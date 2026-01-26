Pharrell Williams reimmagina il futuro di Louis Vuitton attraverso il design

Pharrell Williams ripensa la sfilata maschile Autunno/Inverno 2026 di Louis Vuitton come un progetto abitativo. DROPHAUS non è un semplice set, ma una proposta architettonica che mette al centro l’acqua, il benessere e la responsabilità. L’idea apre un nuovo dialogo tra moda, design e sostenibilità.

DROPHAUS: la casa-progetto che accompagna la collezione

Per la presentazione Louis Vuitton, Pharrell ha creato DROPHAUS, un’architettura immaginata insieme a NOT A HOTEL. L’intento è duplice: far vivere i capi in uno spazio coerente e proporre una visione del vivere contemporaneo.

Forma ispirata alla goccia d’acqua.

Interconnessione tra interno ed esterno.

Spazi pensati per rallentare i ritmi quotidiani.

Acqua e corpo: un progetto ‹human-centred›

Il progetto parte dalle esigenze umane. Superfici morbide, percorsi che seguono il flusso dell’acqua e stanze che rispondono ai gesti delle persone. Non si tratta di ornamento: l’acqua è principio funzionale e simbolico.

Perché l’acqua è centrale

Connette gli ambienti senza barriere visive.

Modula la luce e la temperatura.

Ritmo e calma diventano elementi progettuali.

HOMEWORK: la collezione d’arredo firmata Pharrell

All’interno di DROPHAUS debutta HOMEWORK, una serie di pezzi ideati dallo stesso Pharrell. Il progetto d’arredo segue il principio del 10% imperfection, un’idea che accoglie la variabilità e il carattere umano nell’oggetto.

Oggetti pensati per evolvere nel tempo.

Linee morbide e non perfette.

Sfida alla logica del lusso ostentato.

Materiali, luce e scelte per la sostenibilità

DROPHAUS si fonda su materiali che interagiscono con la luce naturale. La strategia è minimizzare impatti e massimizzare benessere. La parola chiave è equilibrio: tra estetica e funzione, tra umano e naturale.

Caratteristiche tecniche e scelte etiche

Superfici traspiranti e facili da riparare.

Soluzioni che privilegiano durabilità.

Integrazione di elementi d’acqua come sistema vitale.

Una passerella trasformata in esperienza immersiva

La sfilata si trasforma in racconto. I capi non sono più solo indossati, ma mostrati dentro uno spazio che ne amplia il significato. Louis Vuitton, sotto la regia creativa di Pharrell, sposta l’attenzione dal possesso alla qualità dell’abitare.

Moda, architettura e sostenibilità vengono narrate insieme. La proposta invita a ripensare il lusso come equilibrio e attenzione alle reali necessità.

