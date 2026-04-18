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Maison Margiela trasforma il bianchetto in esperienza immersiva

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Di : Davide Caruso

Maison Margiela trasforma la tecnica del bianchetto in esperienza immersiva
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Quando la moda diventa gesto collettivo, il valore si sposta dall’oggetto all’atto. A Shenzhen, Maison Margiela ha trasformato una tecnica storica in un laboratorio aperto, invitando il pubblico a prendere parte al processo creativo e a riscrivere l’identità dei propri abiti.

Il Bianchetto: una pratica che riscrive i capi

Il cosiddetto bianchetto nasce come intervento estetico e concettuale. Consiste nel sovrapporre uno strato di pittura bianca sui tessuti, lasciando emergere le pennellate. L’effetto è ambivalente: il capo viene sia nascosto sia trasformato in una superficie di lavoro.

  • Origine: tecnica adottata dalla maison dagli anni Ottanta.

  • Carattere: non mira a cancellare del tutto, ma a creare uno spazio aperto.

  • Risultato: ogni pezzo diventa un documento vivo, segnato dall’uso.

Atelier in pubblico: quando l’atelier esce dalle mura

Con Bianchetto: Atelier Experience, la maison sposta l’azione dall’atelier parigino allo spazio urbano. Non è più solo un lavoro di specialisti. Il rito creativo viene condiviso con chi possiede il capo.

Partecipazione e ruolo del pubblico

I visitatori sono invitati a portare un indumento e a lavorarci insieme ai couturier. Il processo ha poche regole ma forti implicazioni estetiche e simboliche.

  • Portare un capo dal proprio guardaroba.

  • Applicare la tecnica del bianchetto sotto la guida dell’atelier.

  • Osservare come l’intervento modifica la storia personale dell’oggetto.

Shenzhen: un palcoscenico per l’attivazione dei codici

La scelta di Shenzhen come sede riflette l’attenzione della maison per luoghi in rapido cambiamento. Qui, il progetto si inserisce nel programma MaisonMargiela/folders, che indaga i segni che definiscono il marchio.

  • Evento: incontro tra pubblico e atelier.

  • Obiettivo: attivare i codici del brand in chiave partecipativa.

  • Formato: laboratorio performativo e spazio espositivo.

Lo spazio scenico: OMA riconfigura l’ambiente

La scenografia ideata da OMA trasforma il luogo in un’area di lavoro collettiva. Un campo da badminton diventa banco di produzione, palco e galleria. L’allestimento rende visibile il processo creativo.

  • Approccio: architettura che facilita l’interazione.

  • Funzione: integra installazione e performance.

  • Impatto visivo: il bianco domina e struttura il percorso.

Dal gesto al significato: autorialità e memoria

Margiela mette in discussione le nozioni tradizionali di autore e originalità. Quando il pubblico partecipa, l’opera si arricchisce di riferimenti personali. Il capo non è più solo moda, ma anche archivio.

  • Autorialità condivisa: il designer non è l’unico creatore.

  • Archivio vivente: la vernice si consuma e racconta la vita del capo.

  • Tempo e trasformazione: ogni usura aggiunge una nuova stratificazione.

Come avviene l’intervento: fasi pratiche

Il procedimento è semplice ma radicale. Coprire, uniformare, sospendere l’identità del tessuto per far emergere una nuova lettura estetica.

  1. Accoglienza del capo e valutazione conservativa.

  2. Applicazione del bianchetto con pennellate visibili.

  3. Completamento con i dettagli emblematici della maison.

Che cosa resta dopo l’azione

Il pezzo restituito al proprietario porta le tracce dell’intervento. La trasformazione non è definitiva. Con l’uso, la superficie evolve, mostrando crepe, abrasioni e nuove storie.

  • Un capo personale diventa documento collettivo.

  • La tecnica conserva una tensione tra anonimato e autoritratto.

  • Il pubblico assume la responsabilità estetica dell’oggetto.

Perché questo progetto interessa il pubblico digitale

Il dialogo tra heritage e pratica contemporanea parla a chi segue moda e cultura online. Il formato esperienziale si presta a contenuti visivi e reportage, ideali per Google Discover, Google News e la ricerca web.

  • Contenuti shareable: processi fotografici e video.

  • Storie personali: testimonial e narrazioni utenti.

  • Rilevanza SEO: parole chiave come Maison Margiela e Bianchetto.

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