sua figlia l’avrebbe incoraggiata a esplorare il futuro di Celeste e dei figli dei personaggi.
Tempi, incognite e scenari possibili
Alcuni punti rimangono aperti e potrebbero condizionare l’avvio delle riprese:
- Tempistiche legate alla pubblicazione del nuovo romanzo.
- Disponibilità delle star per impegni cinematografici.
- Decisioni di HBO su budget e calendario produttivo.
Se i tasselli si incastreranno, la serie potrebbe esplorare temi nuovi legati alla crescita dei figli e all’evoluzione dei protagonisti.
